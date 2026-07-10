Fernandes a rompu son silence en publiant un message sur X après l’élimination du Portugal. Le milieu de terrain des Diables Rouges y exprime sa déception tout en rendant hommage au groupe qui a porté les couleurs de l’équipe nationale durant tout le tournoi.

Il a écrit : « Triste, frustré et désabusé. Ce groupe de joueurs avait suscité de grandes attentes chez moi, non seulement en raison de leur qualité, mais aussi grâce à l’incroyable équipe que nous avons construite au fil de ces années.

Merci à tous les joueurs, au staff technique et à l’ensemble du personnel qui nous a accompagnés et aidés chaque jour pendant la Coupe du monde. À tous les Portugais, un immense merci pour votre soutien et votre confiance. »







