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Bruno Fernandes qualifie les arbitres de « petits joueurs » après s'être emporté contre le VAR, qui a ignoré une demande de penalty en faveur de Man Utd quelques SECONDES avant le but de Bournemouth
La colère de Fernandes
Vendredi soir, Manchester United a été tenu en échec par les Cherries lors d'un match qui s'est avéré controversé. L'équipe de Michael Carrick a inscrit son premier but de la soirée sur penalty après une faute sur Matheus Cunha dans la surface, Fernandes transformant le tir depuis les 11 mètres. Quelques minutes plus tard, cependant, United s'est vu refuser un deuxième penalty lorsqu'Amad a été bousculé par Adrien Truffert. Alors que l'arbitre laissait le jeu se poursuivre, les Cherries ont lancé une contre-attaque et ont égalisé grâce à Ryan Christie.
Bruno s'est ressaisi, malgré sa colère, pour provoquer un but contre son camp de James Hill, permettant à United de reprendre l'avantage, mais il a finalement été furieux de l'attribution d'un deuxième penalty dans le match, après que Harry Maguire eut bousculé Evanilson dans la surface. Maguire a été expulsé et Junior Kroupi a marqué, bien que la faute de Maguire ait semblé remarquablement similaire à celle présumée de Truffert.
- AFP
Bruno est furieux
Fernandes a clairement indiqué qu'il estimait que la petite taille d'Amad avait joué en sa défaveur, et a appelé les arbitres à faire preuve de plus de bienveillance envers les joueurs de petite taille.
S'adressant aux journalistes après le match, la star portugaise a déclaré : « Je suis déçu car nous avons fait le nécessaire pour remporter les trois points. Nous avons dû finir le match en souffrant et en essayant de ne pas encaisser de but. Nous sommes frustrés contre nous-mêmes car nous aurions pu mener 2-0, mais nous avons ensuite encaissé un autre but. Nous n'avons pas obtenu de penalty, puis nous en avons reçu un contre nous dans une situation identique à celle d'Amad : l'un est accordé, l'autre non. Je sais qu’il est difficile pour l’arbitre d’accorder deux penalties à la même équipe dans un match, mais je ne comprends pas pourquoi le VAR n’est pas intervenu dans cette situation ou avec Harry [Maguire], car soit l’un est un penalty et l’autre aussi, soit aucun des deux ne l’est.
« Amad s'apprête à tirer quand il est bousculé – on voit bien que quelque chose le déséquilibre complètement. C'est frustrant pour les petits joueurs, car on dit toujours qu'ils sont fragiles, alors que ce sont les plus grands qui finissent par commettre les fautes. Je pense que l'autre situation est un penalty, mais je pense aussi que celle sur Amad en est un, et cela aurait pu changer le cours du match. »
Carrick echoes sentiments
L'entraîneur Carrick s'est montré tout aussi perplexe face à la décision de l'arbitre d'accorder un penalty aux locaux après avoir ignoré la demande d'Amad en faveur d'un penalty.
Il a déclaré : « Je suis déçu : nous avons créé suffisamment d'occasions et eu suffisamment d'opportunités dans ce match. Une occasion en or de mener 2-0, et on nous accorde un penalty mais pas l'autre. C'est exactement la même chose, en réalité : une main à deux mains. L'arbitre s'est trompé sur l'un des deux, je ne sais pas lequel, mais il ne nous a pas accordé le second. Je pense que ce sont deux penalties et c'est un moment crucial du match, qui a fini dans le chaos après ça. C'est un moment crucial et je ne comprends pas comment on peut en accorder un et pas l'autre – c'est fou.
« C'est on ne peut plus évident : vous en avez déjà sifflé une, alors pourquoi ne pas siffler l'autre ? C'est clair : s'il estime que la première est un penalty, alors la deuxième doit l'être aussi. Je ne comprends pas comment on peut ne pas l'accorder. Et puis le but, et après ça, c'était le chaos. J'étais vraiment content quand, à 10 contre 11, on a tenu le coup et pris un point, c'est vraiment positif. Au final, vu comment ça s'est passé, on peut perdre ce genre de matchs, donc prendre un point, on le prend, mais on est déçus de ne pas avoir pris les trois. »
Lorsqu'on lui a demandé si l'expulsion de Maguire était sévère, il a ajouté : « Peut-être – c'était le chaos à ce moment-là, donc les décisions peuvent aller dans différents sens et il a pris cette décision. Nous aurions dû avoir un penalty avant, nous aurions eu deux penalties et cela ne se serait pas produit. »
- Getty
Et maintenant ?
Manchester United doit patienter dans l'angoisse avant son prochain match, en raison de la trêve internationale. Les Red Devils ne reprendront pas la compétition avant le 13 avril, date à laquelle ils affronteront leur rival de toujours, Leeds United, à Old Trafford, dans ce qui s'annonce comme un match piège. Ils occupent actuellement la troisième place du classement de la Premier League et devraient conserver cette position, puisqu'ils comptent désormais quatre points d'avance sur Aston Villa, quatrième.
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