Bunny Shaw à Chelsea ?! Les rivales de Man City en WSL prêtes à bondir avec un transfert gratuit alors que la star attaquante entre dans les derniers mois de son contrat

Il est difficile d'exagérer l'ampleur du coup dur que représenterait la perte de Shaw pour City. Son importance pour l'équipe est évidente rien qu'à voir ses statistiques : 108 buts marqués en seulement 128 matchs toutes compétitions confondues depuis qu'elle a rejoint le club en 2020. Il convient de noter que lorsque City n'a pas réussi à remporter le titre de la WSL en 2023-24, alors qu'il semblait assuré de le faire, l'absence de Shaw pour cause de blessure a été l'une des principales raisons de cet échec. Et cela sans même parler de tout le travail que la joueuse de 29 ans accomplit pour son équipe hors du ballon, en défense et dans la construction offensive.

La perdre au profit d'un rival de la ligue serait encore plus dévastateur. City a déçu en WSL ces derniers temps, comme en témoigne son attente de 10 ans pour un deuxième titre, mais a fait des progrès significatifs cette saison pour rattraper son retard. Cependant, voir Shaw partir pour rejoindre Chelsea, surtout si cela est dû à un investissement inférieur à celui de ses rivaux, soulèverait de sérieuses questions quant à la capacité de l'équipe à rebondir à partir de là.