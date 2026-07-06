Un an après avoir quitté Benfica, Bruno Lage hérite d’une opportunité en or : prendre les rênes d’un club de Premier League, Wolverhampton, en succédant au plus grand entraîneur de l’histoire du club, son compatriote Nuno Santo.

Ce passage chez les « Wolves » n’était pas une première expérience anglaise pour Lage : il avait déjà été l’adjoint de son compatriote Carlos Carvalhal à Sheffield Wednesday (2015-2017), puis à Swansea City (2017-2018).

Mais l’aventure avec les « Loups » s’est avérée plus ardue : non seulement il a dû prendre les commandes de l’équipe, mais il a aussi succédé à Santo, qui avait obtenu des résultats exceptionnels et souhaitait passer d’un système à cinq défenseurs à une défense à quatre.

Lors de sa première saison, il abandonne ses plans initiaux et conserve un système à cinq défenseurs, ce qui permet au club de terminer à la dixième place de la Premier League. Ce n’est qu’ensuite qu’il commence à mettre en place son schéma à quatre arrières.

Début octobre 2022, Wolverhampton pointe à la 18e place de la Premier League avec seulement trois buts marqués, ce qui coûte son poste à Bruno Lage.

En juillet 2023, il prend les rênes de Botafogo, mais il est rapidement limogé en octobre de la même année, après huit matchs consécutifs sans victoire.

En septembre 2024, il reprend les rênes du Benfica Lisbonne, qu’il guide vers la Supercoupe et la Coupe de la Ligue, avant d’être à nouveau limogé un an plus tard en raison de résultats insuffisants.