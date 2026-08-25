Fernandes a été sacré Joueur de l'année PFA chez les hommes après une incroyable saison sur le plan individuel avec Manchester United, comme l’a rapporté Sky Sports.

Il a battu le record absolu de passes décisives en Premier League, en offrant 21 buts pour dépasser Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Il a également marqué à neuf reprises pour aider Manchester United à terminer à la troisième place et à retrouver la Ligue des champions sous les ordres de Michael Carrick.

Par conséquent, Fernandes est le premier joueur de Manchester United à remporter ce prestigieux trophée depuis Wayne Rooney lors de la saison 2009-2010, ajoutant ce prix à la récompense de Joueur de l'année de la Football Writers' Association qu'il a remportée en mai.