Bryan Mbeumo livre un verdict honnête sur JJ Gabriel après s'être entraîné avec le jeune prodige de Manchester United

Mbeumo est le dernier joueur régulier de l'équipe première à s'être exprimé sur l'évolution de Gabriel. Dans une interview accordée à Zack En Roue Libre, via Metro Sport, Mbeumo a déclaré : « Il est fort, ce petit bonhomme est fort. Oui, il est fort, il est vraiment quelque chose, franchement... Je pense qu'il a 15 ans. On a l'impression qu'il est forcément un petit enfant, mais il s'entraîne beaucoup avec nous et en fait, on voit, on sent que ce petit bonhomme a quelque chose de spécial. »

Il a ajouté que ce que fait Gabriel semble « facile » même s'il ne joue pas avec des joueurs de sa génération : « C'est en fait une sorte d'ailier, c'est un dribbleur et même devant la surface, je continue de penser qu'il est bon, honnêtement. »