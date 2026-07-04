Bruno Guimaraes confirme, grâce à ses performances avec le Brésil en Coupe du monde, qu’il est le renfort idéal pour Arsenal – mais cela ne signifie pas pour autant que les Gunners doivent se passer de la star norvégienne Martin Ødegaard

Bruno Guimaraes et Martin Ødegaard, deux des joueurs les plus créatifs du tournoi jusqu’ici, vont s’affronter dans le New Jersey. Leur duel individuel pourrait faire pencher la balance dans un match qui s’annonce équilibré sur le papier, malgré la supériorité supposée des Sud-Américains.

Si la course au Soulier d’or, particulièrement passionnante, a fait la une des journaux, Bruno (quatre) et Odegaard (trois) figurent tous deux parmi les cinq meilleurs passeurs de la Coupe du monde, une compétition tout aussi captivante. Le majestueux Français Michael Olise est actuellement en tête avec cinq passes décisives.

Ce huitième de finale entre le Brésil et la Norvège intervient alors qu’Arsenal cherche à recruter la star de Newcastle, estimée à 65 millions de livres (87 millions de dollars), qui démontre sur le sol nord-américain qu’il peut, aux côtés d’Odegaard, élever le niveau du milieu de terrain des Gunners.