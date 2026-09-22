Fernandes a fait l’objet de critiques ciblées au milieu des difficultés plus larges de l’équipe. L’ancien défenseur de United, Bardsley, estime que le milieu de terrain de 32 ans n’est que l’ombre de lui-même.

Si Fernandes compte trois buts et une passe décisive en Premier League, toutes ces contributions décisives sont arrivées lors de l’unique victoire contre Ipswich. Bardsley a fait part de son inquiétude concernant l’attitude actuelle de la star portugaise.

« Bruno Fernandes me semble un peu éteint cette année, a déclaré Bardsley à Lyllo Casino. Pour être totalement honnête, et je suis son plus grand défenseur, je suis son plus grand fan, je pense qu’il est incroyable dans ce qu’il fait pour l’équipe, on ne peut jamais remettre en question les efforts et le travail qu’il fournit, que les gens ne voient probablement pas au-delà des buts.

« Il a simplement l’air un peu éteint cette année, et c’est aussi un peu préoccupant, parce que nous savons à quel point il a été important au cours des quatre ou cinq dernières saisons, et sans lui, nous serions probablement dans une position complètement différente. »