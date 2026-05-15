Fernandes a clairement indiqué que son objectif ultime était d’égaler le palmarès de grands noms du club tels que Rooney et Ronaldo. Il a déclaré : « Je veux accomplir tout ce que ces joueurs ont accompli en termes de victoires avec le club. Mais faire partie de ce cercle grâce à ce trophée revêt une importance capitale pour moi, et je ne m’en cache pas. Ce sera toujours la récompense ultime pour moi. Ça a toujours été mon objectif. Je ne l’ai jamais caché. Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas très doué pour cacher les choses ! Je m’exprime quand je le souhaite sur ce que je veux accomplir, et ce que je veux accomplir, c’est remporter le championnat et la Ligue des champions. »