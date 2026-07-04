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Bruno Guimaraes Martin Odegaard GFXGOAL
Krishan Davis

Traduit par

Bruno Guimaraes confirme, grâce à ses performances lors de la Coupe du monde avec le Brésil, qu’il est le renfort idéal pour Arsenal – mais cela ne signifie pas pour autant que les Gunners doivent se séparer de la star norvégienne Martin Ødegaard

Analysis
Coupe du monde
B. Guimaraes
M. Oedegaard
Brésil
Norvège
Arsenal
Premier League
FEATURES
Brésil vs Norvège

Les supporters d'Arsenal auront de quoi se réjouir lors de la rencontre entre le Brésil et la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Si, avant le coup d'envoi dimanche, l'attention se portera sans aucun doute principalement sur les attaquants vedettes Vinicius Jr et Erling Haaland, un autre aspect intéressant de cette rencontre sera la confrontation entre les milieux de terrain actuels et potentiellement futurs des Gunners.

Bruno Guimaraes et Martin Ødegaard, deux des joueurs les plus créatifs du tournoi jusqu’ici, vont s’affronter dans le New Jersey. Leur duel individuel pourrait faire pencher la balance dans un match qui s’annonce, sur le papier, très équilibré, malgré la supériorité supposée des Sud-Américains.

Si la course au Soulier d’or, particulièrement passionnante, a fait la une des journaux, Bruno (quatre) et Odegaard (trois) figurent tous deux parmi les cinq premiers au classement des meilleurs passeurs de la Coupe du monde, une compétition tout aussi captivante. Le majestueux Français Michael Olise est actuellement en tête avec cinq passes décisives.

Ce huitième de finale entre le Brésil et la Norvège intervient alors qu’Arsenal cherche à recruter la star de Newcastle, estimée à 65 millions de livres (87 millions de dollars), et le joueur prouve sur le sol nord-américain qu’il peut, aux côtés d’Odegaard, élever le niveau du milieu de terrain des Gunners.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Faire taire ses détracteurs

    Odegaard a suscité des doutes au sein du club la saison dernière : certains commentateurs et une partie des supporters d’Arsenal ont réclamé son remplacement, voire sa vente cet été — une réaction d’autant plus remarquable qu’il est devenu le premier capitaine du club à remporter un titre en 22 ans.

    Leur frustration tenait principalement au sentiment qu’Odegaard, en numéro 10, privilégiait trop souvent la sécurité au risque de laisser filer les matchs, plutôt que de les prendre à bras-le-corps. Le milieu offensif a parfois peiné à s’imposer, miné par des blessures récurrentes, même s’il a tout de même terminé la saison avec un bilan honorable de sept passes décisives en 24 apparitions en Premier League.

    À la Coupe du monde, cependant, Odegaard a rappelé à tous son potentiel : libéré de la pression liée à la quête d’un titre national, il a retrouvé son niveau lors de trois prestations dynamiques. De quoi faire taire ses détracteurs et convaincre le club qu’un départ serait une erreur.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Créateur en chef

    Le capitaine norvégien totalise déjà trois passes décisives en autant de matches disputés en Amérique du Nord : il a d’abord trouvé Leo Ostigard sur corner pour son coup de tête contre l’Irak, avant d’adresser une passe millimétrée à Haaland face au Sénégal, puis de servir Antonio Nusa, juste avant que celui-ci ne marque son but spectaculaire contre la Côte d’Ivoire.

    Grâce à cette série, Odegaard devient le troisième joueur de l’histoire, depuis 1966, à participer à un but lors de chacune de ses trois premières apparitions en Coupe du monde, et le premier à fournir une passe décisive lors de trois matchs consécutifs dans l’épreuve, imitant ainsi Dirk Kuyt en 2010 (d’après Opta). En seizièmes de finale face aux Éléphants, il a totalisé 90 touches de balle et adressé 18 passes vers l’avant, soit plus que tout autre joueur.

    Ce niveau de performance n’a rien d’étonnant pour le joueur de 27 ans sous le maillot norvégien. Bien qu’il ait manqué trois des huit matchs de qualification en raison d’une blessure, Odegaard a tout de même été impliqué dans sept buts, dont un hat-trick d’assists face à Israël. Un total qui le place au sommet des passeurs européens.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un héros méconnu

    Le Brésilien Bruno Guimaraes a lui aussi très bien démarré cette Coupe du monde. Moins doué techniquement et moins célèbre que les grandes stars des générations passées de la « Seleção », le capitaine de Newcastle s’impose néanmoins comme le joueur le plus influent de son pays dans ce tournoi.

