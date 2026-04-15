Bukayo Saka pourrait être forfait pour le choc décisif contre Manchester City, selon le dernier point médical de Mikel Arteta concernant l’ailier d’Arsenal

Arteta a fait le point avec prudence sur la rééducation de son ailier vedette, soulignant que l'équipe médicale surveillait la façon dont Saka supportait l'intensification des charges d'entraînement.

Le manager d’Arsenal a déclaré : « C’est une blessure qu’il traîne depuis un moment. Un problème au tendon d’Achille. Il y a des progrès, et j’espère que ce ne sera qu’une question de jours, pas de semaines. Mais il faut encore voir comment il réagit à cette progression quand la charge augmente. »

Interrogé sur la possibilité de pousser ses joueurs à jouer malgré la douleur, au risque d’aggraver leur état à long terme en cette phase décisive de la saison, l’entraîneur espagnol a rétorqué : « C’est précisément ce qu’ils tentent de faire. Nous savons ô combien la disponibilité est cruciale en cette période charnière. Depuis plusieurs semaines, nous devons composer sans quatre ou cinq titulaires, ce qui pèse. Leur retour est donc impératif. »