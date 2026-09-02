GOAL
Traduit par
Bruno Fernandes révèle qu’il jouait autrefois en défense centrale et affirme avoir été plus rapide que son coéquipier de Manchester United Benjamin Sesko à l’entraînement
Des racines défensives au maestro du milieu de terrain
La Premier League moderne est largement considérée comme le championnat le plus exigeant physiquement du football mondial, imposant à des athlètes d’élite de repousser sans cesse leurs limites physiques. Si United s’appuie fortement sur l’ingéniosité créative et la brillance technique de son capitaine, son parcours vers le statut de l’un des meilleurs meneurs de jeu d’Europe s’est construit à un poste improbable.
Avant de s’imposer comme une force offensive prolifique, Fernandes a dû s’appuyer sur son intelligence de jeu pour survivre face à des adversaires bien plus grands. L’international portugais a toujours affiché un côté combatif à Old Trafford, un trait qui découle directement de ses années de formation, lorsqu’il évoluait dans le sport en tant que défenseur au petit gabarit.
Tout juste sacré Joueur de l’année par ses pairs aux PFA Players' Player of the Year, le capitaine de United s’est confié sur ce parcours singulier. Aux côtés de l’ancien attaquant Adebayo Akinfenwa pour un entretien exclusif dans une édition spéciale du Beast Mode Podcast, Fernandes est revenu sur ses débuts dans le football et sur son désir intact de se mesurer aux spécimens physiques du football moderne.
- Getty Images Sport
Fernandes révèle ses origines de défenseur central
Revenant sur son développement, Fernandes a expliqué que le fait d’être un jeune joueur l’avait forcé à s’adapter. Il a révélé que son parcours avait en réalité commencé au cœur de la défense, où l’intelligence tactique devait compenser un manque de gabarit physique.
« J’ai commencé ma carrière comme défenseur central, a révélé Fernandes. Comme j’étais le plus maigre et le plus petit, c’était une bonne chose pour moi parce que je devais utiliser mon cerveau pour devancer l’attaquant. »
En plaisantant avec Akinfenwa, réputé pour son impact physique, sur la manière dont il l’aurait géré sur le terrain, la star de United a ajouté : « Je ne te laisserais pas l’espace pour me bloquer. Je te laisserais avoir le ballon et ensuite, quand tu te retournes, je pourrais avoir besoin de réussir un tacle très appuyé pour te prendre le ballon. Si tu arrives trop vite sur moi, ça pourrait aussi être un problème ! »
Tester ses limites face à Benjamin Sesko
Cette volonté d’affronter des adversaires imposants vient de son enfance au Portugal. Fernandes a attribué son approche sans peur au fait d’avoir joué au football de rue contre des enfants bien plus âgés que lui, expliquant : « En grandissant, à mon époque, on jouait beaucoup dans la rue. J’étais toujours l’un des plus jeunes, parce que mon frère a cinq ans de plus que moi, donc je jouais contre lui et ses amis. Je me suis habitué à me faire battre, mais aussi à battre des gens plus forts que moi. Donc je n’ai jamais peur de mettre le pied ou d’aller au duel. »
Cet esprit de compétition reste évident au centre d’entraînement de Carrington de United. Le capitaine a raconté une histoire où il s’est mesuré à son coéquipier de Manchester United, Sesko, lors d’un sprint, se poussant jusqu’à une vitesse de pointe record personnelle de 35,5 km/h.
« La saison dernière, à l’entraînement, j’ai dû faire un sprint sur 45,72 mètres avec Benjamin Sesko », s’est souvenu Fernandes. « J’étais parti avec deux pas d’avance et il était derrière moi, donc je me poussais au maximum et j’ai battu ma vitesse de pointe la plus élevée, qui était de 35,5. Lui est monté à 37 [km/h] et quelques à la fin, c’est pour ça qu’il m’a rattrapé à la fin, mais j’étais tellement fier de moi parce que Ben est un joueur très fort, très physique, et très rapide. Mais c’est ce que j’aime à l’entraînement, me mesurer à ceux dont je sais qu’ils sont meilleurs que moi dans un domaine, pour pouvoir me tester. »
Regardez l’épisode en intégralité
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles