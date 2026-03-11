Getty Images
Bunny Shaw à Chelsea ?! Les rivales de Man City en WSL prêtes à bondir avec un transfert gratuit alors que la star attaquante entre dans les derniers mois de son contrat
Rapport : Chelsea envisage un transfert gratuit pour la star de Man City, Bunny Shaw
Manchester City réalise une saison exceptionnelle et est en passe de remporter son premier titre WSL depuis 2016, avec huit points d'avance en tête du classement à seulement six journées de la fin. Cependant, l'avenir incertain de Shaw est une grande source d'inquiétude, l'internationale jamaïcaine ayant confirmé son statut de meilleure joueuse au monde avec 15 buts en 16 matches de championnat cette saison.
Si Shaw ne renouvelle pas son contrat avec Manchester City, qui expire dans quelques mois, le Times rapporte que Chelsea serait le principal prétendant à sa signature, les Blues lui offrant un salaire supérieur à celui de son club actuel, dans l'état actuel des choses.
Contrairement à Manchester City : pourquoi Shaw en est-il aux derniers mois de son contrat ?
Il est surprenant que la situation de Shaw ait atteint ce stade. Ces dernières années, City a toujours su renouveler les contrats de ses joueurs clés, les liant tôt afin d'éviter toute situation difficile comme celle-ci et de réduire les risques de perdre des figures importantes. Shaw n'a jamais eu que des compliments à faire sur son séjour à Manchester, et on ne sait pas encore ce qui a pu mener à un si faible progrès dans les négociations pour un nouveau contrat.
Andree Jeglertz, l'entraîneur principal de City, avait confirmé plus tôt dans la saison que des discussions étaient en cours au sujet d'un contrat. Interrogé sur la situation le mois dernier, il n'a toutefois pas pu apporter de nouvelles informations. « Je n'ai aucune nouvelle à ce sujet », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.
Dans le pire des cas, perdre Shaw au profit d'un rival de la WSL serait un coup dur pour Manchester City.
Il est difficile d'exagérer l'ampleur du coup dur que représenterait la perte de Shaw pour City. Son importance pour l'équipe est évidente rien qu'à voir ses statistiques : 108 buts marqués en seulement 128 matchs toutes compétitions confondues depuis qu'elle a rejoint le club en 2020. Il convient de noter que lorsque City n'a pas réussi à remporter le titre de la WSL en 2023-24, alors qu'il semblait assuré de le faire, l'absence de Shaw pour cause de blessure a été l'une des principales raisons de cet échec. Et cela sans même parler de tout le travail que la joueuse de 29 ans accomplit pour son équipe hors du ballon, en défense et dans la construction offensive.
La perdre au profit d'un rival de la ligue serait encore plus dévastateur. City a déçu en WSL ces derniers temps, comme en témoigne son attente de 10 ans pour un deuxième titre, mais a fait des progrès significatifs cette saison pour rattraper son retard. Cependant, voir Shaw partir pour rejoindre Chelsea, surtout si cela est dû à un investissement inférieur à celui de ses rivaux, soulèverait de sérieuses questions quant à la capacité de l'équipe à rebondir à partir de là.
Pourquoi Shaw est exactement ce dont Chelsea a besoin cet été
Pour Chelsea, cependant, conclure un accord pour Shaw serait énorme. Les Blues ont manqué de précision dans le dernier tiers cette saison, aucune équipe de la WSL n'ayant été moins performante devant le but. Le club londonien a marqué 29 buts alors que ses statistiques prévoyaient 33,77 buts. West Ham, troisième avant-dernier, est le suivant sur cette liste, mais avec un différentiel négatif de 2,66, contre 4,77 pour Chelsea. Shaw, qui compte six buts d'avance sur sa plus proche rivale pour le Soulier d'or, serait d'une aide précieuse à cet égard.
Les Blues ont également beaucoup d'attaquants en fin de contrat cet été et devraient être à la recherche d'un buteur. Sam Kerr, Catarina Macario et Aggie Beever-Jones en sont toutes à leurs derniers mois de contrat avec Chelsea, Macario semblant la plus susceptible de partir étant donné que, lorsqu'elle est en forme, elle n'a pas eu le rôle régulier auquel on aurait pu s'attendre cette saison. La star américaine suscite également beaucoup d'intérêt, et un transfert aux États-Unis semble le plus probable.
