Bruno Fernandes succède à Kevin De Bruyne ! Le capitaine de Manchester United est désormais considéré comme « le meilleur milieu de terrain central de la Premier League » après une nouvelle performance magistrale face à Chelsea

L’ancien milieu du Bayern Munich et de Manchester United, Owen Hargreaves, estime que Bruno Fernandes a officiellement dépassé Kevin De Bruyne pour devenir la principale force créative du football anglais. Après la victoire cruciale des Red Devils à Stamford Bridge, Hargreaves a suggéré que les standards fixés par la légende de Manchester City étaient désormais atteints, voire dépassés, par le capitaine mancunien.

« Bruno Fernandes sera en lice pour le titre de joueur de l’année cette saison, il crée tout simplement des moments décisifs », a déclaré Hargreaves à TNT Sports. « Il a été l’architecte du match aujourd’hui, de loin le meilleur joueur sur le terrain, et avec Cunha pour conclure, on a l’impression que le football de Ligue des champions revient à Manchester United. C’est le meilleur milieu de terrain central de la Premier League. Kevin De Bruyne a été le meilleur pendant un certain temps, mais c’est Bruno qui l’est actuellement. À l’heure actuelle, je pense qu’il est tout simplement le meilleur joueur de Premier League ; cela varie, mais ses performances sur l’ensemble de la saison sont les plus abouties. »