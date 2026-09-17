« Il n’y a eu qu’un seul moment où je ne me sentais plus dans le projet de la Juventus, et c’était en partie de ma faute. Je suis comme je suis, je suis une personne simple mais compliquée, et il faut savoir me prendre. Je ne faisais jamais peser mon statut, mais je ne voulais pas que quelqu’un en profite, parce que ça, ça me rend fou. C’était en 2010-2011, après ma blessure au dos. Beaucoup de choses ont changé, Marotta, Paratici et Agnelli sont arrivés. J’étais éloigné des terrains pendant six mois à cause de ma blessure, je me suis presque senti comme un poids. Comme je suis une petite bête et que je percevais certaines situations, je sais que j’ai énormément donné à la Juventus et que j’aurais pu faire la loi n’importe où, sans jamais le faire. Alors, cela me semblait incorrect et je me suis renfermé sur moi-même, ce n’était pas la bonne manière de me prendre »





« Je suis une personne raisonnable avec ceux qui sont clairs et transparents et qui instaurent un certain dialogue sur des bases logiques, si cela manque, je deviens déraisonnable. Il y a eu une période où je devais récupérer de ma blessure mais je n’allais plus au centre d’entraînement, eux m’appelaient pour prendre de mes nouvelles mais je ne répondais pas, pendant 3-4 mois j’ai lâché tout le monde. Je me souviens être allé parler avec Agnelli, j’ai rencontré Paratici et Marotta pour la première fois, et je dois dire qu’ils ont eu l’attitude juste et appropriée. À ce moment-là, la Roma et Arsenal me voulaient, j’y avais pensé. Je me disais : ‘S’ils pensent ici que je peux devenir un problème’, si eux pouvaient tenir ce discours, moi aussi je pouvais le faire, j’avais 32 ans, je n’étais pas si vieux »