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Bunny Shaw prolonge ! Manchester City officialise la signature de son attaquant vedette pour un contrat à long terme, malgré les approches de Chelsea
Le club prolonge le contrat de son attaquant vedette jusqu'en 2030
Shaw a prolongé son contrat de quatre ans avec City, assurant ainsi que la buteuse la plus redoutée de la WSL restera à Manchester dans un avenir proche. Cet accord permettra à la joueuse de 29 ans de rester au club jusqu’en 2030, ce qui pourrait porter à près d’une décennie sa carrière sous le maillot bleu ciel. L’annonce a été faite de manière spectaculaire par la joueuse elle-même sur scène lors de l’After Party 2025-26 de City, peu après avoir été nommée Joueuse de la saison de l’Etihad.
S’exprimant sur sa décision, elle a confié au site officiel de Manchester City : « Je suis ravie de rester dans ce club exceptionnel pour quatre années supplémentaires. J’ai toujours dit que je me sentais chez moi à Manchester City ; j’ai beaucoup progressé en tant que joueuse et en tant que personne au cours de mes cinq premières années ici. Aider l’équipe à remporter le titre de la WSL figure parmi les moments dont je suis le plus fière dans ma carrière, et j’ai hâte de découvrir ce que nous pouvons accomplir la saison prochaine et au-delà, même s’il reste un match crucial à disputer contre Brighton. Aux supporters de City : merci de toujours nous soutenir. Je suis heureuse de vivre cette aventure mémorable avec vous et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »
- AFP
L’attaquant a fait fi de l’intérêt de Chelsea.
Cette nouvelle constitue un camouflet pour les clubs rivaux, et notamment pour Chelsea, qui était fortement pressenti pour recruter la triple lauréate du Soulier d’or. Des informations avaient précédemment laissé entendre que les négociations contractuelles étaient dans l’impasse, conduisant nombre d’observateurs à anticiper un départ libre de l’attaquante jamaïcaine. City a toutefois réussi à lever ces obstacles en lui proposant un nouveau contrat de quatre ans.
La manager de Chelsea, Sonia Bompastor, avait elle-même attisé ces rumeurs en plaisantant : « Qui ne l'aurait pas sur sa liste de souhaits ? » à propos de la Jamaïcaine. En prolongeant le contrat de Shaw pour quatre ans, la directrice sportive de City, Therese Sjogran, a envoyé un message fort : le club mancunien est capable de repousser l'intérêt des grands clubs européens.
Une campagne historique
La prolongation de contrat de Shaw intervient après ce qui est sans doute la meilleure saison individuelle de l’histoire de la WSL. Elle a mené City au titre en terminant meilleure buteuse pour la troisième saison consécutive – un record – avec 21 buts en seulement 22 matches. De plus, elle est devenue la première joueuse de l’histoire du championnat à dépasser la barre des 20 buts lors de trois saisons distinctes, illustrant une régularité qui a propulsé l’équipe de Gareth Taylor au rang de puissance nationale.
Au-delà des buts, les statistiques soulignent une attaquante complète, aussi influente en phase défensive que dans le dernier tiers du terrain : elle a remporté 152 duels, l’un des meilleurs totaux du championnat, et figure parmi les joueuses ayant récupéré le plus de ballons. Déjà meilleure buteuse de l’histoire du club, la Jamaïcaine totalise désormais 117 buts et 28 passes décisives en 137 apparitions sous le maillot des Blues depuis son arrivée en provenance de Bordeaux en 2021.
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À la conquête du doublé
Déjà couronnée championne de WSL et assurée de rester à Manchester City, Shaw vise désormais la finale de la FA Cup contre Brighton à Wembley. Un succès dimanche offrirait aux Citizens un doublé national historique et enrichirait encore le palmarès de l’attaquante. La directrice sportive Therese Sjogran insiste sur l’importance de conserver une des meilleures avant-centres du monde, devenue un véritable leader, à l’aube du retour du club en Ligue des champions.
Sjogran a ajouté : « C’est un signal fort envoyé par City d’avoir pu conserver l’une des meilleures attaquantes du monde, et c’en est un tout aussi clair de la part de Bunny, qui estime que notre club est le meilleur endroit pour elle afin de continuer à progresser. Je tiens à la remercier pour cette confiance indéfectible dans ce que nous espérons accomplir. » Auteure de 26 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Shaw arrivera à Wembley avec l’étiquette de grande favorite pour allumer l’étincelle décisive.