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Bruno Guimaraes Martin Odegaard GFXGOAL
Krishan Davis

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Bruno Guimaraes confirme, grâce à ses performances avec le Brésil en Coupe du monde, qu’il est le renfort idéal pour Arsenal – mais cela ne signifie pas pour autant que les Gunners doivent se passer de la star norvégienne Martin Ødegaard

Analysis
Coupe du monde
B. Guimaraes
M. Oedegaard
Brésil
Norvège
Arsenal
Premier League
FEATURES
Brésil vs Norvège

Les supporters d'Arsenal auront de quoi se réjouir lors de la rencontre entre le Brésil et la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Si, avant le coup d'envoi dimanche, l'attention se portera sans aucun doute principalement sur les attaquants vedettes Vinicius Jr et Erling Haaland, un autre aspect intéressant de cette rencontre sera la confrontation entre les milieux de terrain actuels et potentiellement futurs des Gunners.

Bruno Guimaraes et Martin Ødegaard, deux des joueurs les plus créatifs du tournoi jusqu’ici, vont s’affronter dans le New Jersey. Leur duel individuel pourrait faire pencher la balance dans un match qui s’annonce équilibré sur le papier, malgré la supériorité supposée des Sud-Américains.

Si la course au Soulier d’or, particulièrement passionnante, a fait la une des journaux, Bruno (quatre) et Odegaard (trois) figurent tous deux parmi les cinq meilleurs passeurs de la Coupe du monde, une compétition tout aussi captivante. Le majestueux Français Michael Olise est actuellement en tête avec cinq passes décisives.

Ce huitième de finale entre le Brésil et la Norvège intervient alors qu’Arsenal cherche à recruter la star de Newcastle, estimée à 65 millions de livres (87 millions de dollars), qui démontre sur le sol nord-américain qu’il peut, aux côtés d’Odegaard, élever le niveau du milieu de terrain des Gunners.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Faire taire ses détracteurs

    Odegaard a suscité des doutes au sein du club la saison dernière : certains observateurs et une partie des supporters d’Arsenal ont réclamé son remplacement, voire son départ cet été — une situation d’autant plus remarquable qu’il est devenu le premier capitaine du club à remporter un titre en 22 ans.

    Leur jugement repose surtout sur l’impression qu’Odegaard, en numéro 10, privilégiait trop souvent la sécurité au risque, laissant filer les rencontres au lieu de les prendre à bras-le-corps. Le milieu offensif, parfois moins décisif en raison de blessures récurrentes, a tout de même conclu l’exercice avec un bilan correct : sept passes décisives en 24 apparitions en Premier League.

    À la Coupe du monde, cependant, Odegaard a rappelé à tous son talent ; libéré de la pression liée à la quête d’un titre domestique, il a retrouvé son niveau lors de trois prestations dynamiques. De quoi faire taire ses détracteurs et convaincre le club qu’un départ serait une erreur.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Créateur en chef

    Le capitaine norvégien totalise déjà trois passes décisives en autant de matches disputés en Amérique du Nord : il a d’abord trouvé Leo Ostigard sur corner pour son coup de tête contre l’Irak, avant d’adresser une passe millimétrée à Haaland face au Sénégal, puis de servir Antonio Nusa, juste avant que celui-ci ne marque son but exceptionnel contre la Côte d’Ivoire.

    Grâce à cette performance, Odegaard devient le troisième joueur de l’histoire, depuis 1966, à être impliqué dans un but lors de chacune de ses trois premières apparitions en Coupe du monde, et le premier à fournir une passe décisive lors de trois matchs consécutifs dans l’épreuve, selon Opta. En seizièmes de finale face aux Éléphants, il a totalisé 90 touches de balle et adressé 18 passes vers l’avant, soit plus que quiconque sur le terrain.

    Ce rendement n’a rien de surprenant pour le joueur de 27 ans sous le maillot norvégien. Bien qu’il ait manqué trois des huit matches de qualification en raison d’une blessure, Odegaard a tout de même délivré sept passes décisives, dont un hat-trick d’assists face à Israël. Un total qui le place au sommet du continent européen.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un héros méconnu

    Le Brésilien Bruno Guimaraes a lui aussi très bien démarré cette Coupe du monde. Moins doué techniquement et moins célèbre que les grandes stars des générations passées de la « Seleção », le capitaine de Newcastle s’impose néanmoins comme le joueur le plus influent de son pays dans ce tournoi.

    Le milieu de terrain totalise une passe décisive de plus qu’Odegaard : il a d’abord glissé un ballon à Vinicius pour son sublime but égalisateur contre le Maroc, puis a de nouveau servi l’ailier pour un but de la tête contre l’Écosse, avant de se faufiler dans la défense pour offrir à Matheus Cunha une occasion qu’il a conclue d’une frappe au fond des filets. Il a ensuite inscrit sa quatrième passe décisive, la plus importante, en gardant son sang-froid pour servir Gabriel Martinelli, auteur du but victorieux spectaculaire du Brésil à la 96e minute contre le Japon en huitièmes de finale.