    Le milieu de terrain totalise une passe décisive de plus qu’Odegaard : il a d’abord glissé un ballon à Vinicius pour son sublime but égalisateur contre le Maroc, puis a de nouveau servi l’ailier pour un but de la tête contre l’Écosse, avant de se faufiler dans la défense pour offrir à Matheus Cunha une occasion qu’il a conclue. Il a ensuite délivré sa quatrième offrande, la plus importante, en restant calme pour servir Gabriel Martinelli, auteur du but victorieux du Brésil à la 96^e minute contre le Japon en huitièmes de finale.

    Guimaraes est ainsi devenu le quatrième joueur seulement à délivrer quatre passes décisives lors d’une Coupe du monde au XXIe siècle, après l’Allemand Michael Ballack (2002), l’icône italienne Totti (2006) et le Colombien Juan Cuadrado (2014), même s’il a rapidement été rejoint par le Français Olise. Le milieu de terrain brésilien pointe également au troisième rang des créateurs de cette Coupe du monde (neuf occasions), et son infatigable activité se traduit par un total de 44,4 km parcourus en quatre matchs, soit l’équivalent d’un marathon.

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  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    « Le joueur clé »

    Carlo Ancelotti, le mentor emblématique du Brésil, est lucide sur l’apport essentiel de Guimaraes à son équipe, dont l’effectif, malgré ses lacunes, doit répondre aux attentes habituellement très élevées du public brésilien.

    « Bruno est un joueur très important, très régulier sur le terrain, qui apporte toujours une très bonne contribution tant en défense qu'en attaque », a déclaré le technicien italien après la victoire contre le Japon. « Il a délivré une passe décisive fantastique, et je suis très heureux car Bruno a un très grand cœur. »

    Un constat partagé par Emil Krafth, son ancien coéquipier à Newcastle. « C’est le joueur le plus important de l’équipe », a confié le défenseur à la BBC. « Il gère très bien le jeu, tant sur le plan physique que technique.

    J’espère qu’ils [Newcastle] pourront le garder. Il y a beaucoup de rumeurs à son sujet, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il a réalisé une bonne Coupe du monde et une excellente saison. »

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Un coup de maître

    La question majeure est désormais de savoir si Newcastle parviendra à conserver son capitaine. Guimaraes, en effet, consolide match après match sa réputation de l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète sur la plus grande scène du football mondial. Fin juin, on a appris qu’Arsenal avait vu une proposition informelle d’environ 55 millions de livres sterling (73 millions de dollars) rejetée par les Magpies, qui affirment catégoriquement que leur capitaine n’est pas à vendre cet été. Toutefois, selon certaines sources, le joueur aurait depuis changé d’avis.

    La situation est d’autant plus délicate que le joueur se trouve actuellement en sélection brésilienne aux côtés des Gunners Martinelli et Gabriel Magalhaes, qui pourraient lui murmurer des paroles persuasives à l’oreille. De plus, les Magpies, 12es de Premier League en 2025-2026, ne pourront pas lui offrir de compétition européenne la saison prochaine.

    Selon certaines sources, le club londonien serait convaincu qu’une nouvelle offre, cette fois de 65 millions de livres (87 millions de dollars), pourrait suffire à arracher le Brésilien à St James’ Park, son contrat expirant dans deux ans et son 29e anniversaire approchant à grands pas. Un tel coup serait d’autant plus malin que le rival londonien, Tottenham, s’apprête à débourser 100 millions de livres (133 millions de dollars) pour Sandro Tonali, coéquipier de Guimaraes à Newcastle, un milieu nettement moins talentueux.

    Reste à savoir si les fonds substantiels perçus grâce au départ de Tonali, ainsi que la vente d’Anthony Gordon au FC Barcelone pour 69 millions de livres (93 millions de dollars), mettront les Magpies dans l’obligation de céder leur capitaine.

  • Arsenal Mikel Arteta Bruno Guimaraes GFXGetty/ GOAL

    Un espoir qui fait saliver

    Les supporters d’Arsenal suivront donc avec une attention particulière ce huitième de finale de la Coupe du monde, où leur capitaine sera opposé à celui qui pourrait élever le niveau de leur milieu de terrain.

    Les Gunners sont déjà favoris pour conserver leur tant attendu titre de Premier League la saison prochaine, mais l’arrivée de Guimaraes pourrait bien sceller leur succès avant même le coup d’envoi. Recruter l’Espagnol Martin Zubimendi l’été dernier était une chose ; aligner Bruno aux côtés de Declan Rice et d’Odegaard au milieu de terrain en est une autre.

    Un trio prometteur : Rice resterait le sentinelle, Guimaraes assumerait le travail de l’ombre et la création depuis le numéro 8, tandis qu’Odegaard serait libéré pour inventer le jeu plus haut, sans la pression de devoir mettre fin à la longue attente d’un titre.

    Certains observateurs craignaient que l’arrivée du Brésilien ne sonne le départ de son homologue norvégien, mais les deux hommes démontrent au Qatar qu’ils peuvent former, sous l’égide de Mikel Arteta, le socle d’une ère de domination nationale.

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