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Mbeumo hit the buffersGetty/GOAL
Richard Martin

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Bryan Mbeumo est au point mort : Manchester United doit-il s'inquiéter du manque de buts de sa recrue à 65 millions de livres sterling ?

Analysis
Manchester United
B. Mbeumo
Premier League
Manchester United vs Brentford
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Lors de son arrivée à Manchester United l’été dernier, Bryan Mbeumo affirmait vouloir « être chaque jour meilleur qu’hier ». Après des débuts encourageants à Old Trafford, la recrue de 71 millions de livres semble toutefois avoir atteint un plafond, au point que certains supporters s’interrogent sur la pertinence de son prix.

Aucun joueur de Manchester United n’a marqué davantage de buts en Premier League que Mbeumo cette saison (neuf), mais ses performances se sont récemment émoussées, tant en termes de réalisations que d’apport collectif. L’attaquant camerounais n’a plus trouvé le chemin des filets depuis son coup d’éclat contre Tottenham le 7 février, et il reste muet ou passeur depuis deux mois.

Alors qu’il s’apprête à affronter son ancien club, Brentford, lundi, de nombreux supporters demandent à Michael Carrick de le laisser sur le banc.


  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    L’expérience finit toujours par payer

    Mbeumo a rejoint Manchester United après avoir inscrit 20 buts en championnat la saison précédente sous les couleurs des Bees, un total qu'aucun joueur des Red Devils n'avait atteint depuis Robin van Persie lors de la dernière campagne de Sir Alex Ferguson en 2012-2013. Son palmarès éprouvé en Premier League constituait un atout majeur, contrairement à Rasmus Hojlund, arrivé en 2023 et en difficulté, ou à son autre nouveau coéquipier Benjamin Sesko.

    Un choix judicieux : l’attaquant a rapidement justifié cette confiance en marquant six buts lors de ses quatre premiers mois sous le maillot mancunien, dont l’un lors de la première victoire de United à Anfield depuis dix ans et un doublé une semaine plus tard face à Brighton, qui a permis aux Red Devils d’enchaîner trois succès de rang en championnat pour la première fois depuis plus d’un an.

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Une machine bien huilée »

    Après la victoire 4-2 contre Brighton, Mbeumo a été désigné par The Telegraph comme la meilleure recrue de la saison jusqu’ici, et les faits lui donnent raison. Surnommé « une machine à travailler » par l’entraîneur de l’époque, Ruben Amorim, l’attaquant a métamorphosé le jeu offensif de United : tour à tour pivot capable de remiser les longs ballons et ailier explosif, il s’infiltre derrière les défenses pour conclure les passes en profondeur.

    Sa progression fut toutefois interrompue par sa participation à la Coupe d’Afrique des nations en décembre, période durant laquelle Amorim fut limogé, l’obligeant à repartir de zéro sous les ordres de Carrick.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Transition en douceur

    Cette nouvelle n’a pas dû être facile à accepter pour Mbeumo, Amorim ayant contribué à libérer son plein potentiel. Du jour au lendemain, l’attaquant s’est retrouvé chargé de maîtriser un nouveau poste : celui d’avant-centre, plutôt que son rôle de numéro 10 excentré dans le schéma 3-4-2-1 tant critiqué du Portugais.

    Pourtant, la transition s’est déroulée sans accroc : Mbeumo a ouvert le score lors de l’impressionnante victoire 2-0 contre Manchester City en janvier, inaugurant ainsi l’ère Carrick. Il a ensuite égalisé lors de la victoire palpitante 3-2 à Arsenal, permettant à United de devenir la première équipe de la saison à s’imposer à l’Emirates Stadium, puis il a porté son total à trois buts en quatre matchs en ouvrant le score lors du succès 2-0 contre Tottenham.

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Terrain asséché

    Ce but contre les Spurs s’est révélé être la dernière réalisation de Mbeumo sous le maillot de United. L’attaquant reste muet depuis huit matchs, dont sept comme titulaire. S’il a bien offert deux passes décisives à Sesko face à West Ham et Everton, il n’a plus pesé sur le plan offensif lors de ses six dernières sorties.

    Son manque de production offensive n’est pas son seul problème : l’attaquant a également livré une prestation catastrophique lors de la défaite 2-1 à Newcastle face à une équipe réduite à dix, tirant au-dessus de la barre alors que le but était grand ouvert, pour sa seule tentative de la soirée.

    Il n’a pas tenté le moindre tir cadré lors du match nul 2-2 à Bournemouth, sa seule tentative étant bloquée, et le scénario s’est répété lorsque United a remonté le score pour battre Crystal Palace. Face à Chelsea samedi dernier, Mbeumo n’a toujours pas cadré la moindre frappe, même si, il est vrai, Matheus Cunha a offert la victoire 1-0 aux visiteurs sur leur unique tir cadré.


  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Il n'est plus le grand manitou

    La baisse de forme de Mbeumo n’a pas trop affecté les résultats de Manchester United, qui a remporté huit de ses douze derniers matchs depuis que Carrick a succédé à Amorim, même si l’équipe n’a enregistré que quatre victoires sur les huit rencontres disputées depuis le dernier but de l’attaquant. Les Red Devils abordent le match de lundi contre Brentford avec huit points d’avance sur Brighton, sixième, dans leur quête d’une place dans le top 5 et d’une qualification pour la Ligue des champions ; une victoire à Old Trafford contre l’équipe de Keith Andrews pourrait même leur permettre de valider définitivement cet objectif.

    Pourtant, sa réputation de meilleure recrue estivale de la Premier League s’est rapidement estompée, et il peine désormais à conserver ce titre au sein même du club. Senne Lammens, arrivé en provenance du Royal Antwerp pour seulement 18 millions de livres sterling, mérite sans doute davantage cette distinction.

    Mbeumo n’est peut-être même pas le meilleur avant-centre recruté par les Red Devils cet été, car Sesko l’a déjà rejoint au classement des meilleurs buteurs du club, inscrivant quatre fois depuis l’ultime réalisation de son coéquipier, malgré un nombre de titularisations deux fois inférieur.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un nouveau Hojlund ?

    L’indécision de Carrick concernant le poste d’attaquant central aggrave le problème. Depuis qu’il évolue aux côtés de Sesko, Mbeumo a perdu de son efficacité : il n’a cadré aucune frappe lors des quatre matchs où il a été aligné sur l’aile droite. Ce rôle diffère radicalement de celui qu’il occupait sous Amorim, lorsqu’il formait une redoutable doublette avec le latéral Amad Diallo.

    Cette complicité s’est toutefois transformée en rivalité pour le poste d’ailier droit : Amad a impressionné en rentrant contre Chelsea, puis il a été le meilleur attaquant de United lors de la défaite à domicile face à Leeds, un match que Mbeumo avait commencé sur le banc après une blessure.

    Sous pression, l’attaquant doit rapidement retrouver son niveau du début de saison, sous peine d’achever l’exercice avec un total de buts inférieur à celui de Hojlund lors de sa première année, et de s’engager sur une pente aussi préoccupante que celle dont le Danois ne s’est jamais remis.

    Pour éviter que son transfert de rêve à United ne tourne court, Mbeumo doit suivre son propre mantra : faire mieux chaque jour.

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