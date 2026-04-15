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Bukayo Saka pourrait être forfait pour le choc décisif contre Manchester City, selon le dernier point médical de Mikel Arteta concernant l’ailier d’Arsenal
La participation de Saka reste incertaine
Arsenal s'inquiète pour la condition physique de Bukayo Saka, absent depuis la finale de la Carabao Cup le mois dernier. Le joueur de 24 ans a manqué l’entraînement préalable au match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting CP et peine à surmonter un problème persistant au talon d’Achille. Déjà absent lors des trois dernières sorties des Gunners, sa indisponibilité coïncide avec une période délicate au cours de laquelle le leader de la Premier League a perdu trois de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues.
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Arteta espère un rétablissement
Arteta a fait le point avec prudence sur la rééducation de son ailier vedette, soulignant que l'équipe médicale surveillait la façon dont Saka supportait l'intensification des charges d'entraînement.
Le manager d’Arsenal a déclaré : « C’est une blessure qu’il traîne depuis un moment. Un problème au tendon d’Achille. Il y a des progrès, et j’espère que ce ne sera qu’une question de jours, pas de semaines. Mais il faut encore voir comment il réagit à cette progression quand la charge augmente. »
Interrogé sur la possibilité de pousser ses joueurs à jouer malgré la douleur, au risque d’aggraver leur état à long terme en cette phase décisive de la saison, l’entraîneur espagnol a rétorqué : « C’est précisément ce qu’ils tentent de faire. Nous savons ô combien la disponibilité est cruciale en cette période charnière. Depuis plusieurs semaines, nous devons composer sans quatre ou cinq titulaires, ce qui pèse. Leur retour est donc impératif. »
Les Gunners traversent une crise physique.
L’absence de Saka pèse sur la dynamique d’Arsenal. Arteta doit aussi composer avec les incertitudes entourant Declan Rice et Jurrien Timber, tout en écartant les critiques suggérant que les supporters se frustreraient du manque de transparence du club sur les blessures.
Défendant sa communication sur les blessures et son lien avec les fidèles de l’Emirates, l’Espagnol ajoute : « Je ne perçois pas cette frustration chez les supporters, j’en connais beaucoup – cette impression ne me touche pas. Sur 60 000 spectateurs [quelques-uns peut-être], mais la majorité sont simplement heureux de voir l’équipe, quels que soient les joueurs. Aucun entraîneur… Si l’on m’organisait une conférence de presse pour annoncer le onze de départ, alors nous pourrions aborder autre chose, mais ce n’est pas le cas. »
- AFP
La rencontre s’annonce cruciale
Arsenal compte actuellement six points d’avance en tête de la Premier League, mais une défaite lors du prochain match contre City pourrait réduire cet écart de moitié. Arteta exhorte ses joueurs blessés à revenir « immédiatement » afin d’enrayer la baisse de forme actuelle avant que la course au titre ne leur échappe. City ayant un match en moins, le résultat de la rencontre de ce week-end à l’Etihad Stadium devrait déterminer l’issue du championnat alors que la saison entre dans ses dernières semaines.