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Burnley cède son défenseur vedette au RB Leipzig pour 21 millions de livres sterling, suite à sa relégation de la Premier League
Les Clarets perdent un défenseur clé
Burnley vient de perdre l'un de ses défenseurs vedettes après avoir conclu un accord pour le transfert d'Esteve au RB Leipzig, club de Bundesliga. Le Français a été autorisé à partir pour un montant qui s'élèverait à 27,3 millions de livres sterling, afin de renforcer la défense de l'équipe allemande. Ce transfert intervient après la nouvelle relégation de Burnley hors de la Premier League, ce qui a contraint l'ancien défenseur de Montpellier à rechercher un nouveau défi au sein de l'équipe qui a terminé troisième de la Bundesliga la saison dernière.
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Leipzig se réjouit de cette arrivée
Marcel Schafer, directeur sportif de Leipzig, s'est réjoui de l'arrivée d'Esteve, vu comme un défenseur central alliant puissance physique, mentalité affirmée et véritable sens du leadership.
Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, M. Schafer a déclaré : « Le recrutement de Maxime est une étape extrêmement importante pour nous. Nous sommes ravis d’accueillir un défenseur central qui, bien qu’encore jeune, a déjà acquis une grande expérience en France et en Angleterre et a fait des progrès impressionnants lors de son passage à Burnley.
Il réunit la plupart des qualités que nous recherchions pour ce poste : la taille, des aptitudes athlétiques, un pied gauche puissant, de l’assurance en possession du ballon et la capacité de sortir de sa ligne pour défendre de manière proactive. Maxime aborde le jeu avec positivité, il est solide dans les duels, communique beaucoup et dégage une grande énergie sur le terrain.
« C’est également un leader naturel. Il communique sans cesse, organise ses coéquipiers et prend ses responsabilités, tandis qu’en dehors du terrain, il fait preuve de lucidité et de réflexion. Cette combinaison de qualités, de caractère et de mentalité fait de lui un atout idéal pour le RB Leipzig. Nous sommes convaincus que Maxime pourra avoir un impact immédiat et jouer un rôle important au sein de notre équipe. »
Le Français entend faire immédiatement la différence
Le défenseur de 193 cm, déjà sélectionné dans l’équipe de l’année du championnat de la PFA après avoir mené Burnley en Premier League, a admis être fortement stimulé par les ambitions démesurées des « Die Roten Bullen ».
Esteve a déclaré : « Je suis ravi d’être un joueur du RB Leipzig. Ce club incarne un football intense et audacieux, un progrès constant et de grandes ambitions. Cela me correspond parfaitement.
« Je suis venu à Leipzig pour apporter ma pierre à l’édifice dès maintenant, assumer des responsabilités et connaître le succès aux côtés de l’équipe. J’ai beaucoup appris en France et en Angleterre, et je souhaite désormais mettre cette expérience et ces qualités au service du RB Leipzig.
Les discussions menées avec le club se sont révélées extrêmement convaincantes, me confirmant l’existence d’un projet clair et ambitieux à mon égard. J’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers, de rencontrer les supporters et, ensemble, de conquérir la Ligue des champions, la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne. »
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Une refonte de la défense s’impose désormais
Burnley doit désormais se reconstruire rapidement et trouver un remplaçant à la hauteur au cœur de la défense pour affronter le championnat EFL, particulièrement éprouvant. Le départ d’Esteve constitue un revers important, d’autant plus que ce défenseur central était un pilier fiable qui a disputé l’intégralité des 46 matches de championnat lors de la saison historique 2024-2025 du club en Championship, au cours de laquelle l’équipe a totalisé 100 points, conservé ses cages inviolées à 30 reprises et n’a encaissé que 16 buts. Le défenseur central était également un titulaire incontournable en Premier League la saison précédente, totalisant 34 apparitions en championnat malgré la relégation finale des Clarets.
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