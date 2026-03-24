Bruno sur le marché ! Manchester United pourrait-il remplacer Fernandes par Guimaraes ? Michael Owen donne des conseils aux Red Devils et à Newcastle pour le mercato

Newcastle s'est empressé de démentir ces spéculations, mais les rumeurs s'éteignent rarement aussi vite. Dans cette optique, pourrait-on voir deux « Bruno » faire l'objet d'un transfert entre les deux « United » à l'été 2026 ?

Lorsque cette question a été posée à Owen, le vainqueur du titre de Premier League – s'exprimant en exclusivité pour GOAL en tant qu'ambassadeur officiel au Royaume-Uni de Casino.org, un site de comparaison de confiance mettant en avant les meilleurs casinos en ligne pour les joueurs britanniques – a déclaré : « C'est vraiment intéressant avec Bruno Fernandes à Manchester United, car il arrive à un stade de sa carrière où il pourrait probablement encore rapporter beaucoup d'argent, mais il n'est plus tout jeune, n'est-ce pas ? Cependant, il est tellement bon qu’une partie de moi, si j’étais dans la hiérarchie de Manchester United, se dirait simplement : « Vous savez quoi, oui, on peut récupérer X millions, mais il est tellement bon et tellement important pour nous ».

« Et maintenant, alors que Manchester United semble être en train de remonter la pente et qu’on pourrait penser que cette dynamique ne va faire que s’amplifier, je ferais probablement tout mon possible pour le garder et le laisser finir sa carrière sous le maillot rouge.

« Il est l’un des meilleurs de la Premier League, je pense. Il a été bien au-dessus de tous les autres joueurs de Manchester United pendant des années et des années. Et c’était à l’époque où l’équipe était en difficulté – il a su maintenir son niveau. Mais maintenant que l’équipe se porte vraiment bien, il est encore meilleur. Et je pense simplement que sans lui, on ne repart pas de zéro, mais sans lui, on affaiblit considérablement l’équipe.

« Quelqu’un comme Casemiro va partir et il va falloir faire très fort pour remplacer un joueur comme lui. D’autres vont partir, mais ils sont remplaçables. Je ne pense tout simplement pas que Bruno Fernandes le soit.

« Je suis un grand admirateur de Bruno Guimaraes, mais Fernandes, c’est différent. Des joueurs comme Fernandes, on n’en trouve tout simplement pas dans le football mondial. C’est une décision importante pour Manchester United. C’est une décision importante pour Bruno lui-même. Ne pensons pas que le club a le dernier mot dans cette affaire. Mais si c’était moi, je serais probablement prêt à prendre le risque. Je pense qu’il faut oublier la valeur marchande pour l’instant : la valeur qu’il représente pour nous, pour lui et pour l’équipe, pour les trois ou quatre prochaines années, est bien supérieure à celle de 100 millions. Je le garderais probablement. »