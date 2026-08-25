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Bruno Fernandes remporte le prix du Joueur de l’année de la PFA, tandis que l’attaquante de Manchester City Bunny Shaw décroche la récompense féminine
Saison record pour Fernandes
Fernandes a été sacré Joueur de l'année PFA chez les hommes après une incroyable saison sur le plan individuel avec Manchester United, comme l’a rapporté Sky Sports.
Il a battu le record absolu de passes décisives en Premier League, en offrant 21 buts pour dépasser Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Il a également marqué à neuf reprises pour aider Manchester United à terminer à la troisième place et à retrouver la Ligue des champions sous les ordres de Michael Carrick.
Par conséquent, Fernandes est le premier joueur de Manchester United à remporter ce prestigieux trophée depuis Wayne Rooney lors de la saison 2009-2010, ajoutant ce prix à la récompense de Joueur de l'année de la Football Writers' Association qu'il a remportée en mai.
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La fierté de la reconnaissance par ses pairs
Réagissant à cette distinction, Fernandes a exprimé sa joie d’être reconnu par ses pairs à l’échelle de la division. Fernandes a déclaré : « C’est évidemment un moment de grande fierté. Ce sont eux que vous affrontez sur le terrain et ce n’est sans doute pas facile de voter pour quelqu’un contre qui vous jouez, donc c’est un très beau moment. »
Dans le football féminin, Shaw a remporté le prix de Joueuse de l’année de la PFA pour la deuxième fois, s’adjugeant le trophée après avoir inscrit 21 buts pour décrocher un troisième Soulier d’or consécutif et son premier titre de Women’s Super League avec Manchester City.
Jeunes talents et récompenses au mérite
O'Reilly a été nommé meilleur jeune joueur de l'année de la PFA chez les hommes après une campagne exceptionnelle qui l'a vu aider l'Angleterre à décrocher le bronze à la Coupe du monde. O'Reilly a déclaré : « J'ai réalisé une grande saison. Je suis très fier de la saison que j'ai réalisée. J'ai remporté deux trophées avec mon club et j'ai réussi à jouer la Coupe du monde avec ma sélection. Je suis ravi de la manière dont cela s'est terminé. »
Parallèlement, le grand espoir d'Arsenal Olivia Smith a remporté le titre de meilleure jeune joueuse de l'année de la PFA chez les femmes pour la deuxième saison consécutive. Par ailleurs, Sir Kenny Dalglish et Karen Carney ont reçu les prix du mérite de la PFA pour leurs contributions exceptionnelles au football tout au long de leur vie.
- AFP
Que se passe-t-il ensuite pour les vainqueurs ?
Un calendrier chargé attend Manchester United, alors que Fernandes se prépare à mener son équipe pour son retour très attendu en Ligue des champions. Manchester City et Shaw se concentreront sur la défense de leur titre en Women's Super League lorsque la nouvelle saison débutera.
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