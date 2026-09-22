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Bruno Fernandes, « plat », suscite l’inquiétude alors qu’un ancien défenseur de Manchester United s’interroge sur le manque de leadership dans l’effectif de Michael Carrick
Un début catastrophique pour Carrick
Manchester United a connu un début de nouvelle saison très difficile. L’équipe de Carrick n’a remporté qu’un seul de ses cinq premiers matches de Premier League, peinant à enclencher une dynamique positive.
Manchester United s’est incliné contre Hull City et face à un Manchester City réduit à dix, tout en laissant des points en route lors de matches nuls contre Everton et Fulham. Son seul succès en championnat est intervenu avec une large victoire 5-2 contre le promu Ipswich Town. Pour ne rien arranger à ses difficultés sur la scène nationale, Manchester United a récemment été éliminé de la Carabao Cup. Malgré une avance de 2-0 contre Brighton à Old Trafford, les joueurs de Carrick se sont effondrés de manière spectaculaire pour finalement s’incliner 3-2.
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La forme de Fernandes suscite de vives inquiétudes
Fernandes a fait l’objet de critiques ciblées au milieu des difficultés plus larges de l’équipe. L’ancien défenseur de United, Bardsley, estime que le milieu de terrain de 32 ans n’est que l’ombre de lui-même.
Si Fernandes compte trois buts et une passe décisive en Premier League, toutes ces contributions décisives sont arrivées lors de l’unique victoire contre Ipswich. Bardsley a fait part de son inquiétude concernant l’attitude actuelle de la star portugaise.
« Bruno Fernandes me semble un peu éteint cette année, a déclaré Bardsley à Lyllo Casino. Pour être totalement honnête, et je suis son plus grand défenseur, je suis son plus grand fan, je pense qu’il est incroyable dans ce qu’il fait pour l’équipe, on ne peut jamais remettre en question les efforts et le travail qu’il fournit, que les gens ne voient probablement pas au-delà des buts.
« Il a simplement l’air un peu éteint cette année, et c’est aussi un peu préoccupant, parce que nous savons à quel point il a été important au cours des quatre ou cinq dernières saisons, et sans lui, nous serions probablement dans une position complètement différente. »
Le manque de leadership défensif est alarmant
Bardsley, qui est passé par les équipes de jeunes d'Old Trafford, a également mis en lumière d'évidentes fragilités défensives. Il a été particulièrement stupéfait par la défaite inaugurale de la saison face à Hull, qualifiant le manque d'énergie et de condition physique d'« alarmant ».
L'ancien joueur de Sunderland a noté que, malgré une solidité défensive affichée sous Carrick la saison dernière, l'arrière-garde actuelle est « complètement désorganisée ». Il estime qu'il manque fondamentalement à l'équipe une autorité sur le terrain.
« Mais au final, défensivement, dans tous les secteurs, on peut regarder la défense à quatre et dire que ce n’est pas la meilleure défense à quatre du monde, mais collectivement, nous devons être plus agressifs, a-t-il ajouté. Nous devons être plus exigeants les uns envers les autres, et c’est ce qui m’inquiète, il n’y a pas assez d’exigence. On encaisse des buts et on se retourne simplement pour donner à nouveau le coup d’envoi.
« Il faut qu’il y ait une forme d’exigence entre nous et que les joueurs soient tenus responsables quand ils font des erreurs, quand ils ne sont pas dans leur match, ou quand ils n’empêchent pas les centres ou les tirs. Il y a un manque de leadership. »
- AFP
Besoin désespéré d’un électrochoc immédiat
La pression pèse désormais pleinement sur Carrick, qui doit enrayer cette série alarmante. Il doit trouver un moyen de resserrer une défense perméable qui a laissé filer des avantages en fin de match contre Brighton et Everton. En outre, l’entraîneur doit relancer la forme de Fernandes pour provoquer un renouveau de Manchester United.
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