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Bruno Fernandes révèle que David Beckham est sa source d'inspiration après avoir battu le record de Premier League détenu par la légende de Manchester United
Fernandes bat le record historique de BeckhamOutre ce record de la saison, Fernandes a franchi le cap incroyable des 100 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs des Red Devils. Si le but inscrit en fin de match par Benjamin Sesko a finalement scellé le sort de la rencontre après la réponse de Ross Barkley pour Villa, cette après-midi a été celle du capitaine, qui s'est désormais imposé comme la référence en matière de créativité dans l'ère post-Sir Alex Ferguson.
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Sur les traces de « Becks »
« Évidemment, c'est très agréable », a déclaré Fernandes àMUTV lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait d'avoir dépassé le détenteur du triplé. « C'est une très belle réussite. On parle de l’un des meilleurs joueurs, certainement [le meilleur] attaquant de tous ceux qui évoluent dans la surface. Je suis donc très heureux d’avoir réussi cela. Ça ne va rien changer à ce que je veux, mais c’est formidable de figurer aux côtés d’un joueur qui, évidemment, était l’un de ceux que tout le monde admirait, tant pour ses centres que pour ses passes. »
Le joueur de 31 ans a ensuite révélé comment il avait essayé d’imiter la légende anglaise pendant son enfance. « Comme tout le monde dans son jardin essayait de faire comme Beckham et y arrivait, même si ce n’était qu’en balançant le bras, comme il le faisait, pas tant avec le ballon ! Je suis évidemment très heureux d’avoir réussi cela [battre son record]. »
Casemiro a été invité à partager sa prime de but
Malgré l'importance statistique de son exploit, Fernandes reste concentré sur la réussite collective à Old Trafford. « Évidemment, ce n'est pas quelque chose dont je rêvais ou auquel je pensais, mais je veux toujours aider l'équipe à atteindre [nos objectifs] dans la plupart des matchs », a-t-il ajouté. « Marquer des buts et délivrer des passes décisives, ça fait partie intégrante de mon jeu. Je suis très content que ça ait fonctionné aujourd'hui et que ça nous ait permis de remporter le match. »
Le milieu de terrain, qui a plaisanté en disant que Casemiro devrait partager sa prime de but pour la passe millimétrée qu’il a reçue, est déterminé à mener United vers une fin de saison en force. « Jusqu’à la fin de la saison, je veux essayer de continuer à aider l’équipe et à améliorer nos résultats », a conclu le capitaine, alors que United cherche à consolider sa place dans le top 4.
- AFP
Manchester United prend l'avantage dans la course au top 4
Grâce à cette victoire, Manchester United se place en position dominante dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, avec trois points d'avance sur Aston Villa, troisième au classement. À huit journées de la fin de la saison 2025-2026, les Red Devils compteront beaucoup sur leur capitaine, auteur d'une saison historique, pour qu'il conserve son niveau exceptionnel tout au long d'une fin de saison difficile, qui comprend notamment des rencontres contre Chelsea et Liverpool.
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