    Guimaraes est ainsi devenu le quatrième joueur seulement à délivrer quatre passes décisives lors d’une Coupe du monde au XXIe siècle, après l’Allemand Michael Ballack (2002), l’icône italienne Totti (2006) et le Colombien Juan Cuadrado (2014), même s’il a rapidement été rejoint par le Français Olise. Le milieu de terrain brésilien pointe également au troisième rang des créateurs de cette Coupe du monde (neuf occasions), et son infatigable activité se traduit par une distance parcourue équivalente à un marathon en quatre matchs (44,4 km).

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  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    « Le joueur le plus important »

    Carlo Ancelotti, le sélectionneur emblématique du Brésil, est lucide sur l’importance de Bruno Guimaraes au sein d’un effectif perfectible, mais déterminé à satisfaire les attentes élevées de la Seleção.

    « Bruno est un joueur très important, très régulier sur le terrain, qui apporte toujours une très bonne contribution tant en défense qu'en attaque », a déclaré le technicien italien après la victoire contre le Japon. « Il a délivré une passe décisive fantastique, et je suis très heureux car Bruno a un très grand cœur. »

    Un sentiment partagé par Emil Krafth, son ancien coéquipier à Newcastle. « C’est le joueur le plus important de l’équipe », a confié le défenseur à la BBC. « Il gère très bien le jeu, tant sur le plan physique que technique.

    J’espère qu’ils [Newcastle] pourront le garder. Il y a beaucoup de rumeurs à son sujet, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il a réalisé une bonne Coupe du monde et une excellente saison. »

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Une initiative astucieuse

    La question cruciale est désormais de savoir si Newcastle parviendra à conserver son capitaine. Guimaraes, qui brille sur la plus grande scène du football mondial, consolide match après match sa réputation de l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Fin juin, on a appris qu’Arsenal avait vu une proposition informelle d’environ 55 millions de livres sterling (73 millions de dollars) rejetée par les Magpies, qui affirment catégoriquement que leur capitaine n’est pas à vendre cet été. Toutefois, selon certaines sources, le joueur aurait depuis revu sa position.

    La situation est d’autant plus délicate que le Brésilien, actuellement en sélection avec les Gunners Martinelli et Gabriel Magalhaes, pourrait être influencé par leurs confidences. De plus, Newcastle, 12e de Premier League en 2025-2026, ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine.

    Selon certaines sources, le club londonien serait convaincu qu’une nouvelle offre, portée à 65 millions de livres sterling (87 millions de dollars), suffirait à arracher le Brésilien à St James’ Park, d’autant plus que son contrat expire dans deux ans et que son 29e anniversaire approche à grands pas. Un tel coup serait d’autant plus malin que le rival londonien, Tottenham, s’apprête à débourser 100 millions de livres (133 millions de dollars) pour Sandro Tonali, un milieu nettement moins talentueux, également sous contrat avec les Magpies.

    Reste à savoir si les fonds substantiels perçus grâce au départ de Tonali, ainsi que la vente d’Anthony Gordon au FC Barcelone pour 69 millions de livres (93 millions de dollars), mettront les Magpies dans l’obligation de céder leur capitaine.

  • Arsenal Mikel Arteta Bruno Guimaraes GFXGetty/ GOAL

    Un talent prometteur

    Les supporters d’Arsenal suivront donc avec une attention particulière ce huitième de finale de la Coupe du monde, où leur capitaine défiera celui qui pourrait élever le niveau de leur milieu de terrain.

    Les Gunners sont déjà favoris pour conserver leur titre de Premier League tant attendu la saison prochaine, mais l’arrivée de Guimaraes pourrait sceller leur destin avant même le coup d’envoi. Recruter l’Espagnol Martin Zubimendi l’été dernier était une chose ; aligner Bruno aux côtés de Declan Rice et d’Odegaard au milieu de terrain en est une autre.

    Ce trio promet : Rice resterait le sentinelle, Guimaraes assumerait le travail de l’ombre et la création depuis le numéro 8, tandis qu’Odegaard serait libéré pour inventer le jeu plus haut, sans la pression de devoir enfin briser le jeûne titre du club.

    Certains observateurs craignaient que l’arrivée du Brésilien ne sonne le départ de son homologue norvégien de l’Emirates, mais les deux hommes démontrent au Qatar qu’ils peuvent former un duo décisif pour l’avenir d’Arsenal, tandis que Mikel Arteta cherche à installer une ère de domination nationale.

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