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Bukayo Saka a repris l’entraînement à plein temps avec l’équipe d’Angleterre, et Thomas Tuchel a livré un point d’étape sur le plan de gestion des blessures en vue de la Coupe du monde pour l’ailier d’Arsenal
Saka a repris l’entraînement collectif à plein temps, juste avant la rencontre face au Ghana.
Bonne nouvelle pour l’Angleterre : Saka a repris l’entraînement collectif dimanche à Foxborough (Massachusetts). L’ailier d’Arsenal, qui s’était contenté d’une séance individuelle la veille sous la surveillance des « Three Lions » afin de préserver son tendon d’Achille, a donc franchi un cap.
Bien qu’il n’ait disputé que 18 minutes comme remplaçant lors de la victoire 4-2 contre la Croatie à Dallas, l’attaquant des Gunners semblait en bonne forme lors de cette séance. Son retour élargit les options de Tuchel avant le deuxième match des Three Lions dans le groupe L, au Boston Stadium.
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Tuchel explique la prudence de l'Angleterre
Tuchel a souligné que l’Angleterre adoptait une approche prudente concernant la condition physique de Saka à mesure que le tournoi avance. L’entraîneur a également insisté sur l’importance de gérer les petits problèmes physiques lors d’un grand tournoi.
« Je ne suis pas médecin, mais il n’a manqué aucune séance d’entraînement, ce qui est positif », a déclaré Tuchel, cité par ESPN. « Il a beaucoup joué ces dernières années. C’est un élément clé pour Arsenal, un joueur de très haut niveau qui apporte beaucoup sur le terrain, aussi bien pour son club que pour les Three Lions.
« Il est essentiel, comme chacun peut le constater, de gérer les petits pépins physiques avant une compétition pour aborder sereinement les phases finales. Nous avons besoin que des joueurs clés comme lui soient prêts à jouer et à répondre présents dès que nous faisons appel à eux. »
L'Angleterre reste fidèle à sa feuille de route à long terme.
Le staff technique et médical anglais privilégie la fraîcheur physique de Saka en lui imposant un programme de gestion de l’effort rigoureux, afin qu’il soit à son meilleur niveau au cours des phases avancées de la compétition. Ce choix tactique s’est déjà manifesté contre la Croatie : Noni Madueke a débuté sur l’aile droite, tandis que Saka n’est entré en jeu que lorsque le score était sécurisé. Selon certaines informations, Tuchel n’envisagerait pas de l’aligner d’entrée pour un match complet avant la dernière rencontre de la phase de groupes, face au Panama le 27 juin.
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Une progression prudente demeure la priorité.
L'Angleterre affrontera ensuite le Ghana avant de se rendre dans le New Jersey pour son dernier match du groupe L. Avec déjà trois points au compteur, l'équipe de Tuchel est en bonne position pour gérer ses cadres sans prendre de risques inutiles. L'objectif est désormais d'assurer la pleine récupération de Saka. Si sa convalescence se déroule comme prévu, l'Angleterre espère qu'il sera pleinement prêt à jouer un rôle majeur lors des phases à élimination directe et, le cas échéant, à mener l'équipe loin dans le tournoi.