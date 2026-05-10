Getty Images Sport
Traduit par
« Bukayo Saka dégage une aura » : Mikel Arteta mise sur le « joueur décisif » d'Arsenal pour mener le club au titre de champion de Premier League
L'influence grandissante de Saka à l'Emirates
Saka a insufflé un nouveau « facteur de crainte » au club dans sa quête de gloire. Malgré des blessures récurrentes tout au long de la saison, l’international anglais revient en pleine forme au moment idéal. Le magicien du maillot numéro 7 d’Arsenal a développé une « aura » qui en fait l’un des joueurs les plus influents pour son club et pour son pays, à l’approche de la Coupe du monde cet été.
Il a récemment offert un précieux coup de pouce à Arsenal dans la course au titre de Premier League en inscrivant le but de la victoire contre l’Atlético Madrid, propulsant les Gunners en finale de Ligue des champions pour la première fois depuis vingt ans. Incisif et rayonnant, il incarne désormais le facteur X capable de conduire le club vers un doublé historique, national et continental.
- Getty Images Sport
Arteta salue son joueur « exceptionnel » qui a changé la donne
Arteta a encensé la star d’Arsenal, mettant en lumière son influence grandissante sur le groupe et l’avantage psychologique qu’il procure face aux adversaires. « Son rôle s’est considérablement renforcé au club, dans l’équipe et sur le terrain contre l’adversaire. On le ressent : il irradie, il impose son aura. Il a quelque chose de unique », a expliqué le technicien espagnol.
Le manager des Gunners souligne également que ce joueur de 24 ans est désormais capable de faire basculer à lui seul les rencontres décisives. « C'est un joueur différent, capable de changer le cours d'un match à tout moment. Et susciter cette crainte chez l'adversaire est essentiel », conclut Arteta.
Surmonter les obstacles liés aux blessures
La saison n’a pas été de tout repos pour Saka, contraint de gérer plusieurs pépins physiques, dont une blessure au genou et une tendinite achilléenne. L’ailier a dû puiser dans ses réserves pour retrouver son meilleur niveau lors des dernières semaines de compétition, un effort remarqué par le staff technique.
Arteta estime même que cette période d’indisponibilité pourrait finalement profiter au groupe dans la dernière ligne droite : « Nous aurions aimé pouvoir compter sur lui plus souvent ces dernières semaines, mais je lui ai dit : “Si tel est le cas, tirons-en le meilleur parti : tu vas revenir en pleine forme, motivé et avec un état d’esprit différent. Tu peux vraiment faire la différence pour l’équipe maintenant.” »
- Getty Images Sport
Qualités de leadership et qualités humaines
Au-delà de ses qualités techniques, Saka s’est imposé comme un leader incontournable dans le vestiaire. Le respect que lui portent ses coéquipiers est tel qu’Arteta lui confie souvent le brassard de capitaine, préférant sa présence à celle d’autres cadres comme Declan Rice et Gabriel lorsque le capitaine habituel, Martin Odegaard, est absent. Arteta se considère chanceux de pouvoir compter sur un joueur qui incarne avec une telle constance les valeurs fondamentales du club.
« Je me sens extrêmement chanceux d’avoir trouvé au sein du club quelqu’un sur qui on peut compter à tous les niveaux, en sachant qu’il sera à la hauteur », a déclaré Arteta. « Je sais que son cœur est au bon endroit et que tout ce qu’il fait va au-delà de certaines valeurs, d’une certaine éducation, de certains principes. C’est un vrai bonheur. Sur le plan humain, nous savons tous qui il est. Sportivement, ce qu’il a apporté au club et sa performance lors du dernier match sont tout simplement remarquables. »