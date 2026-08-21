Burnley a rapidement agi pour renforcer ses options défensives avant la nouvelle saison avec une arrivée importante. Le club anglais a officiellement bouclé la signature du défenseur central Ahmedhodzic, en provenance du club néerlandais d'Eredivisie Feyenoord.

L'accord marque le retour du talentueux défenseur dans le football anglais, alors que les Clarets cherchent à consolider leur effectif. Ahmedhodzic arrive à Turf Moor avec de grandes attentes pour renforcer la ligne défensive de l'équipe.