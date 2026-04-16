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Thomas Hindle

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« Buenas noches » - Pourquoi le LAFC semble bien parti pour remporter la Champions Cup après avoir battu Cruz Azul, et pourquoi l'Inter Miami s'est trompé

Los Angeles FC
H. Son
Ligue des Champions CONCACAF
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Le LAFC est taillé pour la compétition et, parmi toutes les équipes de la MLS de ces dernières années, il possède les meilleures chances de remporter le titre.

Le message publié sur les réseaux sociaux était éloquent. On y voyait le LAFC, serré dans le vestiaire visiteurs étroit mis à sa disposition par le Cruz Azul. L’équipe était réunie, à l’étroit dans cet espace exigu. La légende qui accompagnait la photo ?

« Buenas noches »

Cette image résumait parfaitement la situation. Le LAFC avait réussi son coup au Mexique, emmenant une avance précieuse de 3-0 sur la pelouse de Cruz Azul. Mais en Champions Cup, rien n’est jamais acquis, surtout pour une formation de MLS à l’extérieur. Pourtant, les Californiens ont livré le genre de performance courageuse et acharnée que le moment exigeait. Le match nul 1-1 avait des allures de victoire. Hugo Lloris, auteur d’une série d’arrêts décisifs, a parlé d’« un moment à savourer ».



Pourtant, ce qui frappait avant tout, c’est que tout semblait facile. L’aller avait été un carnage, le retour un combat. Le LAFC a plié sans jamais rompre, incarnant une équipe bien huilée et opportuniste, capable de décrocher un résultat quel que soit le contexte.

Ou, plus simplement, c’est l’équipe que le Inter Miami aimerait être. Pendant que tous les projecteurs étaient braqués sur les Herons et leur supposée capacité à dominer la CONCACAF, le LAFC a travaillé dans l’ombre, mais sans doute avec plus d’efficacité. Miami a misé sur l’effet d’annonce, le LAFC sur des réglages précis ; une très bonne équipe s’est transformée en grande équipe. Ce n’est qu’une demi-finale, mais tous les signes indiquent que c’est la formation californienne, et non floridienne, qui peut mettre fin à la série noire de la MLS dans cette épreuve.

  • Los Angeles Football Club v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    Face à l’héritage historique

    Il n’est pas exagéré d’affirmer que le LAFC défie ici l’histoire. Pour une raison ou une autre, les franchises de MLS peinent traditionnellement dans cette compétition. Certains experts attribuent ce constat au pouvoir d’achat supérieur des clubs de Liga MX, qui leur permet d’aligner des effectifs plus profonds. D’autres pointent un manque de polyvalence ou de sens tactique chez les formations MLS, souvent moins à l’aise loin de leurs bases. Reste que des avances confortables ont été dilapidées par le passé : avant 2008, seulement trois franchises MLS ont levé le trophée, et depuis le changement de format, une seule, Seattle Sounders en 2022, a brisé l’hégémonie mexicaine.

    Il n’existe pas de formule magique. Certaines défaites demeurent incompréhensibles : en finale l’an dernier, les Vancouver Whitecaps, alors en grande forme, avaient été dominés 5-0 par Cruz Azul. Selon plusieurs rapports, le groupe souffrait d’une sorte de grippe intestinale. Jesse Marsch, qui n’entraîne pas les Whitecaps, a même suggéré que l’équipe canadienne avait été intentionnellement empoisonnée, hypothèse que Jesper Sorensen, le vrai coach, a rapidement écartée. Quoi qu’il en soit, Vancouver avait pris ses précautions en emmenant son propre chef et son diététicien au Mexique. Il est tout aussi probable qu’ils aient simplement été dominés dans un contexte hostile.

    Mardi soir, sur la même pelouse, le LAFC a pourtant résisté. Tous les ingrédients semblaient réunis pour une remontada mexicaine. Cruz Azul a ouvert le score dès la 18e minute sur un penalty plutôt généreux, puis a dominé les débats. Mais Lloris, 39 ans, a sorti huit arrêts et a été désigné homme du match. Les Cementeros ont dominé avec 71 % de possession, 32 tirs, dont 10 cadrés, et une xG (expected goals) de 2,8.

    • Publicité
  • David Martinez, LAFCGetty

    La profondeur de l'effectif

    Le LAFC a livré une performance défensive remarquable, couronnée par un penalty en fin de match qui lui a permis d’arracher un match nul 1-1, globalement mérité. Ce résultat ne s’explique pas seulement par de la détermination ou des performances ponctuelles : le LAFC disposait également d’options et de joueurs frais sur le banc. Bien sûr, Son Heung-min est la star de l’équipe.

    En MLS, il évolue généralement en tant que numéro 10, lançant des montées depuis l’arrière et combinant avec un avant-centre plus classique. Cette fois, l’entraîneur Marc Dos Santos l’a aligné comme numéro 9 mobile, avec pour mission d’étirer le jeu. Nathan Ordaz, précieux pivot dans les compétitions nationales, est resté sur le banc. Quand il a fallu puiser dans le banc, l’international canadien Jacob Shaffelburg a apporté profondeur et dynamisme sur l’aile, tandis que Ryan Hollingshead, défenseur de premier plan, a renforcé la solidité défensive en fin de match.

