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Burnley boucle la signature du défenseur Anel Ahmedhodzic en provenance de Feyenoord dans le cadre d’un accord à 7 millions de livres sterling
Renforcer l’arrière-garde
Burnley a rapidement agi pour renforcer ses options défensives avant la nouvelle saison avec une arrivée importante. Le club anglais a officiellement bouclé la signature du défenseur central Ahmedhodzic, en provenance du club néerlandais d'Eredivisie Feyenoord.
L'accord marque le retour du talentueux défenseur dans le football anglais, alors que les Clarets cherchent à consolider leur effectif. Ahmedhodzic arrive à Turf Moor avec de grandes attentes pour renforcer la ligne défensive de l'équipe.
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Investissement de plusieurs millions d’euros
Pour s’attacher les services du défenseur central, le club anglais a accepté de verser à Feyenoord une indemnité estimée à environ 7 millions d’euros. Cet investissement conséquent souligne la détermination du club à ajouter de la qualité et de l’expérience éprouvées à son arrière-garde.
Les dirigeants du club ont agi avec détermination en coulisses pour finaliser l’accord et écarter une concurrence potentielle. Cette arrivée constitue l’un des transferts défensifs notables du mercato pour l’équipe.
Une solide réputation défensive
Ahmedhodzic arrive en Angleterre après un passage en Eredivisie, où il s’est testé à un niveau de compétition élevé. Sa capacité à lire le jeu, à organiser la défense et à construire les attaques depuis l’arrière a fait de lui un élément clé aux Pays-Bas.
Désormais, le défenseur central ramène ces qualités dans le football anglais. Sa connaissance des exigences physiques du football britannique devrait l’aider à s’intégrer rapidement à l’effectif.
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Connaissance du football anglais
Pour Ahmedhodzic, l’atmosphère de la compétition anglaise lui est déjà assez familière. L’imposant défenseur central a déjà connu les rigueurs de l’élite lorsqu’il a évolué en Premier League avec Sheffield United lors de la saison 2023-2024.
Son arrivée s’inscrit également dans les ajustements en cours de l’effectif du club après la campagne 2025-2026 de Premier League, au cours de laquelle Burnley a terminé 19e sur 20 équipes et a été relégué. Le recrutement d’un joueur disposant d’une expérience confirmée au plus haut niveau constitue une étape essentielle pour ses ambitions à venir.
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