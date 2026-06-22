Bukayo Saka a repris l’entraînement à plein temps avec l’équipe d’Angleterre, et Thomas Tuchel a livré un point d’étape sur le plan de gestion des blessures en vue de la Coupe du monde pour l’ailier d’Arsenal

Tuchel a souligné que l’Angleterre adoptait une approche prudente concernant la condition physique de Saka à mesure que le tournoi avance. L’entraîneur a également insisté sur l’importance de gérer les petits problèmes physiques lors d’un grand tournoi.

« Je ne suis pas médecin, mais il n’a manqué aucune séance d’entraînement, ce qui est positif », a déclaré Tuchel, cité par ESPN. « Il a beaucoup joué ces dernières années. C’est un élément clé pour Arsenal, un joueur de très haut niveau qui apporte beaucoup sur le terrain, aussi bien pour son club que pour les Three Lions.

« Il est essentiel, comme chacun peut le constater, de gérer les petits pépins physiques avant une compétition pour aborder sereinement les phases finales. Nous avons besoin que des joueurs clés comme lui soient prêts à jouer et à répondre présents dès que nous faisons appel à eux. »