Gianluigi Buffon, ancien gardien de l’Italie et de la Juventus, présent samedi à Ancône pour Operazione Nostalgia, s’est exprimé sur la Juve actuelle.





Voici ses propos, rapportés par TuttoJuve.com : "Spalletti est une certitude de la Juventus. Il l’a démontré selon moi l’an dernier lors de ses six premiers mois à la Juventus. Malheureusement, ils ne sont pas allés en Ligue des champions, mais je ne m’accroche jamais à la malchance et au mauvais sort ; cependant, certains matches qu’ils ont très bien joués ne se sont pas déroulés comme ils l’auraient mérité. Et malheureusement, cela s’est payé très cher".