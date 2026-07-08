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Bruno Guimaraes souhaite quitter Newcastle alors qu'Arsenal intensifie ses efforts pour le recruter
Guimaraes annonce son départ de Tyneside
Selon la BBC, Bruno Guimaraes a demandé à quitter Newcastle, un coup dur pour les plans d’Eddie Howe. Âgé de 28 ans et sous contrat jusqu’en 2028, le milieu de terrain, arrivé de Lyon en 2022, est devenu l’un des piliers des Magpies. Il chercherait désormais un nouveau défi dans un club de Ligue des champions. Cette demande intervient à un moment délicat pour le club, déjà éprouvé par plusieurs départs clés lors de ce mercato.
Les Magpies, déjà privés de Sandro Tonali et Anthony Gordon, sont réticents à laisser partir leur capitaine. Néanmoins, ses représentants ont entamé des discussions et une première enveloppe d’environ 60 millions de livres sterling serait évoquée pour lancer les négociations. Si le club va se battre pour conserver sa pièce maîtresse, la pression monte depuis la capitale.
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Arsenal accélère ses projets de recrutement au milieu de terrain
Mikel Arteta veut absolument renforcer son milieu de terrain avec un joueur d’élite, et Arsenal s’apprête à formuler une nouvelle offre pour le Brésilien. Les Gunners avaient déjà envisagé de recruter Tonali avant son transfert à Tottenham, mais ils ont désormais clairement jeté leur dévolu sur Guimaraes. Malgré sa récente déception lors de la Coupe du monde, où il a manqué un penalty entraînant l’élimination surprise du Brésil en huitièmes de finale contre la Norvège, son palmarès en Premier League reste incontestable.
Bien que d’autres profils comme Alex Scott (Bournemouth) et Ayyoub Bouaddi (Lille) aient été étudiés, le Brésilien est perçu comme un joueur accompli capable d’élever d’emblée le niveau du onze titularisé. Âgé de 29 ans depuis novembre, il fait l’objet d’une analyse financière rigoureuse afin de garantir un investissement durable.
Conséquences sur l'effectif actuel des Gunners
Si le transfert de Guimaraes se concrétise, un remaniement de l’effectif d’Arteta s’ensuivra inévitablement. Le club est disposé à étudier les offres concernant le milieu de terrain chevronné Christian Norgaard, 32 ans, jugé excédentaire si un élément plus jeune et plus dynamique arrive. Le départ de l’international danois libérerait de la marge salariale pour la future star brésilienne.
Par ailleurs, l’arrivée de Guimaraes mettrait une pression considérable sur les titulaires actuels. La place de Martin Zubimendi, jusqu’ici incontournable, pourrait même être remise en question. Arteta entend instaurer une concurrence intense, et l’arrivée d’un joueur de l’envergure de Guimaraes n’offrira aucun répit au milieu de terrain d’Arsenal la saison prochaine.
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Un été marqué par d'importants changements au milieu de terrain
La course à Guimaraes s’inscrit dans un marché des transferts des milieux de terrain particulièrement volatil. Tottenham a déjà fait preuve d’efficacité en recrutant Tonali pour 92,5 millions de livres sterling et Mateus Fernandes (West Ham) pour 85 millions de livres sterling. De son côté, Manchester City a établi une nouvelle référence en concluant avec Nottingham Forest un accord record pour le club, d’un montant de 116 millions de livres sterling, pour l’international anglais Elliot Anderson.
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