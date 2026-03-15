Bruno Fernandes révèle que David Beckham est sa source d'inspiration après avoir battu le record de Premier League détenu par la légende de Manchester United

« Évidemment, c'est très agréable », a déclaré Fernandes àMUTV lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait d'avoir dépassé le détenteur du triplé. « C'est une très belle réussite. On parle de l’un des meilleurs joueurs, certainement [le meilleur] attaquant de tous ceux qui évoluent dans la surface. Je suis donc très heureux d’avoir réussi cela. Ça ne va rien changer à ce que je veux, mais c’est formidable de figurer aux côtés d’un joueur qui, évidemment, était l’un de ceux que tout le monde admirait, tant pour ses centres que pour ses passes. »

Le joueur de 31 ans a ensuite révélé comment il avait essayé d’imiter la légende anglaise pendant son enfance. « Comme tout le monde dans son jardin essayait de faire comme Beckham et y arrivait, même si ce n’était qu’en balançant le bras, comme il le faisait, pas tant avec le ballon ! Je suis évidemment très heureux d’avoir réussi cela [battre son record]. »