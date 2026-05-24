Saka a promis de « rattraper » tous ceux qui ont publiquement douté des chances du club de remporter la Premier League. Les Gunners ont été couronnés champions après le match nul de Manchester City à Bournemouth mardi soir, déclenchant des célébrations endiablées dans le nord de Londres et mettant fin à des années d'attente pour les fidèles de l'Emirates.

Dans une interview exclusive accordée à TNT Sports, l’international anglais n’a pas mâché ses mots au sujet du discours qui a accompagné l’équipe d’Arteta durant les trois dernières saisons. « Nous savons ce que tout le monde dit de nous et ce à quoi nous devons faire face au sein du club, les doutes que nous avons : pouvons-nous vraiment y arriver ? », a déclaré Saka. « Nous l’avons fait maintenant, il est temps d’en profiter. Les gens commencent à se cacher, mais on va les retrouver. »