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Bruno Fernandes pourrait-il quitter Manchester United ? Le PDG Omar Berrada suggère que l’avenir du capitaine reste incertain, malgré la position claire des Red Devils
Le manager clarifie la situation du capitaine
Le directeur général de Manchester United, Berrada, n’a pas pu garantir que Fernandes resterait à Old Trafford cet été. Malgré la position ferme du club, qui souhaite que son capitaine emblématique demeure, son avenir à long terme fait toujours l’objet d’intenses spéculations.
Le meneur de jeu de 31 ans a réalisé une saison individuelle exceptionnelle, battant des records avec 21 passes décisives en Premier League, ce qui lui a valu d’être couronné Joueur de la saison de Premier League et Footballeur de l’année par l’Association des journalistes de football.
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Berrada salue ses qualités de dirigeant
Les dirigeants d’Old Trafford ont publiquement exprimé leur souhait de conserver le milieu de terrain chevronné, saluant son influence considérable en coulisses. Interrogé sur le podcast « Inside Carrington », Berrada a affirmé : « Nous aimerions qu’il reste, bien sûr. Il a réalisé une excellente saison sur le terrain, mais surtout, il a démontré à tous qu’il était un véritable leader. Les gens ne voient pas tout ce qu’il accomplit en dehors de la pelouse. Il incarne parfaitement les valeurs du club et a clairement aidé de nombreux jeunes joueurs à s’intégrer. »
Fernandes revient sur ses frustrations passées
Sous contrat jusqu’en 2027, avec une option de prolongation d’un an, Bruno Fernandes a déjà fait part de son sentiment d’être sous-estimé par le club, malgré des performances sportives collectives décevantes. « Un temps sur le départ, j’aurais pourtant contribué à remporter plusieurs trophées cette saison-là. Or, j’ai perçu que le club considérait mon éventuel départ comme anecdotique. Cela m’attriste plus qu’il ne m’blesse, car je suis un joueur qu’ils ne peuvent pas réellement critiquer. »
Interrogé par ESPN, il a ensuite affiché un discours plus engagé : « Mon objectif a toujours été de remporter les plus grandes compétitions, et la Premier League en fait partie. Je nourris toujours ce rêve et j’espère le concrétiser. »
De son côté, Berrada a reconnu qu’il avait fallu reconstruire la confiance en interne après les réorganisations. Il a expliqué : « Le prix a été très élevé pour beaucoup de monde et le club a mis du temps à rétablir cette confiance entre le personnel, la direction et les propriétaires. Je pense que nous sommes dans une bien meilleure situation aujourd’hui et, comme nous l’avons vu dans les derniers résultats financiers, ces décisions difficiles ont porté leurs fruits dans la mesure où elles ont permis au club d’être là où il doit être pour aller de l’avant. »
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Les Red Devils visent un recrutement équilibré
Michael Carrick, fraîchement nommé entraîneur permanent, devra gérer cette potentielle source de distraction alors qu’il prépare Manchester United pour son retour en phase de groupes de la Ligue des champions.
Interrogé sur la stratégie de recrutement, Berrada a affirmé : « Nous devrions suivre le même modèle que l’été dernier. Nous avons un plan clair. Ce que nous avons vu la saison passée est une bonne base : un mélange d’expérience et de jeunesse, des joueurs déjà performants en Premier League et d’autres qui brillent à l’étranger. »