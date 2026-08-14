Saka a atteint la barre des 10 buts ou plus lors de cinq saisons consécutives, ce qui souligne une certaine régularité, mais il sait qu’il est capable d’apporter bien davantage dans ce domaine. Il a atteint la barre des 20 buts en 2023-2024.

Le pur produit du centre de formation de Hale End semblait alors bien parti pour s’imposer parmi l’élite mondiale. Il voit cependant des joueurs comme Lamine Yamal, Michael Olise et Vinicius Junior placer la barre très haut lorsqu’il s’agit des magiciens des ailes.

De malheureuses blessures n’ont guère aidé la cause de Saka, lui qui a manqué 40 matches en club et en sélection au cours des deux dernières saisons, tandis que sa campagne en Coupe du monde à l’été 2026 a été affectée par des problèmes de forme physique.