Bruno Fernandes révèle avoir eu des face-à-face tendus sur le terrain d’entraînement avec un ancien entraîneur de Manchester United

Le milieu de terrain a rappelé que son tempérament loquace et parfois explosif n’est pas malveillant. Il voit plutôt en cette fougue un levier indispensable pour maintenir l’intensité collective à l’entraînement.

Au micro du Telegraph, il a expliqué l’objectif de ses éclats : « Je me suis souvent disputé avec lui à ce sujet. Les gens l’ont déjà compris, ce n’est pas par méchanceté, je veux juste gagner. Si je ne mets pas ça dans l’entraînement, si je ne suis pas ce type-là, les autres vont probablement baisser un peu l’intensité.

Je connais certains joueurs : ils me regardent et ont besoin de me voir en pleine forme pour comprendre que je suis dans le coup. Parfois, je dois être ce type qui met de l’énergie, qui crie, qui fait des choses pour que les autres s’améliorent, parce que je peux le faire tout en restant concentré. »