Bunny Shaw prolonge ! Manchester City officialise la signature de son attaquant vedette pour un contrat à long terme, malgré les approches de Chelsea

Shaw a prolongé son contrat de quatre ans avec City, assurant ainsi que la buteuse la plus redoutée de la WSL restera à Manchester dans un avenir proche. Cet accord permettra à la joueuse de 29 ans de rester au club jusqu’en 2030, ce qui pourrait porter à près d’une décennie sa carrière sous le maillot bleu ciel. L’annonce a été faite de manière spectaculaire par la joueuse elle-même sur scène lors de l’After Party 2025-26 de City, peu après avoir été nommée Joueuse de la saison de l’Etihad.

S’exprimant sur sa décision, elle a confié au site officiel de Manchester City : « Je suis ravie de rester dans ce club exceptionnel pour quatre années supplémentaires. J’ai toujours dit que je me sentais chez moi à Manchester City ; j’ai beaucoup progressé en tant que joueuse et en tant que personne au cours de mes cinq premières années ici. Aider l’équipe à remporter le titre de la WSL figure parmi les moments dont je suis le plus fière dans ma carrière, et j’ai hâte de découvrir ce que nous pouvons accomplir la saison prochaine et au-delà, même s’il reste un match crucial à disputer contre Brighton. Aux supporters de City : merci de toujours nous soutenir. Je suis heureuse de vivre cette aventure mémorable avec vous et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »