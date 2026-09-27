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BuffonGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Buffon : « Pour la Juventus, finir première serait un travail retentissant de l’entraîneur avec tous les dirigeants et les joueurs »

Juventus FC
G. Buffon

L’ancien gardien de la Juventus : « Spalletti est une certitude de la Juventus. Il l’a démontré, selon moi, l’an dernier »

Gianluigi Buffon, ancien gardien de l’Italie et de la Juventus, présent samedi à Ancône pour Operazione Nostalgia, s’est exprimé sur la Juve actuelle.


Voici ses propos, rapportés par TuttoJuve.com : "Spalletti est une certitude de la Juventus. Il l’a démontré selon moi l’an dernier lors de ses six premiers mois à la Juventus. Malheureusement, ils ne sont pas allés en Ligue des champions, mais je ne m’accroche jamais à la malchance et au mauvais sort ; cependant, certains matches qu’ils ont très bien joués ne se sont pas déroulés comme ils l’auraient mérité. Et malheureusement, cela s’est payé très cher".

  • Sur les perspectives de la saison actuelle : « Assurément, la Juventus, sans vouloir faire des déclarations qui n’auraient pas de sens, est une équipe qui peut être compétitive, mais cela ne veut pas dire gagner ou être l’anti-Inter. C’est une équipe qui peut faire un championnat de haut niveau et se qualifier pour la Ligue des champions. Finir premiers serait ensuite un travail retentissant de l’entraîneur avec tous les dirigeants et les garçons. »

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