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Bruno sur le marché ! Manchester United pourrait-il remplacer Fernandes par Guimaraes ? Michael Owen donne des conseils aux Red Devils et à Newcastle pour le mercato
Rumeurs de transfert : des questions se posent autour de Fernandes après ses 100 buts et passes décisives pour Manchester United
Fernandes a passé six années de loyaux services à Manchester, totalisant au passage 320 apparitions. Il a franchi la barre des 100 buts et des 100 passes décisives, atteignant ces deux chiffres en un temps record.
Il a endossé le brassard de capitaine après avoir succédé à Harry Maguire à ce poste, et la responsabilité inhérente à son rôle de leader sur le terrain l'a aidé à tirer le meilleur parti de son talent versatile. Fernandes a aidé United à traverser des moments difficiles.
Il est toutefois âgé de 31 ans et continue de susciter l'intérêt de la Saudi Pro League, où des contrats lucratifs l'attendent au Moyen-Orient. Fernandes a déclaré que United était ouvert à un transfert en 2025. Des offres pourraient à nouveau être bienvenues dans environ 12 mois.
Si Fernandes venait à partir, alors qu’il a déjà été annoncé que Casemiro s’apprête à quitter le club en tant qu’agent libre, des renforts au milieu de terrain seraient nécessaires lors du prochain mercato. Il semblerait que la star brésilienne Guimaraes soit dans le viseur du recrutement d’Old Trafford.
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Rester ou partir : Manchester United devrait-il laisser Fernandes partir ?
Newcastle s'est empressé de démentir ces spéculations, mais les rumeurs s'éteignent rarement aussi vite. Dans cette optique, pourrait-on voir deux « Bruno » faire l'objet d'un transfert entre les deux « United » à l'été 2026 ?
Lorsque cette question a été posée à Owen, le vainqueur du titre de Premier League – s'exprimant en exclusivité pour GOAL en tant qu'ambassadeur officiel au Royaume-Uni de Casino.org, un site de comparaison de confiance mettant en avant les meilleurs casinos en ligne pour les joueurs britanniques – a déclaré : « C'est vraiment intéressant avec Bruno Fernandes à Manchester United, car il arrive à un stade de sa carrière où il pourrait probablement encore rapporter beaucoup d'argent, mais il n'est plus tout jeune, n'est-ce pas ? Cependant, il est tellement bon qu’une partie de moi, si j’étais dans la hiérarchie de Manchester United, se dirait simplement : « Vous savez quoi, oui, on peut récupérer X millions, mais il est tellement bon et tellement important pour nous ».
« Et maintenant, alors que Manchester United semble être en train de remonter la pente et qu’on pourrait penser que cette dynamique ne va faire que s’amplifier, je ferais probablement tout mon possible pour le garder et le laisser finir sa carrière sous le maillot rouge.
« Il est l’un des meilleurs de la Premier League, je pense. Il a été bien au-dessus de tous les autres joueurs de Manchester United pendant des années et des années. Et c’était à l’époque où l’équipe était en difficulté – il a su maintenir son niveau. Mais maintenant que l’équipe se porte vraiment bien, il est encore meilleur. Et je pense simplement que sans lui, on ne repart pas de zéro, mais sans lui, on affaiblit considérablement l’équipe.
« Quelqu’un comme Casemiro va partir et il va falloir faire très fort pour remplacer un joueur comme lui. D’autres vont partir, mais ils sont remplaçables. Je ne pense tout simplement pas que Bruno Fernandes le soit.
« Je suis un grand admirateur de Bruno Guimaraes, mais Fernandes, c’est différent. Des joueurs comme Fernandes, on n’en trouve tout simplement pas dans le football mondial. C’est une décision importante pour Manchester United. C’est une décision importante pour Bruno lui-même. Ne pensons pas que le club a le dernier mot dans cette affaire. Mais si c’était moi, je serais probablement prêt à prendre le risque. Je pense qu’il faut oublier la valeur marchande pour l’instant : la valeur qu’il représente pour nous, pour lui et pour l’équipe, pour les trois ou quatre prochaines années, est bien supérieure à celle de 100 millions. Je le garderais probablement. »
Conseil des Magpies : Newcastle est invité à conserver Guimaraes et Howe
Owen a ajouté à propos des événements à St James’ Park : « Bruno Guimaraes, ce serait vraiment intéressant de voir comment ça va se passer. De toute évidence, ils ont de très bons joueurs. La situation européenne s’annonce un peu incertaine pour Newcastle, donc ce sera un club intéressant à suivre cet été. Voyons ce qui va se passer.
« Je suis fermement convaincu qu’Eddie Howe est l’un des tout meilleurs dans le métier. À tous ceux qui commenceraient à remettre en question sa position et ce genre de choses, je dirais : faites très, très, très attention à ce que vous souhaitez, car il ira chez quelqu’un d’aussi bon que Newcastle, voire meilleur, et ce serait alors rageant pour Newcastle de le voir s’en aller, avec tout ce que cela implique.
« Voici un entraîneur qui a remporté son premier trophée, qui a qualifié son équipe pour la Ligue des champions, et dont on parlait en termes de statues et de titre de chevalier il y a seulement quelques mois.
« Ils sont toujours à portée de main des places européennes. D’accord, la saison n’a pas été bonne, mais Manchester United et Tottenham étaient à peu près cinquièmes et quatrièmes de bas, ou sixièmes et cinquièmes de bas, ou quelque chose comme ça. Tottenham est à nouveau là-bas. Ça peut arriver.
« C'est une Premier League vraiment difficile, donc ce club est fascinant en ce moment. Je ferais très, très, très attention avant de tout bouleverser. Si j'étais Newcastle, j'essaierais de garder tous les joueurs, de garder l'entraîneur, et de mettre ça sur le compte d'une saison difficile. »
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Objectifs européens : Manchester United et Newcastle visent une place en phase finale
Newcastle occupe actuellement la 12e place du classement de la Premier League, à quatre points de Brentford, septième. Manchester United, quant à lui, s'est hissé à la troisième place et semble bien parti pour décrocher son billet pour la Ligue des champions.
Cela pourrait contribuer à retenir Fernandes, alors qu'il réfléchit à ses options, tandis que la compétition européenne de haut niveau séduirait également Guimaraes. Le Sud-Américain de 28 ans est sous contrat à Newcastle jusqu'en 2028.