Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BENFICA-GARABAGHAFP

Traduit par

Bruno Lage, l’homme qui a révélé João Félix, a tourné le dos aux ambitions de l’Al-Ahly pour s’engager vers le championnat saoudien

FEATURES
Al Diriyah
B. Lage
Saudi Pro League
Al Ahly SC
Arabie saoudite
Portugal
Égypte

L'entraîneur portugais prendra les rênes d'Al-Dir'iya la saison prochaine.

« C'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui », « C'est mon père spirituel » : ces deux déclarations ne proviennent pas d'une seule et même personne, mais de deux des plus grandes stars du football mondial actuel, à propos d'un entraîneur qui a profondément marqué la carrière de tous ceux qui ont travaillé sous sa direction.

Bruno Lage est le dernier entraîneur de renom à s’engager en Arabie saoudite : le club d’Al-Dir’iya, fraîchement promu depuis la première division du championnat Yelo, a officialisé sa nomination pour diriger l’équipe la saison prochaine.

  • Qui est Bruno Lage ?

    Bruno Lage est un entraîneur portugais de 50 ans, né le 12 mai 1976 à Setúbal. Fils d’un coach des divisions inférieures, il grandit dans l’univers du football.

    Il a bien tenté une carrière de joueur, mais ses performances l’ont cantonné à des divisions inférieures. Il a donc rapidement basculé vers le coaching, prenant sa première fonction d’entraîneur à seulement 21 ans, au sein de l’académie du Vitória Setúbal.

    Sept ans plus tard, il franchit un cap en intégrant, en 2004, le centre de formation du Benfica Lisbonne, où il prend en charge plusieurs équipes de jeunes et participe à la révélation de nombreux talents qui iront ensuite conquérir le monde.

    • Publicité

  • Le découvreur de João Félix

    Parmi les joueurs phares issus du centre de formation de Bruno Lage, on retrouve Rubén Dias, l’actuel défenseur de Manchester City, ainsi que João Cancelo, la star d’Al-Hilal prêtée au FC Barcelone, qui le décrit comme son père spirituel.

    Mais la pépite la plus éclatante reste João Félix, dont l’éclosion doit beaucoup à Lag.

    Lorsque Lag est promu de la réserve pour prendre, de façon intérimaire, les commandes de l’équipe première, il décide de s’appuyer sur les jeunes qu’il connaît bien, en particulier João Félix, pour qui il modifie même le schéma tactique en 4-4-1-1.

    Félix a alors confirmé les attentes : 17 buts et 10 passes décisives en 28 titularisations sur 29 matchs, des statistiques qui lui ont valu d’être présenté comme le « plus grand espoir portugais depuis Cristiano Ronaldo ». Il a ensuite rejoint l’Atlético de Madrid contre un chèque de 120 millions d’euros.

  • Le club est le champion historique du championnat.

    Les contributions de « Al-Joya » ont permis à Bruno Lage et à Benfica de remporter un championnat historique : le club s'est imposé lors de 18 des 19 dernières journées et a décroché un titre que l'on croyait perdu sous l'ère Rui Vitória.

    L’entraîneur ne s’est pas arrêté là : il a mené Benfica à la conquête de la Supercoupe du Portugal en début de saison suivante, après une victoire historique 5-0 face à son rival de toujours, le Sporting CP.

    La donne change radicalement après l’interruption du championnat portugais due à la pandémie de coronavirus en 2020 : à la reprise, l’équipe n’est plus la même et ne compte que deux victoires en 13 matchs.

    Critiqué pour son incapacité à remplacer João Félix, transféré à l’Atlético de Madrid, il est officiellement limogé en juillet 2020 et entame alors une nouvelle aventure, cette fois à l’étranger.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Le rêve de la Premier League

    Un an après avoir quitté Benfica, Bruno Lage hérite d’une opportunité en or : prendre les rênes d’un club de Premier League, Wolverhampton, en succédant au plus grand entraîneur de l’histoire du club, son compatriote Nuno Santo.

    Ce passage chez les « Wolves » n’était pas une première expérience anglaise pour Lage : il avait déjà été l’adjoint de son compatriote Carlos Carvalhal à Sheffield Wednesday (2015-2017), puis à Swansea City (2017-2018).

    Mais l’aventure avec les « Loups » s’est avérée plus ardue : non seulement il a dû prendre les commandes de l’équipe, mais il a aussi succédé à Santo, qui avait obtenu des résultats exceptionnels et souhaitait passer d’un système à cinq défenseurs à une défense à quatre.

    Lors de sa première saison, il abandonne ses plans initiaux et conserve un système à cinq défenseurs, ce qui permet au club de terminer à la dixième place de la Premier League. Ce n’est qu’ensuite qu’il commence à mettre en place son schéma à quatre arrières.

    Début octobre 2022, Wolverhampton pointe à la 18e place de la Premier League avec seulement trois buts marqués, ce qui coûte son poste à Bruno Lage.

    En juillet 2023, il prend les rênes de Botafogo, mais il est rapidement limogé en octobre de la même année, après huit matchs consécutifs sans victoire.

    En septembre 2024, il reprend les rênes du Benfica Lisbonne, qu’il guide vers la Supercoupe et la Coupe de la Ligue, avant d’être à nouveau limogé un an plus tard en raison de résultats insuffisants.

  • L’Al-Ahly négocie les transferts d’Ahlam Roshen

    Avant son départ de Benfica, Bruno Lage avait été pressenti pour prendre les commandes de l’Al-Ahly égyptien lors de la Coupe du monde des clubs 2025 aux États-Unis, en remplacement de l’entraîneur suisse Marcel Koller, limogé peu avant la compétition.

    Les négociations n’ayant pas abouti, le club du Caire s’est tourné vers l’Espagnol José Ribeiro, puis vers le Danois Jes Torup, avant que le nom de Lage ne resurgisse en fin de saison dernière.

    À l’époque, Al-Dir’iya venait de disputer la finale des barrages d’accession à la Roshen League et d’assurer sa première montée de l’histoire après une victoire haletante face à Al-Ula.

    Peu après cette accession historique, Al-Dir’iya a officialisé l’arrivée de Bruno Lage sur son banc pour la saison à venir, lui offrant ainsi l’occasion de rejoindre l’élite saoudienne et de côtoyer certains des meilleurs techniciens mondiaux en Ligue Roshen.