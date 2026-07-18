Burnley cède son défenseur vedette au RB Leipzig pour 21 millions de livres sterling, suite à sa relégation de la Premier League

Marcel Schafer, directeur sportif de Leipzig, s'est réjoui de l'arrivée d'Esteve, vu comme un défenseur central alliant puissance physique, mentalité affirmée et véritable sens du leadership.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, M. Schafer a déclaré : « Le recrutement de Maxime est une étape extrêmement importante pour nous. Nous sommes ravis d’accueillir un défenseur central qui, bien qu’encore jeune, a déjà acquis une grande expérience en France et en Angleterre et a fait des progrès impressionnants lors de son passage à Burnley.

Il réunit la plupart des qualités que nous recherchions pour ce poste : la taille, des aptitudes athlétiques, un pied gauche puissant, de l’assurance en possession du ballon et la capacité de sortir de sa ligne pour défendre de manière proactive. Maxime aborde le jeu avec positivité, il est solide dans les duels, communique beaucoup et dégage une grande énergie sur le terrain.

« C’est également un leader naturel. Il communique sans cesse, organise ses coéquipiers et prend ses responsabilités, tandis qu’en dehors du terrain, il fait preuve de lucidité et de réflexion. Cette combinaison de qualités, de caractère et de mentalité fait de lui un atout idéal pour le RB Leipzig. Nous sommes convaincus que Maxime pourra avoir un impact immédiat et jouer un rôle important au sein de notre équipe. »