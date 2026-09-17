Long entretien de Gianluigi Buffon avec Ivan Zazzaroni pour le podcast Tutto in piazza : « Chacun d’entre nous traverse des moments où l’on éprouve une certaine gêne à faire ce qu’on a toujours fait naturellement. Mais les erreurs servent à grandir si c’est toi qui paies en première personne et qui assumes. J’en ai commis énormément, mais je me suis toujours pardonné. »
Buffon : « Quitter l’Italie ? Je suis l’un des rares Italiens à prendre ses responsabilités et à se barrer. À la Juventus, j’ai souffert »
GATTUSO, LE BON CHOIX
« Après l’élimination contre la Bosnie, j’ai choisi de partir et cela m’a très bien réussi parce que je suis l’un des rares Italiens à prendre ses responsabilités et à se barrer, alors que beaucoup d’autres veulent toujours revenir. Gattuso ? J’ai poussé pour l’avoir comme sélectionneur et je le referais encore aujourd’hui, c’était l’homme de la situation pour le moment que nous traversions. Ce n’est pas un penalty manqué qui va changer mon avis. »
Comme elle n’est pas candidate au Scudetto
« Puis-je dire quelque chose sur Côme ? J’entends beaucoup de gens qui, de manière parfois même inconsciente et bon enfant, le présentent comme un possible vainqueur du Scudetto. Je pense que si Côme devait faire mieux que l’an dernier et terminer troisième, ce serait un miracle. S’il devait finir quatrième, ce serait un immense travail ; cinquième ou sixième, ce serait du bon travail. Surtout parce qu’il y a la Ligue des champions. Fabregas n’a pas joué les pompiers, il a évolué au très haut niveau : devoir disputer des événements importants comme la Ligue des champions, pour des joueurs qui n’ont pas l’habitude de jouer tous les trois jours, ce sera dur. Si Fabregas termine troisième, c’est un phénomène. »
Un poids pour la Juventus
« Il n’y a eu qu’un seul moment où je ne me sentais plus dans le projet de la Juventus, et c’était en partie de ma faute. Je suis comme je suis, je suis une personne simple mais compliquée, et il faut savoir me prendre. Je ne faisais jamais peser mon statut, mais je ne voulais pas que quelqu’un en profite, parce que ça, ça me rend fou. C’était en 2010-2011, après ma blessure au dos. Beaucoup de choses ont changé, Marotta, Paratici et Agnelli sont arrivés. J’étais éloigné des terrains pendant six mois à cause de ma blessure, je me suis presque senti comme un poids. Comme je suis une petite bête et que je percevais certaines situations, je sais que j’ai énormément donné à la Juventus et que j’aurais pu faire la loi n’importe où, sans jamais le faire. Alors, cela me semblait incorrect et je me suis renfermé sur moi-même, ce n’était pas la bonne manière de me prendre »
« Je suis une personne raisonnable avec ceux qui sont clairs et transparents et qui instaurent un certain dialogue sur des bases logiques, si cela manque, je deviens déraisonnable. Il y a eu une période où je devais récupérer de ma blessure mais je n’allais plus au centre d’entraînement, eux m’appelaient pour prendre de mes nouvelles mais je ne répondais pas, pendant 3-4 mois j’ai lâché tout le monde. Je me souviens être allé parler avec Agnelli, j’ai rencontré Paratici et Marotta pour la première fois, et je dois dire qu’ils ont eu l’attitude juste et appropriée. À ce moment-là, la Roma et Arsenal me voulaient, j’y avais pensé. Je me disais : ‘S’ils pensent ici que je peux devenir un problème’, si eux pouvaient tenir ce discours, moi aussi je pouvais le faire, j’avais 32 ans, je n’étais pas si vieux »
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