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Bruno Fernandes révèle avoir eu des face-à-face tendus sur le terrain d’entraînement avec un ancien entraîneur de Manchester United
Affrontements à Carrington
Le capitaine de Manchester United a admis avoir souvent « discuté » avec Van der Gaag pendant que ce dernier était l’adjoint principal d’Erik ten Hag. Ces désaccords portaient généralement sur des détails mineurs à l’entraînement, où Fernandes refusait de laisser passer certaines décisions, animé par son obsession de la victoire.
Van der Gaag a quitté Old Trafford en juillet 2024, mais ce départ n’a pas entamé l’exigence du capitaine.
- AFP
Fernandes assume son engagement
Le milieu de terrain a rappelé que son tempérament loquace et parfois explosif n’est pas malveillant. Il voit plutôt en cette fougue un levier indispensable pour maintenir l’intensité collective à l’entraînement.
Au micro du Telegraph, il a expliqué l’objectif de ses éclats : « Je me suis souvent disputé avec lui à ce sujet. Les gens l’ont déjà compris, ce n’est pas par méchanceté, je veux juste gagner. Si je ne mets pas ça dans l’entraînement, si je ne suis pas ce type-là, les autres vont probablement baisser un peu l’intensité.
Je connais certains joueurs : ils me regardent et ont besoin de me voir en pleine forme pour comprendre que je suis dans le coup. Parfois, je dois être ce type qui met de l’énergie, qui crie, qui fait des choses pour que les autres s’améliorent, parce que je peux le faire tout en restant concentré. »
Le capitaine mène la charge
Depuis le départ de l’ancien staff technique, Fernandes s’est épanoui sous la houlette de Michael Carrick. L’ex-star du Sporting CP a retrouvé son meilleur niveau et est actuellement en lice pour battre le record historique de passes décisives en une saison en Premier League. Son engagement à maintenir une pression haute a été déterminant pour guider le club à travers la période tumultueuse qui a suivi le départ de Sir Alex Ferguson, souvent critiquée par les observateurs extérieurs.
- AFP
Une série record en vue
Le joueur phare de Manchester United aborde les six derniers matchs décisifs de la saison avec l’intention de battre le record de 20 passes décisives détenu par Kevin De Bruyne et Thierry Henry. Avec déjà 17 passes décisives à son actif cette saison, le joueur de 31 ans reste le moteur de l’équipe de Carrick, qui vise une belle fin de championnat. Les Red Devils reprendront la compétition ce week-end avec un déplacement crucial en Premier League sur la pelouse de Chelsea à Stamford Bridge.