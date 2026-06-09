En conférence de presse d’avant-match, Tuchel a confirmé que l’encadrement anglais surveillait étroitement Bukayo Saka avant la rencontre amicale de mercredi soir face au Costa Rica. L’attaquant avait manqué la victoire 1-0 contre la Nouvelle-Zélande ce week-end, après avoir rejoint le groupe tardivement en raison de la participation d’Arsenal à la finale de la Ligue des champions le 30 mai. Ayant déjà déclaré forfait lors de la trêve internationale de mars en raison d’un pépin physique, la condition physique de l’ailier demeure une priorité. Le technicien a justifié sa prudence vis-à-vis du joueur, auteur d’une saison décisive pour le titre de son club en Premier League : « Nous devons faire attention à Bukayo, qui s’est blessé lors du stage de mars et qui a continué à jouer malgré cela pendant la saison avec son club », a expliqué Tuchel.