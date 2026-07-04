Bruno Guimaraes et Martin Ødegaard, deux des joueurs les plus créatifs du tournoi jusqu’ici, vont s’affronter dans le New Jersey. Leur duel individuel pourrait faire pencher la balance dans un match qui s’annonce, sur le papier, très équilibré, malgré la supériorité supposée des Sud-Américains.

Si la course au Soulier d’or, particulièrement passionnante, a fait la une des journaux, Bruno (quatre) et Odegaard (trois) figurent tous deux parmi les cinq premiers au classement des meilleurs passeurs de la Coupe du monde, une compétition tout aussi captivante. Le majestueux Français Michael Olise est actuellement en tête avec cinq passes décisives.

Ce huitième de finale entre le Brésil et la Norvège intervient alors qu’Arsenal cherche à recruter la star de Newcastle, estimée à 65 millions de livres (87 millions de dollars), et le joueur prouve sur le sol nord-américain qu’il peut, aux côtés d’Odegaard, élever le niveau du milieu de terrain des Gunners.