Malgré le premier titre de champion acquis après 22 ans d’attente, les dirigeants de l’Emirates Stadium savent qu’ils doivent encore renforcer l’effectif. Impossible de se reposer sur ses lauriers : des rivaux aux poches profondes se tiennent déjà prêts à fondre sur le trône.

Des renforts sont envisagés à tous les postes dans le nord de Londres, notamment en défense et en attaque. Le milieu de terrain fera également l’objet d’une attention particulière, l’objectif étant d’apporter davantage d’énergie et de créativité dans cette zone du terrain.

C’est là qu’intervient Bruno Guimaraes, l’international brésilien qui a fait ses preuves en Premier League durant ses cinq saisons à St James’ Park. Le Sud-Américain de 28 ans serait ouvert à l’idée de relever un nouveau défi.

Arsenal serait prêt à lui ouvrir grand ses portes si un accord était trouvé, mais une somme comprise entre 80 millions de livres (108 millions de dollars) et 100 millions de livres (135 millions de dollars) pourrait être nécessaire pour convaincre ses rivaux nationaux de le céder.