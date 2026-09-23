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Bruno Guimaraes est toujours hanté par son penalty manqué décisif en Coupe du monde, alors que le Brésil vise une revanche contre l’Australie
Guimaraes évoque les cicatrices de l’échec en Coupe du monde
La douleur d’une sortie prématurée sur la plus grande scène du football s’estompe rarement rapidement, et pour Guimaraes, les souvenirs de la défaite du Brésil contre la Norvège en huitièmes de finale restent douloureusement vifs. Le milieu de terrain d’Arsenal, qui a récemment bouclé un transfert très médiatisé en provenance de Newcastle United, s’est retrouvé au centre du crève-cœur de la sélection nationale lorsque son tir au but manqué a contribué à une défaite 2-1. Alors que le Brésil se regroupe dans le Queensland pour des matches amicaux contre l’Australie, le joueur de 28 ans s’est montré franc sur le poids émotionnel qu’il porte depuis cette nuit-là.
S’exprimant devant les médias, Guimaraes a admis avoir beaucoup « souffert » au lendemain de cette rencontre. « C’était un sentiment terrible. On n’est jamais vraiment préparé à ce que quelque chose comme ça arrive. C’est une cicatrice, et elle est encore très fraîche, mais elle guérit avec le temps. C’est arrivé, et ça fait partie du jeu », a confié Guimaraes.
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Transformer les moments sombres en source de progression
Malgré une douleur persistante, l’ancien joueur de Newcastle est déterminé à faire en sorte que cette expérience serve de catalyseur à sa progression plutôt que de revers permanent. Il reste combatif quant à ses responsabilités sur le terrain, insistant sur le fait qu’il ne fuirait pas la lumière si une situation similaire se reproduisait à l’avenir.
« Je veux apprendre de mes erreurs. Nous nous concentrons toujours sur la victoire, mais ce sont généralement la défaite, les choses qui n’ont pas bien fonctionné, qui nous apprennent le plus. C’est là que je peux progresser. S’il y avait un autre penalty demain, je n’hésiterais pas. Je me présenterais pour le tirer mille fois s’il le fallait. Je reste engagé, mais ce fut un moment sombre, et j’ai beaucoup souffert », a-t-il déclaré.
Un nouveau rôle de direction
En tant qu’un des cadres d’un effectif en plein renouvellement, Guimaraes a accepté la responsabilité d’accompagner la nouvelle génération. Avec l’arrivée de jeunes talents comme Estevao et Gabriel Bontempo, il se retrouve à passer du statut d’étoile montante à celui de vétéran expérimenté. Guimaraes a souligné l’importance de créer un environnement accueillant pour les nouveaux venus, se souvenant de la manière dont il avait été soutenu lorsqu’il avait intégré la sélection nationale pour la première fois en 2020.
« Je pense que le plus important, c’est de transmettre de la confiance aux plus jeunes, à ceux qui arrivent pour la première fois. Ma première convocation remonte à 2020 et depuis, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie jusqu’à aujourd’hui. Quand je suis arrivé, tous les joueurs plus âgés m’ont donné confiance pour que je me sente aussi à l’aise et chez moi que possible, afin de jouer mon meilleur football. Je pense que c’est ma mission aujourd’hui », a-t-il expliqué.
« Ceux qui sont restés depuis la dernière Coupe du monde, moi, Gabriel [Magalhaes], Vini Jr, Raphinha, Douglas [Santos], Marquinhos, nous avons un rôle différent, un rôle de leader, évidemment. Si vous regardez les nouveaux joueurs, il y en a qui ont 18, 19 ou 20 ans. Moi, j’en ai 28 et je me sens vieux à côté de ces gars-là. »
- AFP
Respect pour l’Australie, mais l’accent reste mis sur l’interne
Malgré le respect que le Brésil porte à l’Australie, le géant sud-américain aborde avant tout ces matches amicaux comme un exercice d’amélioration personnelle. L’arrivée de l’équipe à Townsville marque le début d’un nouveau chapitre où la discipline tactique et la force mentale sont les priorités.
« Nous sommes ici en pensant un peu plus à nous dans ces matches amicaux, mais bien sûr nous respectons l’Australie et espérons disputer un grand match. Les choses n’ont pas été excellentes récemment, mais de mon point de vue, la seule manière de renverser la situation est de bien jouer et de gagner des matches. Nous savons que les supporters sont très touchés après tout ce qui s’est passé. Nous ne pourrons y parvenir qu’en jouant bien, avec de bonnes performances, en gagnant des matches », a conclu Guimaraes.
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