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Bukayo Saka a été informé de la qualité « si importante » qu’il doit apporter à Arsenal en 2026-27, tandis qu’un autre vainqueur du titre soutient le héros formé au club pour qu’il retrouve sa « meilleure forme »
Le rendement de Saka est retombé sous la barre des 20 buts
Saka a atteint la barre des 10 buts ou plus lors de cinq saisons consécutives, ce qui souligne une certaine régularité, mais il sait qu’il est capable d’apporter bien davantage dans ce domaine. Il a atteint la barre des 20 buts en 2023-2024.
Le pur produit du centre de formation de Hale End semblait alors bien parti pour s’imposer parmi l’élite mondiale. Il voit cependant des joueurs comme Lamine Yamal, Michael Olise et Vinicius Junior placer la barre très haut lorsqu’il s’agit des magiciens des ailes.
De malheureuses blessures n’ont guère aidé la cause de Saka, lui qui a manqué 40 matches en club et en sélection au cours des deux dernières saisons, tandis que sa campagne en Coupe du monde à l’été 2026 a été affectée par des problèmes de forme physique.
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Saka retrouvera-t-il sa meilleure forme en 2026-2027 ?
Il espère retrouver son meilleur niveau à la reprise des compétitions nationales, et l’ancien attaquant d’Arsenal Smith, s’exprimant en association avec BestBettingSites.co.uk, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si Saka pouvait retrouver son éclat : « Je ne pense pas qu’il y ait la moindre raison pour laquelle il ne devrait pas retrouver sa meilleure forme.
« Les blessures peuvent simplement vous faire perdre le rythme et la confiance. Mais s’il bénéficie maintenant d’une bonne période sans blessure et qu’il peut enchaîner les matches, on peut s’attendre à ce qu’il retrouve le niveau qui était le sien. Il n’y a aucune raison pour qu’il n’y parvienne pas. »
Gyokeres se prépare pour sa deuxième saison à Arsenal
Arsenal a besoin que Saka apporte sa pierre à l’édifice, alors que l’équipe répartit davantage son efficacité offensive, sans renfort au poste d’attaquant alors que l’avant-centre suédois Viktor Gyokeres se prépare à entamer sa deuxième saison à l’Emirates Stadium, après avoir inscrit 21 buts toutes compétitions confondues la saison dernière.
Vainqueur du titre de First Division, Smith a ajouté : « Il est très important que Saka apporte davantage de buts à l’équipe. Bien sûr, tout en continuant à bien jouer et à créer des buts, ce qu’il fait très bien.
« Gyokeres, je me demandais ce qui allait se passer avec lui cet été. Il pourrait encore se passer quelque chose, mais c’est sa deuxième saison et il a dépassé les 20 buts lors de la première, toutes compétitions confondues. Ce n’est donc pas rien. Peut-être qu’il va passer un cap.
« Je ne pense pas qu’il va devenir un joueur différent, un joueur plus sophistiqué. Il est ce qu’il est. Mais peut-être que ses coéquipiers en savent un peu plus sur lui maintenant et pourront mieux le servir. Donc oui, il faudra garder un œil là-dessus. Mais nous avons évidemment besoin d’un avant-centre performant devant le but. »
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Mercato : Arsenal lié à Alvarez et Barcola
Arsenal a été fortement lié au vainqueur de la Coupe du monde Julian Alavarez, l’international argentin et ancien joueur de Manchester City étant désormais sous contrat avec l’Atletico de Madrid. Aucun accord n’a été conclu de ce côté-là.
Il a également été question d’un passage à l’action de Mikel Arteta pour l’ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola, après des liens surprenants avec la superstar du Real Madrid Vinicius, et il se pourrait que Saka ait quelqu’un de nouveau avec qui partager la responsabilité du but depuis les ailes avant la prochaine fin du mercato, le 1er septembre.
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