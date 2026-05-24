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Bruno Fernandes s'empare du record absolu des passes décisives en Premier League, devançant Thierry Henry et Kevin De Bruyne, alors que le capitaine de Manchester United vient de conclure une superbe saison individuelle
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Fernandes a établi un nouveau record en délivrant sa 21e passe décisive, lors de la dernière journée face à Brighton dimanche. Le meneur de jeu, arrivé à Manchester United en provenance du Sporting en janvier 2020 pour 65 millions d’euros, a tiré un corner caractéristique que Patrick Dorgu a converti en but d’ouverture de la tête. Grâce à cet exploit, Fernandes a dépassé Henry et De Bruyne, qui détenaient conjointement le record de passes décisives en une seule saison avant cette campagne, avec 20 chacun. Fernandes a également marqué huit buts cette saison et a été nommé Joueur de la saison de Premier League samedi.
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Un moment de fierté pour le capitaine
Avant d'atteindre ce cap historique, Fernandes a salué le niveau exceptionnel de ses rivaux. Interrogé par Sky Sports, l'international portugais a exprimé sa profonde gratitude. Il a déclaré : « C'est quelque chose qui me touche particulièrement, car il s'agit de Kevin et Thierry, deux des meilleurs joueurs que la Premier League ait connus depuis très, très longtemps. Avoir la chance de figurer à leurs côtés, ne serait-ce que dans cette catégorie, sans même évoquer tout ce qu’ils ont accompli en Premier League, est déjà formidable et je en suis très fier. »
Il renvoie aussitôt les compliments vers ses coéquipiers.
Sous le feu des projecteurs, Bruno Fernandes rappelle pourtant systématiquement l’importance de ses coéquipiers. Le milieu de terrain totalise 106 buts en 327 matchs sous le maillot de Manchester United, mais il insiste : un meneur de jeu n’est rien sans des finisseurs en pleine confiance. Après avoir offert sa 20e passe décisive face à Nottingham Forest, il a déclaré : «« Je suis surtout heureux de voir leur réaction plutôt que la mienne, car je voulais que Bryan [Mbeumo] célèbre son but. Je ne voulais pas que l’attention se porte sur moi, car, au final, marquer est l’essentiel dans ce sport. Tout le mérite revient à Bryan : s’il n’avait pas poussé le ballon au fond des filets, mon record n’existerait pas. Ces performances ne sont possibles que si vos coéquipiers sont aussi décisifs que vous. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour ce recordman ?
Après avoir inscrit son nom dans les annales, Fernandes va désormais se concentrer pleinement sur la Coupe du monde avec le Portugal. Son contrat avec Manchester United expirant le 30 juin 2027, le capitaine reste un élément essentiel pour les ambitions futures du club, et selon certaines informations, il serait sur le point de signer une prolongation de contrat très lucrative.