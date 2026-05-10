« Bukayo Saka dégage une aura » : Mikel Arteta mise sur le « joueur décisif » d'Arsenal pour mener le club au titre de champion de Premier League

Saka a insufflé un nouveau « facteur de crainte » au club dans sa quête de gloire. Malgré des blessures récurrentes tout au long de la saison, l’international anglais revient en pleine forme au moment idéal. Le magicien du maillot numéro 7 d’Arsenal a développé une « aura » qui en fait l’un des joueurs les plus influents pour son club et pour son pays, à l’approche de la Coupe du monde cet été.

Il a récemment offert un précieux coup de pouce à Arsenal dans la course au titre de Premier League en inscrivant le but de la victoire contre l’Atlético Madrid, propulsant les Gunners en finale de Ligue des champions pour la première fois depuis vingt ans. Incisif et rayonnant, il incarne désormais le facteur X capable de conduire le club vers un doublé historique, national et continental.