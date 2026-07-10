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Yosua Arya

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Bruno Fernandes « triste, frustré et désabusé » : la star de Manchester United revient sur la déception du Portugal en Coupe du monde

B. Fernandes
Portugal
Coupe du monde
Portugal vs Espagne

Bruno Fernandes s'est exprimé pour la première fois depuis l'élimination du Portugal de la Coupe du monde par l'Espagne. Le capitaine de Manchester United a reconnu se sentir « triste, frustré et désabusé », tout en remerciant ses coéquipiers, ses entraîneurs, le staff et les supporters après un parcours qui s'est achevé plus tôt que prévu.

  • Le rêve de la Coupe du monde du Portugal prend fin face à l'Espagne

    Le Portugal, pourtant annoncé parmi les favoris de la Coupe du monde, a été éliminé par l’Espagne en huitièmes de finale sur le score serré de 1-0. Le milieu de terrain d’Arsenal, Mikel Merino, a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, éliminant ainsi l’équipe de Roberto Martinez et mettant fin à son parcours plus tôt que prévu. Cette défaite a eu des conséquences importantes pour le Portugal, Roberto Martínez ayant quitté son poste de sélectionneur à l’issue du tournoi. Fernandes, qui n’avait cessé de croire en la capacité de l’équipe à se battre pour le titre, s’est désormais exprimé sur la déception suscitée par l’élimination de son équipe.

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  • Fernandes remercie ses coéquipiers et ses supporters

    Fernandes a rompu son silence en publiant un message sur X après l’élimination du Portugal. Le milieu de terrain des Diables Rouges y exprime sa déception tout en rendant hommage au groupe qui a porté les couleurs de l’équipe nationale durant tout le tournoi.

    Il a écrit : « Triste, frustré et désabusé. Ce groupe de joueurs avait suscité de grandes attentes chez moi, non seulement en raison de leur qualité, mais aussi grâce à l’incroyable équipe que nous avons construite au fil de ces années.

    Merci à tous les joueurs, au staff technique et à l’ensemble du personnel qui nous a accompagnés et aidés chaque jour pendant la Coupe du monde. À tous les Portugais, un immense merci pour votre soutien et votre confiance. »



  • Malgré des débuts encourageants, la campagne s’achève finalement sur une note d’amertume.

    Le parcours du Portugal dans le tournoi a débuté par un match nul 1-1 contre la RD Congo, suivi d'une victoire 5-0 face à l'Ouzbékistan. L'équipe a ensuite fait match nul 0-0 contre la Colombie, ce qui lui a permis de se qualifier pour les seizièmes de finale, où la Seleção s'est imposée 2-1 face à la Croatie. Elle n'a toutefois pas réussi à venir à bout de l'Espagne en huitièmes de finale, où des erreurs défensives et un manque de tranchant lui ont coûté cher.

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  • Bruno FernandesGetty

    Les projecteurs se tournent à nouveau vers Manchester United.

    Fernandes va désormais prendre une pause après l'élimination du Portugal en Coupe du monde, puis il rejoindra Manchester United pour la préparation d'avant-saison. Le milieu de terrain devrait réintégrer son club à l'issue de ses vacances d'été, laissant derrière lui la déception en sélection pour se concentrer sur la nouvelle saison.