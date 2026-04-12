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Bruno Fernandes pose ses conditions pour rester à Manchester United, tout en relativant la récente dynamique de l’équipe sous la direction de Michael Carrick
Le capitaine exige que l'équipe se positionne en candidat au titre.
Le milieu de terrain de 31 ans, figure emblématique du club depuis son arrivée en provenance du Sporting CP en 2020, est sous contrat jusqu’en juin 2027, avec une option de prolongation d’une saison.
Interrogé par The Telegraph sur ses attentes, le milieu de terrain a déclaré : « Je dis au club que je veux être compétitif. Tous ceux qui rejoignent Man United veulent remporter tous les trophées. Personne, en arrivant ici, ne se dit qu’on va lutter pour un ou deux trophées en six ans. On veut tout jouer. Je le répète à chaque fois : je veux être en lice pour les titres, car, si je les dispute, je serai proche de la victoire ; sinon, aucune chance de m’en approcher. »
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Mettre fin à la disette en Premier League
En six saisons à Old Trafford, le milieu de terrain n’a soulevé que deux trophées, un maigre butin selon lui pour un club de l’envergure de Manchester United.
Pour lui, l’absence du titre de champion d’Angleterre dans l’escarcelle mancunienne depuis 2013 est une anomalie à corriger d’urgence s’il souhaite achever sa carrière sous les couleurs rouge et noire.
« Je répète sans cesse au club : “Vous ne pouvez pas me garantir que je remporterai la Premier League, c'est impossible”, explique l'international portugais. « Mais si vous me promettez que nous serons compétitifs et que nous serons là à la fin, c’est tout ce que j’ai besoin de savoir. Car ensuite, c’est à moi de donner le meilleur de moi-même, d’aider tout le monde autour de moi à donner le meilleur d’eux-mêmes, pour que nous devenions le club que nous voulons être. »
Bilan de l’intérim de Carrick
Alors que Manchester United cherche toujours son prochain entraîneur permanent après le départ de Ruben Amorim en janvier, l’intérimaire Michael Carrick a déjà mené les Red Devils vers sept victoires en dix matchs.
Malgré l’ambiance positive qui règne au centre d’entraînement et les appels de plus en plus nombreux en faveur d’une nomination définitive de Carrick, Fernandes refuse de parler de véritable tournant.
Il a déclaré : « Si nous terminons la saison comme nous le souhaitons, cela fera très bonne impression, mais ce n'est pas encore le tableau que nous voulons. En fin de compte, la question est de savoir ce que nous allons faire pour la saison prochaine, pour être l'équipe que nous avons été pendant cette période, sur l'ensemble d'une saison ? Car n'importe qui peut être bon par intermittence. Être bon tout au long de la saison est bien plus difficile à réaliser. »
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La bataille de la Ligue des champions se poursuit
Manchester United affrontera Leeds lundi soir dans un match décisif, alors que l'équipe cherche à maintenir son élan sous la direction de Carrick. Le club occupe actuellement la troisième place du classement de la Premier League, avec sept points d'avance sur Chelsea, sixième, dans la course aux cinq premières places et à une qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine.