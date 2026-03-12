Getty
Traduit par
Bryan Mbeumo livre un verdict honnête sur JJ Gabriel après s'être entraîné avec le jeune prodige de Manchester United
De l'histoire des moins de 18 ans aux sessions seniors
Lors de sa première saison complète, Gabriel a marqué 20 buts en 22 apparitions avec les moins de 18 ans. Après être entré dans l'histoire en tant que plus jeune joueur à avoir fait ses débuts dans cette équipe à seulement 14 ans, il côtoie désormais l'équipe senior à Carrington, prouvant qu'il est capable de gérer le saut de qualité avec une aisance remarquable.
- Getty
L'évaluation élogieuse de Mbeumo
Mbeumo est le dernier joueur régulier de l'équipe première à s'être exprimé sur l'évolution de Gabriel. Dans une interview accordée à Zack En Roue Libre, via Metro Sport, Mbeumo a déclaré : « Il est fort, ce petit bonhomme est fort. Oui, il est fort, il est vraiment quelque chose, franchement... Je pense qu'il a 15 ans. On a l'impression qu'il est forcément un petit enfant, mais il s'entraîne beaucoup avec nous et en fait, on voit, on sent que ce petit bonhomme a quelque chose de spécial. »
Il a ajouté que ce que fait Gabriel semble « facile » même s'il ne joue pas avec des joueurs de sa génération : « C'est en fait une sorte d'ailier, c'est un dribbleur et même devant la surface, je continue de penser qu'il est bon, honnêtement. »
Une brillante technique qui dépasse son âge
Mbeumo a également salué le sang-froid de Gabriel devant le but. « Même dans les situations de un contre un, souvent, quand on est jeune... on hésite, mais je pense qu'il a déjà un bon instinct. Nous l'avons vu marquer de beaux buts, il a une bonne frappe. Techniquement, il est fort », a-t-il observé.
- Getty Images
Construire pour l'avenir
Si les supporters sont impatients de le voir en action, les restrictions d'âge font que les débuts officiels de Gabriel chez les seniors n'auront pas lieu avant la saison 2026-27 au plus tôt. Jeudi, il a de nouveau participé à l'entraînement des seniors alors que le club se prépare pour un match de Premier League contre Aston Villa dans le cadre de sa quête pour terminer parmi les quatre premiers du championnat.
Publicité