Bruno Guimaraes confirme qu'il est en quarantaine après avoir été diagnostiqué positif à la suite d'un déplacement à Barcelone avec Newcastle

NGuimaraes a confirmé qu'il était actuellement en quarantaine après avoir été diagnostiqué avec les oreillons. Le milieu de terrain a brillé par son absence lors de la décevante défaite 2-1 des Magpies face à leurs rivaux locaux de Sunderland dimanche, un résultat scellé par un but tardif de Brian Brobbey à St James' Park.

Le joueur de 28 ans s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi il n'avait pas pu soutenir ses coéquipiers depuis les tribunes, révélant qu'il avait remarqué des symptômes physiques peu après son retour du déplacement du club au Camp Nou pour la Ligue des champions. Guimaraes s'était rendu en Espagne pour assister à la défaite 7-2 de Newcastle face à Barcelone, alors qu'il était déjà sur la touche en raison d'un problème aux ischio-jambiers contracté contre Tottenham en février.