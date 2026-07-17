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Bruno Guimaraes sera-t-il aligné d’entrée à Arsenal ? Martin Ødegaard pourrait être transféré lors d’une refonte du milieu de terrain, ce qui entraînerait le passage du brassard de capitaine à Declan Rice
Selon les dernières indiscrétions, le transfert de Guimaraes, la star de Newcastle, pourrait atteindre la somme record de 100 millions de livres sterling.
Malgré le premier titre de champion acquis après 22 ans d’attente, les dirigeants de l’Emirates Stadium savent qu’ils doivent encore renforcer l’effectif. Impossible de se reposer sur ses lauriers : des rivaux aux poches profondes se tiennent déjà prêts à fondre sur le trône.
Des renforts sont envisagés à tous les postes dans le nord de Londres, notamment en défense et en attaque. Le milieu de terrain fera également l’objet d’une attention particulière, l’objectif étant d’apporter davantage d’énergie et de créativité dans cette zone du terrain.
C’est là qu’intervient Bruno Guimaraes, l’international brésilien qui a fait ses preuves en Premier League durant ses cinq saisons à St James’ Park. Le Sud-Américain de 28 ans serait ouvert à l’idée de relever un nouveau défi.
Arsenal serait prêt à lui ouvrir grand ses portes si un accord était trouvé, mais une somme comprise entre 80 millions de livres (108 millions de dollars) et 100 millions de livres (135 millions de dollars) pourrait être nécessaire pour convaincre ses rivaux nationaux de le céder.
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Guimaraes a-t-il l’étoffe d’un titulaire à Arsenal ?
Recruter Guimaraes représenterait un pari audacieux, tant sur le plan sportif que financier. L’international portugais réussirait-il même à s’imposer dans le onze de départ des Gunners en l’état actuel des choses ? Interrogé par GOAL en partenariat avec ToonieBet, l’« Invincible » Aliadière a répondu : « C’est une question difficile, car on vient de terminer la saison avec [Martin] Zubimendi, qui n’arrivait même pas à s’imposer dans l’équipe. Myles Lewis-Skelly, qui vient d’arriver, a émergé de nulle part pour s’imposer au milieu. Toutefois, je ne pense pas qu’il débutera la saison à ce poste.
« Si Guimaraes arrivait, tout dépendra de la disponibilité immédiate des joueurs, car les retours des mondialistes risquent d’être tardifs et ils ne seront peut-être pas prêts pour l’entame de la saison. Reste que Guimaraes est un joueur d’exception, de très haut niveau.
Où le faire jouer ? La question se pose, car Declan Rice est déjà installé, Martin Ødegaard a été performant et Eberechi Eze peut aussi faire l’affaire.
Le positionner en sentinelle, le plus défensif des trois, serait surprenant, car Guimaraes aime aussi se projeter, marquer et apporter le surnombre offensif. Reste à savoir comment Arteta intégrera ce profil. Quoi qu’il en soit, disposer d’un effectif riche en options de qualité est toujours un atout, et l’entraîneur saura en tirer parti. »
Odegaard pourrait être transféré, tandis que Rice hérite du brassard de capitaine.
Les Gunners, pressentis pour recruter le meneur de jeu d’Aston Villa Morgan Rogers, pourraient céder le créateur norvégien Odegaard afin de désengorger un milieu de terrain déjà saturé.
Il a brandi un trophée majeur en tant que capitaine du club il y a quelques semaines à peine ; serait-ce donc une surprise de le voir partir ? Aliadière a ajouté, évoquant la possibilité que le brassard soit confié à un autre joueur plus régulier : « Quand on regarde la carrière de Martin à Arsenal, elle a été marquée par de nombreux hauts et bas liés aux blessures, avec une saison où il n’était pas tout à fait à son niveau, et où il a mis du temps à se remettre de plusieurs blessures.
En tant que capitaine, il a d’ailleurs suscité des débats chez les supporters d’Arsenal : certains estiment qu’il doit rester le capitaine, d’autres préfèrent voir Declan Rice prendre le brassard.
« La solution pourrait être la suivante : si le joueur souhaite partir et que le club récupère une bonne somme, tout le monde y gagne. Odegaard s’en irait alors et le brassard serait transmis à Declan Rice.
« Quand on entend toutes ces discussions entre supporters, on cherche la solution qui contentera tout le monde. Mais évidemment, quand votre capitaine vient de soulever le trophée il y a quelques mois à peine, on se dit qu’il est sans aucun doute l’homme de la situation, celui qu’il faut garder.
« Mais Arsenal doit encore progresser, car tout le monde le fait, tout le monde dépense de l’argent. Et une chose est sûre : on ne peut pas rester sur ses acquis et conserver les mêmes joueurs. Il faut faire appel à de nouvelles forces vives, recruter de nouveaux joueurs animés par cette envie d’aller encore plus loin, de remporter à nouveau la Premier League. Donc oui, il se pourrait bien que Martin parte et que quelqu’un d’autre prenne sa place. »
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Calendrier d'Arsenal : la saison 2026-2027 se profile
Sous contrat jusqu’en 2028 et âgé de seulement 27 ans, Odegaard représente un actif précieux pour Arsenal, qui pourrait en tirer une somme importante afin de financer d’autres recrues.
Guimaraes figure en bonne place sur la short-list des Gunners, mais on ignore encore s’il sera recruté avant que l’équipe d’Arteta n’entame la saison 2026-2027 à domicile contre Coventry, fraîchement promu, le 21 août, après la finale du Community Shield face à Manchester City.
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