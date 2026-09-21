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Adhe Makayasa
Traduit par

Bruno Genesio, l’entraîneur de Marseille, déplore un « manque de maturité » alors que la défaite dans le Classique laisse le géant de la Ligue 1 dans la zone de relégation

B. Genesio
Marseille vs Paris Saint-Germain
Marseille
Paris Saint-Germain
Ligue 1

L’entraîneur de Marseille, Bruno Genesio, a remis en question la maturité de son effectif après une cruelle défaite 2-1 à domicile contre son grand rival, le Paris Saint-Germain, qui laisse le club englué dans la zone de relégation de Ligue 1. Le technicien français a exprimé une profonde frustration face aux défaillances mentales récurrentes au Vélodrome, alors que l’OM a subi sa quatrième défaite lors de ses cinq derniers matches de championnat.

  • Des erreurs coûteuses aggravent la crise

    Une profonde frustration s’est emparée de Genesio après avoir vu son équipe subir un nouveau coup dur face à son grand rival, le PSG, au Vélodrome dimanche soir. L’entraîneur de Marseille a souligné l’incapacité de ses joueurs à tirer les leçons des erreurs passées, alors que des défaillances identiques sont réapparues à des moments décisifs. Ce résultat préjudiciable a encore davantage mis en lumière la fragilité mentale de l’effectif en compétition, laissant le club dans la zone de relégation de Ligue 1.

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    L'entraîneur déplore la fragilité mentale

    Malgré l’égalisation de son équipe grâce à un éclair de génie d’Angel Gomes, Genesio a critiqué la baisse immédiate de concentration qui a conduit au but victorieux de Marquinhos ainsi qu’au carton rouge de Timothy Weah. L’entraîneur a ouvertement balayé les compliments d’après-match, affirmant qu’il est inacceptable de ne pas parvenir, de manière répétée, à profiter des temps forts.

    Évacuant sa frustration devant les journalistes lors de la conférence de presse d’après-match, Genesio a insisté : « Je commence à en avoir un peu assez de répéter les mêmes choses. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une défaite 2-1, surtout en commettant les mêmes erreurs. Nous n’apprenons pas de nos erreurs.

    « Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs contre la meilleure équipe d’Europe. Si nous nous contentons de nos défaites, nous n’avancerons pas. Nous aurions dû nous appuyer sur les matches précédents pour tenir dans ce match. »

  • Le patron défiant rejette sa démission

    Une quatrième défaite en cinq matches a laissé les géants français dans les trois dernières places à ce stade précoce de la saison pour la première fois depuis la saison 2011-2012. Malgré une pression de plus en plus forte, l'entraîneur a refusé de tirer le moindre réconfort d'une courte défaite.

    Évoquant les lacunes persistantes de son équipe sur le terrain, Genesio a ajouté : « Je suis ici pour gagner des matches, pas pour être félicité après des défaites. Nous continuons à perdre avec les mêmes erreurs, c'est frustrant. Le groupe a donné plus que tout contre la meilleure équipe d'Europe. Depuis 3 à 4 semaines, c'est le même problème récurrent : un manque de concentration, un manque de maturité. Nous avons fait ce qu'il fallait défensivement, dans notre jeu de construction. Si nous avions encaissé un but magnifique, nous aurions applaudi… Mais ici, une défaite honorable ne me satisfait pas. »

    Balayant les spéculations concernant sa position tout en réaffirmant son engagement envers sa mission, Genesio a déclaré : « Il n'est pas question de démissionner. Je vais avoir une discussion avec mes joueurs et mes dirigeants. Mon objectif est de faire progresser cette équipe. »

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    La lutte pour le maintien met la détermination à l’épreuve

    Genesio fait face à une tâche difficile pour reconstruire la résilience mentale de son groupe après un début préoccupant. La suspension de Weah va imposer un remaniement défensif avant leur match de la sixième journée. Marseille doit désormais stopper rapidement cette série négative pour prendre des points cruciaux et sortir de la zone de relégation de Ligue 1.

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