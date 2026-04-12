En six saisons à Old Trafford, le milieu de terrain n’a soulevé que deux trophées, un maigre butin selon lui pour un club de l’envergure de Manchester United.

Pour lui, l’absence du titre de champion d’Angleterre dans l’escarcelle mancunienne depuis 2013 est une anomalie à corriger d’urgence s’il souhaite achever sa carrière sous les couleurs rouge et noire.

« Je répète sans cesse au club : “Vous ne pouvez pas me garantir que je remporterai la Premier League, c'est impossible”, explique l'international portugais. « Mais si vous me promettez que nous serons compétitifs et que nous serons là à la fin, c’est tout ce que j’ai besoin de savoir. Car ensuite, c’est à moi de donner le meilleur de moi-même, d’aider tout le monde autour de moi à donner le meilleur d’eux-mêmes, pour que nous devenions le club que nous voulons être. »