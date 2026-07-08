Bruno Guimaraes souhaite quitter Newcastle alors qu'Arsenal intensifie ses efforts pour le recruter

Selon la BBC, Bruno Guimaraes a demandé à quitter Newcastle, un coup dur pour les plans d’Eddie Howe. Âgé de 28 ans et sous contrat jusqu’en 2028, le milieu de terrain, arrivé de Lyon en 2022, est devenu l’un des piliers des Magpies. Il chercherait désormais un nouveau défi dans un club de Ligue des champions. Cette demande intervient à un moment délicat pour le club, déjà éprouvé par plusieurs départs clés lors de ce mercato.

Les Magpies, déjà privés de Sandro Tonali et Anthony Gordon, sont réticents à laisser partir leur capitaine. Néanmoins, ses représentants ont entamé des discussions et une première enveloppe d’environ 60 millions de livres sterling serait évoquée pour lancer les négociations. Si le club va se battre pour conserver sa pièce maîtresse, la pression monte depuis la capitale.



