Bruno Fernandes pourrait-il quitter Manchester United ? Le PDG Omar Berrada suggère que l’avenir du capitaine reste incertain, malgré la position claire des Red Devils

Sous contrat jusqu’en 2027, avec une option de prolongation d’un an, Bruno Fernandes a déjà fait part de son sentiment d’être sous-estimé par le club, malgré des performances sportives collectives décevantes. « Un temps sur le départ, j’aurais pourtant contribué à remporter plusieurs trophées cette saison-là. Or, j’ai perçu que le club considérait mon éventuel départ comme anecdotique. Cela m’attriste plus qu’il ne m’blesse, car je suis un joueur qu’ils ne peuvent pas réellement critiquer. »

Interrogé par ESPN, il a ensuite affiché un discours plus engagé : « Mon objectif a toujours été de remporter les plus grandes compétitions, et la Premier League en fait partie. Je nourris toujours ce rêve et j’espère le concrétiser. »

De son côté, Berrada a reconnu qu’il avait fallu reconstruire la confiance en interne après les réorganisations. Il a expliqué : « Le prix a été très élevé pour beaucoup de monde et le club a mis du temps à rétablir cette confiance entre le personnel, la direction et les propriétaires. Je pense que nous sommes dans une bien meilleure situation aujourd’hui et, comme nous l’avons vu dans les derniers résultats financiers, ces décisions difficiles ont porté leurs fruits dans la mesure où elles ont permis au club d’être là où il doit être pour aller de l’avant. »