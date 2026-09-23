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Yosua Arya
Traduit par

Bukayo Saka adresse un message « fou » au recordman d’Arsenal Max Dowman, alors que le prodige se rapproche d’une première convocation avec l’Angleterre A

B. Saka
M. Dowman
Arsenal
Angleterre
Premier League

Bukayo Saka a couvert d’éloges le jeune prodige d’Arsenal Max Dowman, qui bat des records, en qualifiant les qualités naturelles du milieu de terrain de totalement « insensées ». L’ailier anglais a également adressé un message clair au phénomène de 16 ans, en avertissant que sa réussite future dépend désormais entièrement de son propre dévouement et de son éthique de travail.

  • Saka stupéfait par la sensation adolescente

    Saka a fait part de son étonnement face à l’ascension fulgurante du jeune Dowman à Arsenal, en adressant un message fort au jeune espoir. Le prodige de 16 ans a fait une irruption remarquée dans le nord de Londres, attirant l’attention dans toute l’Europe grâce à une série d’étapes historiques franchies.

    Mikel Arteta intègre avec précaution Dowman au groupe professionnel d’Arsenal. Le jeune talent a prouvé qu’il était un joueur au potentiel extraordinaire, notamment avec une brillante performance au cours de laquelle il a inscrit deux buts lors de la victoire 4-2 d’Arsenal contre Ipswich Town en Carabao Cup.

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  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Prendre son avenir en main

    Malgré les énormes attentes qui entourent actuellement l’adolescent, Saka a donné quelques conseils pleins de bon sens à son jeune coéquipier. Le joueur clé d’Arsenal estime que le talent naturel à lui seul ne garantira pas une réussite durable au plus haut niveau.

    S’exprimant auprès de la BBC, Saka a mis en avant l’incroyable potentiel de Dowman tout en lui rappelant l’immense dévouement nécessaire pour s’épanouir, déclarant : « Son talent est incroyable. C’est à lui de décider jusqu’où il ira dans le football. C’est ce que je dirais. Mais oui, son talent, c’est fou. »

  • Réécrire les livres d’histoire d’Arsenal

    L’ascension de Dowman vers le premier plan a été tout simplement spectaculaire au cours de l’année écoulée. Il a d’abord fait les gros titres en août 2025, en devenant le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League lorsqu’il est entré en jeu à seulement 15 ans et 235 jours.

    L’adolescent a ensuite battu des records européens en novembre de la même année, en devenant officiellement le plus jeune joueur à avoir disputé un match de Ligue des champions.

    Sa remarquable première saison a finalement atteint son apogée en mars. En trouvant le chemin des filets contre Everton, Dowman est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League et d’Arsenal à exactement 16 ans et 73 jours.

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  • Max Dowman England 2025Getty Images

    Il fait ses preuves en sélection nationale

    Dowman continue d’engranger une précieuse expérience au plus haut niveau cette saison, tandis qu’Arteta gère son temps de jeu. L’adolescent compte désormais 15 apparitions en équipe première au total, dont deux lors de l’exercice en cours.

    Le joueur de 16 ans est actuellement en sélection avec l’équipe d’Angleterre des moins de 19 ans. Cependant, au vu de sa progression fulgurante et de ses performances record en club, une promotion chez les moins de 21 ans semble totalement inévitable dans un avenir très proche.

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