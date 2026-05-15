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Bruno Fernandes se fixe un objectif ambitieux impliquant Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney à Manchester United, et le capitaine des Red Devils admet qu’il « n’est pas très doué pour cacher » ses émotions
Le capitaine des Red Devils distingué
Sous la houlette de Michael Carrick, Bruno Fernandes a connu un véritable renouveau et a joué un rôle clé dans la qualification de Manchester United pour la Ligue des champions, malgré des éliminations précoces en coupes nationales en début de saison. Ses performances, couronnées par 19 passes décisives, lui valent d’obtenir le prestigieux titre de Footballeur de l’année décerné par la FWA. Une récompense qui le place aux côtés de légendes telles que George Best, Sir Bobby Charlton et Roy Keane, et consolide son statut de talisman moderne du club.
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Transparence et leadership émotionnel
Interrogé sur sa présence vocale et souvent animée sur le terrain, Fernandes assume pleinement son tempérament. « Je suis incapable de dissimuler mes émotions ! Je les montre sans filtre et cela ne me dérange pas. Certains y voient un trait positif, d’autres le perçoivent négativement. Mais je ne peux pas changer ma nature. C’est ancré en moi, je ne peux pas changer du jour au lendemain. Je ne vais pas devenir une autre personne. Je m’adapte, je progresse, j’apprends chaque jour. Je veux être un meilleur joueur, une meilleure personne, un meilleur capitaine et un meilleur coéquipier, et je m’en donnerai les moyens jusqu’à la fin de ma carrière. »
Sur les traces des légendes
Fernandes a clairement indiqué que son objectif ultime était d’égaler le palmarès de grands noms du club tels que Rooney et Ronaldo. Il a déclaré : « Je veux accomplir tout ce que ces joueurs ont accompli en termes de victoires avec le club. Mais faire partie de ce cercle grâce à ce trophée revêt une importance capitale pour moi, et je ne m’en cache pas. Ce sera toujours la récompense ultime pour moi. Ça a toujours été mon objectif. Je ne l’ai jamais caché. Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas très doué pour cacher les choses ! Je m’exprime quand je le souhaite sur ce que je veux accomplir, et ce que je veux accomplir, c’est remporter le championnat et la Ligue des champions. »
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Un finish historique se profile
Manchester United conclut sa saison par deux dernières rencontres, offrant à Bruno Fernandes l’occasion de battre le record de passes décisives sur une même saison de Premier League. Le capitaine reste focalisé sur la nécessité de maintenir l’élan né d’un revirement stratégique qui a permis au groupe de digérer son élimination de la FA Cup. La qualification pour la Ligue des champions étant déjà acquise, la direction sportive entendra capitaliser sur cette base solide durant le mercato estival pour nourrir les ambitions légitimes du meneur portugais et viser les grands titres.