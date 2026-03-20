L'entraîneur Carrick s'est montré tout aussi perplexe face à la décision de l'arbitre d'accorder un penalty aux locaux après avoir ignoré la demande d'Amad en faveur d'un penalty.

Il a déclaré : « Je suis déçu : nous avons créé suffisamment d'occasions et eu suffisamment d'opportunités dans ce match. Une occasion en or de mener 2-0, et on nous accorde un penalty mais pas l'autre. C'est exactement la même chose, en réalité : une main à deux mains. L'arbitre s'est trompé sur l'un des deux, je ne sais pas lequel, mais il ne nous a pas accordé le second. Je pense que ce sont deux penalties et c'est un moment crucial du match, qui a fini dans le chaos après ça. C'est un moment crucial et je ne comprends pas comment on peut en accorder un et pas l'autre – c'est fou.

« C'est on ne peut plus évident : vous en avez déjà sifflé une, alors pourquoi ne pas siffler l'autre ? C'est clair : s'il estime que la première est un penalty, alors la deuxième doit l'être aussi. Je ne comprends pas comment on peut ne pas l'accorder. Et puis le but, et après ça, c'était le chaos. J'étais vraiment content quand, à 10 contre 11, on a tenu le coup et pris un point, c'est vraiment positif. Au final, vu comment ça s'est passé, on peut perdre ce genre de matchs, donc prendre un point, on le prend, mais on est déçus de ne pas avoir pris les trois. »

Lorsqu'on lui a demandé si l'expulsion de Maguire était sévère, il a ajouté : « Peut-être – c'était le chaos à ce moment-là, donc les décisions peuvent aller dans différents sens et il a pris cette décision. Nous aurions dû avoir un penalty avant, nous aurions eu deux penalties et cela ne se serait pas produit. »