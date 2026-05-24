Sous le feu des projecteurs, Bruno Fernandes rappelle pourtant systématiquement l’importance de ses coéquipiers. Le milieu de terrain totalise 106 buts en 327 matchs sous le maillot de Manchester United, mais il insiste : un meneur de jeu n’est rien sans des finisseurs en pleine confiance. Après avoir offert sa 20e passe décisive face à Nottingham Forest, il a déclaré : «« Je suis surtout heureux de voir leur réaction plutôt que la mienne, car je voulais que Bryan [Mbeumo] célèbre son but. Je ne voulais pas que l’attention se porte sur moi, car, au final, marquer est l’essentiel dans ce sport. Tout le mérite revient à Bryan : s’il n’avait pas poussé le ballon au fond des filets, mon record n’existerait pas. Ces performances ne sont possibles que si vos coéquipiers sont aussi décisifs que vous. »