Saka a fait part de son étonnement face à l’ascension fulgurante du jeune Dowman à Arsenal, en adressant un message fort au jeune espoir. Le prodige de 16 ans a fait une irruption remarquée dans le nord de Londres, attirant l’attention dans toute l’Europe grâce à une série d’étapes historiques franchies.

Mikel Arteta intègre avec précaution Dowman au groupe professionnel d’Arsenal. Le jeune talent a prouvé qu’il était un joueur au potentiel extraordinaire, notamment avec une brillante performance au cours de laquelle il a inscrit deux buts lors de la victoire 4-2 d’Arsenal contre Ipswich Town en Carabao Cup.