« Buenas noches » - Pourquoi le LAFC semble bien parti pour remporter la Champions Cup après avoir battu Cruz Azul, et pourquoi l'Inter Miami s'est trompé

Le message publié sur les réseaux sociaux était éloquent. On y voyait le LAFC, serré dans le vestiaire visiteurs étroit mis à sa disposition par le Cruz Azul. L’équipe était réunie, à l’étroit dans cet espace exigu. La légende qui accompagnait la photo ?

« Buenas noches »

Cette image résumait parfaitement la situation. Le LAFC avait réussi son coup au Mexique, emmenant une avance précieuse de 3-0 sur la pelouse de Cruz Azul. Mais en Champions Cup, rien n’est jamais acquis, surtout pour une formation de MLS à l’extérieur. Pourtant, les Californiens ont livré le genre de performance courageuse et acharnée que le moment exigeait. Le match nul 1-1 avait des allures de victoire. Hugo Lloris, auteur d’une série d’arrêts décisifs, a parlé d’« un moment à savourer ».









Pourtant, ce qui frappait avant tout, c’est que tout semblait facile. L’aller avait été un carnage, le retour un combat. Le LAFC a plié sans jamais rompre, incarnant une équipe bien huilée et opportuniste, capable de décrocher un résultat quel que soit le contexte.

Ou, plus simplement, c’est l’équipe que le Inter Miami aimerait être. Pendant que tous les projecteurs étaient braqués sur les Herons et leur supposée capacité à dominer la CONCACAF, le LAFC a travaillé dans l’ombre, mais sans doute avec plus d’efficacité. Miami a misé sur l’effet d’annonce, le LAFC sur des réglages précis ; une très bonne équipe s’est transformée en grande équipe. Ce n’est qu’une demi-finale, mais tous les signes indiquent que c’est la formation californienne, et non floridienne, qui peut mettre fin à la série noire de la MLS dans cette épreuve.