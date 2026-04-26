Bryan Mbeumo est au point mort : Manchester United doit-il s'inquiéter du manque de buts de sa recrue à 65 millions de livres sterling ?

L’indécision de Carrick concernant le poste d’attaquant central aggrave le problème. Depuis qu’il évolue aux côtés de Sesko, Mbeumo a perdu de son efficacité : il n’a cadré aucune frappe lors des quatre matchs où il a été aligné sur l’aile droite. Ce rôle diffère radicalement de celui qu’il occupait sous Amorim, lorsqu’il formait une redoutable doublette avec le latéral Amad Diallo.
Cette complicité s’est toutefois transformée en rivalité pour le poste d’ailier droit : Amad a impressionné en rentrant contre Chelsea, puis il a été le meilleur attaquant de United lors de la défaite à domicile face à Leeds, un match que Mbeumo avait commencé sur le banc après une blessure.
Sous pression, l’attaquant doit rapidement retrouver son niveau du début de saison, sous peine d’achever l’exercice avec un total de buts inférieur à celui de Hojlund lors de sa première année, et de s’engager sur une pente aussi préoccupante que celle dont le Danois ne s’est jamais remis.
Pour éviter que son transfert de rêve à United ne tourne court, Mbeumo doit suivre son propre mantra : faire mieux chaque jour.