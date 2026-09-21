Malgré l’égalisation de son équipe grâce à un éclair de génie d’Angel Gomes, Genesio a critiqué la baisse immédiate de concentration qui a conduit au but victorieux de Marquinhos ainsi qu’au carton rouge de Timothy Weah. L’entraîneur a ouvertement balayé les compliments d’après-match, affirmant qu’il est inacceptable de ne pas parvenir, de manière répétée, à profiter des temps forts.

Évacuant sa frustration devant les journalistes lors de la conférence de presse d’après-match, Genesio a insisté : « Je commence à en avoir un peu assez de répéter les mêmes choses. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une défaite 2-1, surtout en commettant les mêmes erreurs. Nous n’apprenons pas de nos erreurs.

« Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs contre la meilleure équipe d’Europe. Si nous nous contentons de nos défaites, nous n’avancerons pas. Nous aurions dû nous appuyer sur les matches précédents pour tenir dans ce match. »