    Dans ce genre de compétitions, plusieurs profils peuvent faire basculer un match. Le LAFC possède déjà ses cadors, Son et Bouanga. Mais l’investissement le plus judicieux concerne ces joueurs capables de changer de registre, une solide équipe de soutien. Hollingshead, Shaffelburg et David Martínez sont des supers subs. Ordaz offre une option cible depuis le banc. Même Aaron Long, en reprise après une rupture du tendon d’Achille, constitue un atout en rotation. Sans oublier l’ancien milieu de Porto, Stephen Eustaquio, bientôt de retour de blessure.

  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Miami se trompe

    Le raisonnement paraît évident : pour performer, un effectif doit pouvoir s’appuyer sur plusieurs joueurs de qualité. Ce principe n’a rien de nouveau. Pourtant, après avoir soulevé la MLS Cup, Jorge Mas, le propriétaire de l’Inter Miami, a annoncé que son club mettrait tout en œuvre pour conquérir la Champions Cup dès la saison suivante. Comme le LAFC, Miami dispose d’un solide pouvoir d’achat et d’un stade séduisant.

    Mais au moment d’analyser leur budget et d’étudier les profils disponibles, les Herons n’ont pas fait les meilleurs choix. Pour espérer briller dans cette épreuve, ils avaient besoin de joueurs capables d’accompagner Messi. L’Argentin est le plus grand footballeur de l’histoire, mais, à son âge, il ne peut plus enchaîner les matches à un rythme effréné. En attaque, la solution est simple : lui donner le ballon. Mais en phase défensive ? Miami avait surtout besoin de travailleurs.

    Au lieu de cela, ils ont recruté un attaquant. Ce n’est pas tant la faute de German Berterame s’il a coûté environ 15 millions de dollars et s’il ne s’intègre pas parfaitement ici. Or, s’ils cherchaient vraiment un profil capable de changer la donne, c’est au milieu de terrain, voire sur les ailes, qu’ils devaient intervenir. Autre option, plus audacieuse : repenser leur structure salariale, libérer une place de joueur désigné et puiser dans le vivier U-22 pour ajouter de la profondeur. Au lieu de renforcer leur défense, ils ont donc choisi de miser davantage sur l’attaque.

  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Un club en pleine pagaille

    Si la décision paraît évidente, on peut se demander pourquoi Miami n’a pas agi plus tôt. Plusieurs facteurs entrent en jeu. Premier élément : l’effet Messi. L’Argentin tirerait les ficelles en coulisses à South Beach, obtenant les recrues qu’il souhaite ; ce n’est peut-être pas un hasard si Berterame est d’origine mexicaine et argentine. Aussi talentueux soit-il sur le terrain, Messi n’a pas le profil d’un directeur sportif. Ironie du sort, le poste de directeur sportif est désormais occupé par l’entraîneur principal, lui-même proche de l’ancien Barcelonais, depuis le départ de Javier Mascherano.

    Plus largement, cette situation illustre le désordre actuel au sein du club champion de MLS Cup : pas de véritable stratégie sportive. Le titre a été conquis grâce à Messi et à une défense héroïque en playoffs, tandis que Jordi Alba, autre pièce maîtresse, n’a jamais été remplacé. Sergio Busquets, malgré son âge, a maintenu la cohésion. En réalité, l’effectif a subi un immense bouleversement pendant l’intersaison et n’a pas été reconstruit de façon cohérente. En MLS, où les ressources financières sont limitées, il est crucial de dépenser intelligemment ; or Miami n’a pas suivi cette règle.

    Certains objecteront que les Herons n’ont pas été éliminés par un cador de la Liga MX, mais par Nashville, une franchise âgée de seulement six ans. Sous la houlette de l’ex-sélectionneur par intérim des États-Unis, BJ Callaghan, les Tennesseans ont signé une victoire en deux manches. Pourtant, ce collectif est taillé pour les coupes. Il peut s’appuyer sur Sam Surridge, un avant-centre capable de couvrir tout le front de l’attaque. Hany Mukhtar, meneur de jeu à contre-courant de la mode MLS des numéros 10 fantaisistes, dicte le rythme. Enfin, Cristian Espinoza, arrivé libre, brille autant dans ses courses que dans ses passes décisives dans le dernier tiers. Un modèle de efficacité collective qui pourrait bien, à nouveau, faire trembler la ligue.

  • Son Heung-Min LAFCGetty

    Ont-ils une chance de l’emporter ?

    Revenons au LAFC. Jusqu’où peut-il aller ? Sa victoire convaincante face aux champions en titre l’a placé en position de force. Il reste deux formations de la Liga MX et deux représentants de la MLS en course, chacun occupant une moitié de tableau différente. De leur côté, Nashville a signé un exploit retentissant contre le Club América et défiera les Tigres, vainqueurs sur le fil de Seattle. Les hommes de Gary Smith ont écrit l’histoire en devenant la première équipe de MLS à s’imposer à l’Estadio Azteca, et aborderont la demi-finale avec un moral au zénith.

    Mais c’est le LAFC qui a le match le plus intéressant. Il affronte Toluca, qui a écrasé le LA Galaxy au tour précédent et occupe la cinquième place de la Liga MX. À ce stade, il n’y a pas vraiment de favori. Il n’y en a jamais dans cette compétition, où les équipes de la MLS ont facilement franchi les premiers tours avant de s’effondrer lorsque les enjeux sont les plus élevés. Pourtant, le LAFC pourrait bien être la meilleure chance qu’une équipe de la MLS ait eue depuis des années.

    Toluca, double champion en titre du championnat mexicain, reste un adversaire redoutable. Mais LAFC, taillé pour ce genre d’épreuves, a l’occasion de marquer l’histoire et de montrer à toute la ligue la voie vers le sacre.


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