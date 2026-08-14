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Burnley contraint d’abandonner son sponsor maillot seulement 42 jours après la signature de l’accord, alors que les supporters se voient proposer des remboursements pour les maillots de la nouvelle saison
Le contrat de sponsoring prend fin avec une résiliation soudaine
Dans un incroyable retournement de situation, alors que la saison de football anglais s’apprête à débuter, Burnley a officiellement rompu ses liens avec son partenaire principal, Finotive One. Ce partenariat, initialement présenté comme un pilier clé de la stratégie commerciale du club pour la saison 2026-2027, n’aura duré que six semaines avant que la direction du club ne décide de mettre totalement fin à l’accord. La soudaineté de cette rupture a laissé le club du Lancashire s’activer pour corriger un cauchemar marketing, qui comprend des vidéos promotionnelles remplies de stars désormais totalement inutilisables.
Le club a confirmé la nouvelle vendredi matin à travers une brève mise à jour officielle, mettant ainsi fin à sa relation avec l’écosystème de trading enregistré à Chypre.
Dans une communication officielle adressée aux supporters, le club a déclaré : Burnley Football Club est déçu de confirmer que son accord avec Finotive a été résilié. Le communiqué a ensuite expliqué les raisons de cette décision à forts enjeux, en indiquant que le conseil d’administration avait « agi avec fermeté pour protéger les intérêts du Club, ainsi que ceux de nos supporters, tout en veillant à ce que les préparatifs de la nouvelle saison se poursuivent sans interruption, sur le terrain comme en dehors ».
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Les supporters se voient proposer un remboursement intégral sur les maillots répliques
Le moment choisi pour la résiliation ne pouvait guère être pire pour Burnley, qui s’apprête à recevoir West Ham United à Turf Moor ce dimanche pour son lever de rideau en Championship.
Les supporters qui ont déjà investi dans les nouveaux maillots domicile et extérieur, dont un maillot extérieur couleur crème lancé avec une vaste campagne virale mettant en scène Arnold Schwarzenegger et JJ Watt, se retrouvent désormais avec des produits devenus obsolètes. Le club a été contraint de retirer tout le stock de sa boutique en ligne et de ses points de vente physiques jusqu’à ce que les maillots puissent être remplacés avec le nouveau marquage du sponsor.
Pour atténuer la grogne d’un public désabusé, Burnley s’est engagé à mettre en place un programme complet de remboursement et d’échange pour tout supporter ayant acheté les maillots floqués Finotive. Si certains pourraient choisir de conserver ces tuniques comme objets de collection rares, beaucoup devraient les échanger contre la nouvelle version arborant Vertu Motors.
Des indices sont apparus lors des matches de pré-saison
Les observateurs les plus attentifs avaient déjà commencé à soupçonner que des problèmes se préparaient en coulisses plus tôt dans la semaine. Dans le contenu promotionnel diffusé par les diffuseurs pour le match à venir contre West Ham, le défenseur Kyle Walker a été aperçu portant un maillot de Burnley ostensiblement vierge sur le devant.
Cela a immédiatement soulevé des questions, d’autant que l’équipe avait porté le logo Finotive One tout au long de sa préparation estivale et encore samedi dernier lors de son match du premier tour de la Carabao Cup contre Notts County.
Les soupçons ont encore été renforcés lorsque toute mention du partenariat avec Finotive One a été effacée du site officiel du club et de ses réseaux sociaux 24 heures avant l’annonce officielle. Cela s’inscrit dans une série de changements de sponsors à Turf Moor sous la propriété d’ALK Capital.
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L’histoire de liens commerciaux controversés
Ce dernier fiasco ajoute un nouveau chapitre à la relation compliquée de Burnley avec les sponsors maillots ces dernières années. Malgré les intentions publiques de Pace de s’éloigner de l’industrie des paris, le club est fréquemment revenu vers des marques de jeu comme W88 et SpreadEx.
L’an dernier, la Gambling Commission a adressé des avertissements à Burnley et à plusieurs autres clubs concernant leurs liens avec des sites exploités par TGP Europe, à la suite d’une enquête ayant mis en évidence des manquements aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent et aux vérifications des partenaires commerciaux. Le passage à Finotive One devait marquer un virage vers un autre secteur, mais la relation s’est détériorée avant même le coup d’envoi du premier match de championnat.
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