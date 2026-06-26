Au terme de son 15e match avec la Mannschaft en Coupe du monde ou à l’Euro, le moment était enfin venu : Sané a ouvert son compteur buts en grand tournoi international d’une 15e tentative conclue avec succès, inscrivant aussitôt son nom dans les annales de la Coupe du monde allemande.
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But historique contre l'Équateur : Leroy Sané inscrit son nom dans l'histoire de la Coupe du monde allemande et conjure enfin son propre fléau
Il n’a fallu que 110 secondes à Leroy Sané pour ouvrir le score contre l’Équateur, servi par Florian Wirtz, dans des circonstances très discutables : la jambe haute d’Aleksandar Pavlović aurait dû être sanctionnée d’un coup de sifflet.
Selon les données d’Opta, seul Ernst Lehner, lors de la Coupe du monde 1934, avait fait mieux : il avait frappé dès la première minute de la petite finale remportée 3-2 face à l’Autriche.
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Leroy Sané, un éclair de génie face à l'Équateur
Après deux prestations médiocres contre Curaçao et la Côte d’Ivoire, Sané a été l’un des rares points positifs de l’Allemagne lors de la dernière journée de la phase de groupes face aux Sud-Américains. Malgré l’ouverture du score précoce de l’attaquant, la Mannschaft a dilapidé son avance et s’est inclinée 1-2, concluant ainsi la poule sur une note préoccupante.
Après la rencontre, le sélectionneur Julian Nagelsmann et plusieurs joueurs se sont contradits lors de l’analyse. Si le technicien a balayé d’un « bêtises » l’hypothèse d’un manque de motivation, la qualification étant déjà acquise, Deniz Undav et Joshua Kimmich ont défendu la thèse inverse.
« J’ai eu l’impression qu’ils en voulaient plus que nous », a constaté Undav. Kimmich lui a « définitivement » donné raison. « C’est ce qui m’énerve le plus », a tempêté le capitaine, pointant le manque d’émotion et de détermination de l’équipe de la DFB : « Cela ne doit pas nous arriver, quelle que soit la situation. »
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L'Allemagne devrait affronter le Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde.
Malgré tout, l'équipe nationale allemande poursuivra son parcours lundi soir (heure d'Europe centrale) en seizièmes de finale. Son adversaire sera très probablement le Paraguay. C'est ce qu'a calculé la plateforme « Football meets Data », avec une probabilité de 99 %.
L’équipe sud-américaine a terminé troisième du groupe D derrière les États-Unis et l’Australie, et, vendredi matin (heure allemande), avec quatre points et une différence de buts de 2-4, elle figure avec quasi-certitude parmi les huit meilleurs troisièmes.