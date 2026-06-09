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Bukayo Saka est-il prêt pour la Coupe du monde avec l'Angleterre ? Thomas Tuchel appelle à la prudence et fait le point sur la condition physique de l'ailier d'Arsenal
Gérer la condition physique de Saka
En conférence de presse d’avant-match, Tuchel a confirmé que l’encadrement anglais surveillait étroitement Bukayo Saka avant la rencontre amicale de mercredi soir face au Costa Rica. L’attaquant avait manqué la victoire 1-0 contre la Nouvelle-Zélande ce week-end, après avoir rejoint le groupe tardivement en raison de la participation d’Arsenal à la finale de la Ligue des champions le 30 mai. Ayant déjà déclaré forfait lors de la trêve internationale de mars en raison d’un pépin physique, la condition physique de l’ailier demeure une priorité. Le technicien a justifié sa prudence vis-à-vis du joueur, auteur d’une saison décisive pour le titre de son club en Premier League : « Nous devons faire attention à Bukayo, qui s’est blessé lors du stage de mars et qui a continué à jouer malgré cela pendant la saison avec son club », a expliqué Tuchel.
Le groupe d’Arsenal est prêt à entrer en action.
Malgré la prudence qui reste de mise, l’entraîneur principal a salué l’engagement de l’ailier au cours d’une saison exigeante, durant laquelle il a inscrit 11 buts et délivré 9 passes décisives en 49 apparitions sous le maillot d’Arsenal. « Il s’est montré disponible et a été brillant. Nous l’avons ménagé entre les matchs – nous le remettons aussi en forme. Ce processus se poursuit actuellement », a-t-il ajouté. Outre l’international aux 48 capes (14 buts marqués pour son pays), l’entraîneur a livré des nouvelles rassurantes sur le reste du groupe. Declan Rice, Noni Madueke et Eberechi Eze sont également opérationnels. Il a conclu : « Personne n’a besoin de repos. Tout le monde est disponible, c’est une très bonne nouvelle. Aucune blessure à signaler après la première rencontre. »
Trouver son rythme de match
À l’approche du tournoi, le staff technique intensifie la préparation. L’accent est désormais mis sur l’augmentation du temps de jeu face au Costa Rica. Tuchel a présenté la stratégie de préparation immédiate, soulignant la réaction positive du groupe. « Nous avons eu une journée de récupération et deux bonnes séances d’entraînement. Nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure demain, c’est-à-dire à jouer plus de 45 minutes. Les joueurs joueront 60, voire 70 minutes. Nous prendrons cette décision dans l’après-midi », a-t-il précisé. En prévision de la rencontre, il a ajouté : « Demain, nous nous attendons à un match très physique. Physiquement, [avec] de l’intensité, du style et du jeu. Nous voulons franchir une nouvelle étape et nous nous sentons prêts pour cela. »
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Quelle est la prochaine étape pour l’Angleterre ?
L'Angleterre disputera un dernier match amical contre le Costa Rica avant de se concentrer pleinement sur ses premiers matchs du groupe L. Saka et ses coéquipiers débuteront leur parcours en Coupe du monde contre la Croatie le 17 juin, avant d'affronter le Ghana le 23 juin et le Panama le 27 juin.