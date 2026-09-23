En tant qu’un des cadres d’un effectif en plein renouvellement, Guimaraes a accepté la responsabilité d’accompagner la nouvelle génération. Avec l’arrivée de jeunes talents comme Estevao et Gabriel Bontempo, il se retrouve à passer du statut d’étoile montante à celui de vétéran expérimenté. Guimaraes a souligné l’importance de créer un environnement accueillant pour les nouveaux venus, se souvenant de la manière dont il avait été soutenu lorsqu’il avait intégré la sélection nationale pour la première fois en 2020.

« Je pense que le plus important, c’est de transmettre de la confiance aux plus jeunes, à ceux qui arrivent pour la première fois. Ma première convocation remonte à 2020 et depuis, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie jusqu’à aujourd’hui. Quand je suis arrivé, tous les joueurs plus âgés m’ont donné confiance pour que je me sente aussi à l’aise et chez moi que possible, afin de jouer mon meilleur football. Je pense que c’est ma mission aujourd’hui », a-t-il expliqué.

« Ceux qui sont restés depuis la dernière Coupe du monde, moi, Gabriel [Magalhaes], Vini Jr, Raphinha, Douglas [Santos], Marquinhos, nous avons un rôle différent, un rôle de leader, évidemment. Si vous regardez les nouveaux joueurs, il y en a qui ont 18, 19 ou 20 ans. Moi, j’en ai 28 et je me sens vieux à côté de ces gars-là. »