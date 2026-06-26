But historique contre l'Équateur : Leroy Sané inscrit son nom dans l'histoire de la Coupe du monde allemande et conjure enfin son propre fléau

Après deux prestations médiocres contre Curaçao et la Côte d’Ivoire, Sané a été l’un des rares points positifs de l’Allemagne lors de la dernière journée de la phase de groupes face aux Sud-Américains. Malgré l’ouverture du score précoce de l’attaquant, la Mannschaft a dilapidé son avance et s’est inclinée 1-2, concluant ainsi la poule sur une note préoccupante.

Après la rencontre, le sélectionneur Julian Nagelsmann et plusieurs joueurs se sont contradits lors de l’analyse. Si le technicien a balayé d’un « bêtises » l’hypothèse d’un manque de motivation, la qualification étant déjà acquise, Deniz Undav et Joshua Kimmich ont défendu la thèse inverse.

« J’ai eu l’impression qu’ils en voulaient plus que nous », a constaté Undav. Kimmich lui a « définitivement » donné raison. « C’est ce qui m’énerve le plus », a tempêté le capitaine, pointant le manque d’émotion et de détermination de l’équipe de la DFB : « Cela ne doit pas nous arriver, quelle que soit la situation. »