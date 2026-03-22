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Bruno Guimaraes confirme qu'il est en quarantaine après avoir été diagnostiqué positif à la suite d'un déplacement à Barcelone avec Newcastle
Diagnostic d'oreillons pour une star de Newcastle
NGuimaraes a confirmé qu'il était actuellement en quarantaine après avoir été diagnostiqué avec les oreillons. Le milieu de terrain a brillé par son absence lors de la décevante défaite 2-1 des Magpies face à leurs rivaux locaux de Sunderland dimanche, un résultat scellé par un but tardif de Brian Brobbey à St James' Park.
Le joueur de 28 ans s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi il n'avait pas pu soutenir ses coéquipiers depuis les tribunes, révélant qu'il avait remarqué des symptômes physiques peu après son retour du déplacement du club au Camp Nou pour la Ligue des champions. Guimaraes s'était rendu en Espagne pour assister à la défaite 7-2 de Newcastle face à Barcelone, alors qu'il était déjà sur la touche en raison d'un problème aux ischio-jambiers contracté contre Tottenham en février.
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Guimaraes confirme le diagnostic
Partageant la nouvelle avec ses abonnés, l'ancien joueur de Lyon a décrit l'évolution rapide de l'infection. « La seule raison pour laquelle je ne suis pas au stade de Newcastle, c'est qu'après notre vol de retour de Barcelone, j'ai remarqué que mon visage était enflé et j'ai pensé que j'avais une réaction allergique », a écrit Guimaraes sur Instagram. Le gonflement est un symptôme courant des oreillons, qui touchent les glandes salivaires.
Le milieu de terrain a rapidement consulté un professionnel, car son état s'est aggravé pendant la nuit. Guimaraes a ajouté : « Mais le lendemain, à mon réveil, j'ai réalisé que c'était bien plus grave que cela. J'ai envoyé une photo au médecin et il est venu m'examiner. Il a confirmé que j'avais les oreillons et que je devais rester en isolement pendant cinq jours et m'abstenir de toute activité physique pendant un peu plus longtemps. Mon objectif est désormais de me rétablir et d’être à 100 % dès que possible. »
Les rumeurs de transfert s'intensifient
Si ce communiqué médical explique son absence, il intervient à un moment où les rumeurs concernant un départ de Guimaraes de Tyneside se font de plus en plus insistantes. Manchester United serait en négociations avancées pour s’attacher ses services dans le cadre d’un transfert d’une valeur d’environ 69 millions de livres sterling, les Red Devils cherchant à remanier leur milieu de terrain en vue de la saison prochaine.
Casemiro, vétéran d'Old Trafford, aurait recommandé son coéquipier en sélection aux dirigeants de United alors qu'il s'apprête à quitter le club cet été. Toutefois, tout accord pourrait être remis en cause par le Real Madrid, des informations suggérant que le géant espagnol considère Guimaraes comme le successeur à long terme du duo légendaire Luka Modric et Toni Kroos.
- AFP
Conséquences sur les plans d'Eddie Howe
Cette maladie survient à un moment particulièrement mal choisi pour Eddie Howe, qui doit déjà composer avec une liste de blessés qui ne cesse de s'allonger à St James' Park.
Guimaraes n'a plus joué depuis le 10 février, et sa période d'isolement retardera encore son retour à l'entraînement alors que le club tente de surmonter une série de résultats difficiles en Premier League.
Alors que les Magpies peinent à retrouver leur forme après leur élimination cuisante en Coupe d'Europe et leur défaite lors du derby contre Sunderland, Howe aura désespérément besoin de récupérer son pilier du milieu de terrain.
Pour l'instant, le Brésilien reste confiné chez lui, se concentrant sur son rétablissement, que les supporters de Newcastle espèrent rapide, alors que les rumeurs d'un transfert estival de haut vol vont bon train.
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