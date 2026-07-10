AFP
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Bruno Fernandes « triste, frustré et désabusé » : la star de Manchester United revient sur la déception du Portugal en Coupe du monde
Le rêve de la Coupe du monde du Portugal prend fin face à l'Espagne
Le Portugal, pourtant annoncé parmi les favoris de la Coupe du monde, a été éliminé par l’Espagne en huitièmes de finale sur le score serré de 1-0. Le milieu de terrain d’Arsenal, Mikel Merino, a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, éliminant ainsi l’équipe de Roberto Martinez et mettant fin à son parcours plus tôt que prévu. Cette défaite a eu des conséquences importantes pour le Portugal, Roberto Martínez ayant quitté son poste de sélectionneur à l’issue du tournoi. Fernandes, qui n’avait cessé de croire en la capacité de l’équipe à se battre pour le titre, s’est désormais exprimé sur la déception suscitée par l’élimination de son équipe.
Fernandes remercie ses coéquipiers et ses supporters
Fernandes a rompu son silence en publiant un message sur X après l’élimination du Portugal. Le milieu de terrain des Diables Rouges y exprime sa déception tout en rendant hommage au groupe qui a porté les couleurs de l’équipe nationale durant tout le tournoi.
Il a écrit : « Triste, frustré et désabusé. Ce groupe de joueurs avait suscité de grandes attentes chez moi, non seulement en raison de leur qualité, mais aussi grâce à l’incroyable équipe que nous avons construite au fil de ces années.
Merci à tous les joueurs, au staff technique et à l’ensemble du personnel qui nous a accompagnés et aidés chaque jour pendant la Coupe du monde. À tous les Portugais, un immense merci pour votre soutien et votre confiance. »
Malgré des débuts encourageants, la campagne s’achève finalement sur une note d’amertume.
Le parcours du Portugal dans le tournoi a débuté par un match nul 1-1 contre la RD Congo, suivi d'une victoire 5-0 face à l'Ouzbékistan. L'équipe a ensuite fait match nul 0-0 contre la Colombie, ce qui lui a permis de se qualifier pour les seizièmes de finale, où la Seleção s'est imposée 2-1 face à la Croatie. Elle n'a toutefois pas réussi à venir à bout de l'Espagne en huitièmes de finale, où des erreurs défensives et un manque de tranchant lui ont coûté cher.
- Getty
Les projecteurs se tournent à nouveau vers Manchester United.
Fernandes va désormais prendre une pause après l'élimination du Portugal en Coupe du monde, puis il rejoindra Manchester United pour la préparation d'avant-saison. Le milieu de terrain devrait réintégrer son club à l'issue de ses vacances d'été, laissant derrière lui la déception en sélection pour se concentrer sur la nouvelle saison.
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