La Premier League moderne est largement considérée comme le championnat le plus exigeant physiquement du football mondial, imposant à des athlètes d’élite de repousser sans cesse leurs limites physiques. Si United s’appuie fortement sur l’ingéniosité créative et la brillance technique de son capitaine, son parcours vers le statut de l’un des meilleurs meneurs de jeu d’Europe s’est construit à un poste improbable.

Avant de s’imposer comme une force offensive prolifique, Fernandes a dû s’appuyer sur son intelligence de jeu pour survivre face à des adversaires bien plus grands. L’international portugais a toujours affiché un côté combatif à Old Trafford, un trait qui découle directement de ses années de formation, lorsqu’il évoluait dans le sport en tant que défenseur au petit gabarit.

Tout juste sacré Joueur de l’année par ses pairs aux PFA Players' Player of the Year, le capitaine de United s’est confié sur ce parcours singulier. Aux côtés de l’ancien attaquant Adebayo Akinfenwa pour un entretien exclusif dans une édition spéciale du Beast Mode Podcast, Fernandes est revenu sur ses débuts dans le football et sur son désir intact de se mesurer aux spécimens physiques du football moderne.