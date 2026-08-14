Dans un incroyable retournement de situation, alors que la saison de football anglais s’apprête à débuter, Burnley a officiellement rompu ses liens avec son partenaire principal, Finotive One. Ce partenariat, initialement présenté comme un pilier clé de la stratégie commerciale du club pour la saison 2026-2027, n’aura duré que six semaines avant que la direction du club ne décide de mettre totalement fin à l’accord. La soudaineté de cette rupture a laissé le club du Lancashire s’activer pour corriger un cauchemar marketing, qui comprend des vidéos promotionnelles remplies de stars désormais totalement inutilisables.

Le club a confirmé la nouvelle vendredi matin à travers une brève mise à jour officielle, mettant ainsi fin à sa relation avec l’écosystème de trading enregistré à Chypre.

Dans une communication officielle adressée aux supporters, le club a déclaré : Burnley Football Club est déçu de confirmer que son accord avec Finotive a été résilié. Le communiqué a ensuite expliqué les raisons de cette décision à forts enjeux, en indiquant que le conseil d’administration avait « agi avec fermeté pour protéger les intérêts du Club, ainsi que ceux de nos supporters, tout en veillant à ce que les préparatifs de la nouvelle saison se poursuivent sans interruption, sur le terrain comme en dehors ».