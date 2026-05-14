Bukayo Saka désigne Max Dowman comme le meilleur espoir du centre de formation d’Arsenal, tandis que l’attaquant anglais élit le plus beau but de sa carrière à ce jour

À 24 ans, fort de 48 sélections avec les Three Lions et à l’approche de la Coupe du monde, Saka demeure une source d’inspiration pour les jeunes talents de l’Emirates Stadium. Il a parcouru tout le chemin qui mène d’un jeune espoir des équipes de jeunes à une figure emblématique de la Premier League et de la Ligue des champions.

Arrivé à Arsenal en 2008 à l’âge de sept ans, il totalise aujourd’hui plus de 300 apparitions officielles et 81 buts sous le maillot des Gunners. Le brassard de capitaine lui a déjà été confié à plusieurs reprises : l’ailier, connu pour sa vitesse, entend montrer l’exemple.