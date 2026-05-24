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Bukayo Saka a les preuves en main ! La star d’Arsenal répond aux détracteurs qui « se cachent » alors que les Gunners ont mué, passant du statut de « pleurnichards » à celui de champions
Saka s’en prend aux « buveurs de bière en bouteille »
Saka a promis de « rattraper » tous ceux qui ont publiquement douté des chances du club de remporter la Premier League. Les Gunners ont été couronnés champions après le match nul de Manchester City à Bournemouth mardi soir, déclenchant des célébrations endiablées dans le nord de Londres et mettant fin à des années d'attente pour les fidèles de l'Emirates.
Dans une interview exclusive accordée à TNT Sports, l’international anglais n’a pas mâché ses mots au sujet du discours qui a accompagné l’équipe d’Arteta durant les trois dernières saisons. « Nous savons ce que tout le monde dit de nous et ce à quoi nous devons faire face au sein du club, les doutes que nous avons : pouvons-nous vraiment y arriver ? », a déclaré Saka. « Nous l’avons fait maintenant, il est temps d’en profiter. Les gens commencent à se cacher, mais on va les retrouver. »
De « pleurnichards » à champions
Le joueur de 24 ans estime que les critiques visant Arsenal sont souvent plus sévères que celles adressées aux autres cadors du championnat, rappelant que le club était jadis incapable de répondre sans être taxé de pleurnicherie. Il affirme que l’équipe a enfin laissé derrière elle cette réputation de « mauviette » dont se gaussaient les détracteurs lors des précédents échecs dans la course au titre.
« Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça », a expliqué Saka en évoquant cette attention particulière. « On peut le dire librement maintenant, mais avant, si on le disait, on nous traitait de pleurnichards. On parle beaucoup plus d’Arsenal qu’il n’est nécessaire, et on en fait toute une histoire dès qu’on perd des points ou un match. Ça va de pair avec la blague, tu as vu tout le monde sortir ses bouteilles. C’est un peu de la taquinerie, les gens vont nous en faire voir de toutes les couleurs, et on leur rendra la pareille. On a gagné le droit de le faire. Il est temps d’en profiter. »
En plein combat contre les difficultés personnelles
Malgré le sacre collectif, Saka reconnaît que la route vers le titre a été éprouvante sur le plan personnel. L’ailier a manqué plusieurs semaines de compétition à cause d’une blessure, puis, de retour, il a inscrit des buts cruciaux et délivré des passes décisives contre Newcastle, Fulham et Burnley ; pourtant, il admet que sa condition physique a constitué un combat permanent tout au long de l’année.
« Il y a beaucoup à dire. Ces dernières années, physiquement, je n’étais pas au meilleur de ma forme et j’en ai payé le prix dans certaines de mes performances », a-t-il admis. « Je le sais moi-même, je n’ai pas besoin que quelqu’un me le dise. C’était une année très importante pour nous. Sur le plan personnel, j’ai dû garder le moral, rester fidèle à mes principes et avoir la foi. Ce fut difficile, cela m’a beaucoup mis à l’épreuve, mais au final nous avons réussi. Beaucoup de joueurs et de membres du staff ont traversé des moments compliqués cette année ; pourtant nous sommes restés soudés, et c’est tellement spécial d’avoir accompli cela ensemble. »
- GOAL
Sur les traces de l’histoire européenne à Paris
Les festivités sont en plein essor, mais la saison d’Arsenal n’est pas terminée : le club se prépare pour une finale historique de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Après le titre national, Saka estime que la « liberté » retrouvée grâce à ce sacre peut les propulser vers un premier triomphe continental.
« Nous n’avons jamais remporté la Ligue des champions, et depuis notre victoire contre l’Atlético Madrid, beaucoup de gens m’évoquent la finale et leurs larmes », explique Saka. « L’essentiel, c’est de gagner en Europe : ce serait énorme. Nous pouvons le faire la semaine prochaine et inscrire le club dans l’histoire. Nous voulons y parvenir. Je pense que ça dépend surtout de nous. Bien sûr, on voulait la Premier League, tout le monde le sait. Maintenant qu’on l’a fait, ça va nous donner plus de confiance, plus de liberté, un élan pour aborder ce match. »