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Chris Burton

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Bukayo Saka désigne Max Dowman comme le meilleur espoir du centre de formation d’Arsenal, tandis que l’attaquant anglais élit le plus beau but de sa carrière à ce jour

B. Saka
Arsenal
M. Dowman
Premier League

L’attaquant d’Arsenal Bukayo Saka voit en Max Dowman la plus grande promesse issue du prestigieux centre de formation de Hale End. L’international anglais a également désigné son but préféré parmi ceux marqués durant sa brillante carrière à Londres, et confié à Adebayo Akinfenwa le meilleur conseil reçu de ses entraîneurs.

  • Saka sert de modèle aux jeunes talents de l’académie d’Arsenal.

    À 24 ans, fort de 48 sélections avec les Three Lions et à l’approche de la Coupe du monde, Saka demeure une source d’inspiration pour les jeunes talents de l’Emirates Stadium. Il a parcouru tout le chemin qui mène d’un jeune espoir des équipes de jeunes à une figure emblématique de la Premier League et de la Ligue des champions.

    Arrivé à Arsenal en 2008 à l’âge de sept ans, il totalise aujourd’hui plus de 300 apparitions officielles et 81 buts sous le maillot des Gunners. Le brassard de capitaine lui a déjà été confié à plusieurs reprises : l’ailier, connu pour sa vitesse, entend montrer l’exemple.

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  • Bukayo Saka Max Dowman Arsenal 2025-26Getty

    Dowman entre dans l'histoire avec Arsenal lors de la saison 2025-2026

    Saka suit la voie tracée par des héros locaux comme Tony Adams, Ray Parlour, Paul Merson, Ashley Cole et Cesc Fàbregas. Le vivier du club ne faiblit pas : la jeune pépite Dowman a fait l’histoire lors de la saison 2025-2026 en devenant le plus jeune joueur à débuter et à marquer en Premier League pour les Gunners.

    Invité sur le podcast Beast Mode On, Akinfenwa lui a demandé de désigner le « joueur à suivre » issu du centre de formation de Hale End en 2026 ; Saka a immédiatement cité Dowman.

  • Saka désigne son superbe but contre Manchester United comme son meilleur sous le maillot des Gunners.

    Lors d’une session de questions-réponses éclair, Saka a désigné les rencontres sur les terrains du PSG et du Real Madrid la saison passée comme offrant la « meilleure ambiance » dans laquelle il ait évolué : « L’atmosphère était exceptionnelle dans les deux cas. »

    Interrogé sur le « plus beau but » marqué sous le maillot d’Arsenal, il a cité sa frappe de 25 mètres face à Manchester United en janvier 2023, conclue après une coupe vers l’intérieur depuis la gauche et un placement précis dans le coin inférieur du but.

    Enfin, interrogé sur le meilleur conseil reçu d’un entraîneur, il a lancé avec autorité : « Si tu ne tires pas, tu ne marques pas ! »

  • Regardez l’épisode complet du podcast « Beast Mode On », qui accueille le joueur Bukayo Saka.


    Retrouvez tous les épisodes du podcast « Beast Mode On » sur la chaîne YouTube officielle.

    Les épisodes sont également disponibles en intégralité sur Spotify.

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