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Bruno Fernandes Kevin De BruyneGetty/GOAL
Muhammad Zaki

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Bruno Fernandes succède à Kevin De Bruyne ! Le capitaine de Manchester United est désormais considéré comme « le meilleur milieu de terrain central de la Premier League » après une nouvelle performance magistrale face à Chelsea

B. Fernandes
Manchester United
K. De Bruyne
Premier League
Chelsea vs Manchester United
Manchester City
Serie A

Bruno Fernandes a été salué comme le meilleur milieu de terrain central de la Premier League après avoir livré une performance décisive lors de la victoire 1-0 de Manchester United contre Chelsea. La star portugaise a délivré la passe décisive à Matheus Cunha, permettant ainsi aux Red Devils de se rapprocher de la qualification pour la Ligue des champions.

  • Hargreaves salue l’émergence du nouveau roi du milieu de terrain.

    L’ancien milieu du Bayern Munich et de Manchester United, Owen Hargreaves, estime que Bruno Fernandes a officiellement dépassé Kevin De Bruyne pour devenir la principale force créative du football anglais. Après la victoire cruciale des Red Devils à Stamford Bridge, Hargreaves a suggéré que les standards fixés par la légende de Manchester City étaient désormais atteints, voire dépassés, par le capitaine mancunien.

    « Bruno Fernandes sera en lice pour le titre de joueur de l’année cette saison, il crée tout simplement des moments décisifs », a déclaré Hargreaves à TNT Sports. « Il a été l’architecte du match aujourd’hui, de loin le meilleur joueur sur le terrain, et avec Cunha pour conclure, on a l’impression que le football de Ligue des champions revient à Manchester United. C’est le meilleur milieu de terrain central de la Premier League. Kevin De Bruyne a été le meilleur pendant un certain temps, mais c’est Bruno qui l’est actuellement. À l’heure actuelle, je pense qu’il est tout simplement le meilleur joueur de Premier League ; cela varie, mais ses performances sur l’ensemble de la saison sont les plus abouties. »

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    À la conquête d'un record en Premier League

    Les statistiques le prouvent : cette saison, Bruno Fernandes évolue dans une dimension à part. En offrant la passe décisive du but de la victoire à Londres, le milieu de terrain portugais a atteint 18 passes décisives en Premier League, se rapprochant ainsi du record absolu partagé par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. À cinq journées de la fin, le seuil des 20 passes semble plus que jamais à sa portée.

    Malgré les distinctions individuelles qui se profilent, le meneur de jeu portugais reste concentré sur l’amélioration collective. « Je répète à chaque fois que je veux faire mieux que la saison précédente », a-t-il déclaré à TNT Sports. « Je veux améliorer mon jeu dans son ensemble. Pas seulement les passes décisives, pas seulement les buts, mais tout : je dois m’améliorer chaque semaine car je veux devenir un meilleur joueur et terminer ma carrière du mieux possible. »

  • Carrick attribue cette performance à un état d’esprit extrêmement combatif.

    L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, s’est montré tout aussi élogieux, soulignant avant tout la solidarité défensive nécessaire pour repousser les 21 tirs de Chelsea. Grâce à ce succès, les Red Devils comptent désormais 10 points d’avance sur les Blues, sixièmes au classement, et mettent ainsi fin aux espoirs de leurs rivaux de terminer dans le top 4. Carrick a mis en avant la force mentale de son groupe comme clé de cette victoire étriquée.

    « Nous estimons avoir mérité la victoire. Les contretemps des derniers jours et la charnière centrale alignée promettaient un match difficile, mais j’ai trouvé que notre défense a été formidable dans l’adversité », a analysé le patron des Red Devils. « L’attitude a été irréprochable ce soir », a-t-il ajouté, résumant une rencontre au cours de laquelle son équipe a dû défendre pendant de longues périodes.


  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    La course à la Ligue des champions

    Cette victoire offre à United un répit bienvenu alors que le club aborde la dernière ligne droite de la saison. Fernandes, décisif depuis le départ de Ruben Amorim, a reconnu que le club devait rebondir après une semaine difficile. L'équipe a désormais le sentiment que la ligne d'arrivée, synonyme de qualification européenne, est en vue.

    « Je sens que nous sommes à trois points de la Ligue des champions, mais il nous reste encore un match à gagner. Nous savons que nous devons encore engranger des points pour assurer cette place et nous ferons tout pour y parvenir. C’est un sentiment incroyable ; nous devions rebondir et nous devions réaliser une grande performance aujourd’hui, car Chelsea est une très bonne équipe. C’était essentiel pour nous : notre objectif est de nous rapprocher du top 4, nous sommes désormais les plus proches du top 5, c’est parfait et c’est exactement ce dont nous avions besoin. »

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