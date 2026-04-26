Bryan Mbeumo est au point mort : Manchester United doit-il s'inquiéter du manque de buts de sa recrue à 65 millions de livres sterling ?

La baisse de forme de Mbeumo n’a pas trop affecté les résultats de Manchester United, qui a remporté huit de ses douze derniers matchs depuis que Carrick a succédé à Amorim, même si l’équipe n’a enregistré que quatre victoires sur les huit rencontres disputées depuis le dernier but de l’attaquant. Les Red Devils abordent le match de lundi contre Brentford avec huit points d’avance sur Brighton, sixième, dans leur quête d’une place dans le top 5 et d’une qualification pour la Ligue des champions ; une victoire à Old Trafford contre l’équipe de Keith Andrews pourrait même leur permettre de valider définitivement cet objectif.

Pourtant, sa réputation de meilleure recrue estivale de la Premier League s’est rapidement estompée, et il peine désormais à conserver ce titre au sein même du club. Senne Lammens, arrivé en provenance du Royal Antwerp pour seulement 18 millions de livres sterling, mérite sans doute davantage cette distinction.

Mbeumo n’est peut-être même pas le meilleur avant-centre recruté par les Red Devils cet été, car Sesko l’a déjà rejoint au classement des meilleurs buteurs du club, inscrivant quatre fois depuis l’ultime réalisation de son coéquipier, malgré un nombre de titularisations deux fois inférieur.