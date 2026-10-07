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Bruno Fernandes peut-il être comparé à Paul Scholes ? L’affirmation de « niveau différent » d’un ancien milieu de terrain de Manchester United qui a joué aux côtés du joueur sacré 11 fois champion de Premier League
Le triplé de Scholes, vainqueur d'un triplé, pour Manchester United
Après avoir effectué ses débuts chez les seniors en 1993, après avoir gravi les échelons chez les jeunes aux côtés notamment de David Beckham et Gary Neville, Scholes a passé toute sa carrière dans ce qu’on appelle le « Théâtre des rêves ».
Il a disputé 718 matches sous les ordres de l’emblématique entraîneur écossais Sir Alex Ferguson, aidant United à asseoir sa domination sur la scène nationale tout en remportant également deux Ligues des champions, dont une lors de l’historique saison du triplé en 1998-1999.
Scholes a inscrit 155 buts pour Manchester United, se forgeant une réputation grâce à ses projections tardives dans la surface et à sa capacité à surprendre ses adversaires. Sa qualité de passe et sa vivacité technique ont aussi permis d’offrir plusieurs occasions à des coéquipiers reconnaissants.
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Fernandes a réécrit les livres d’histoire
Actuellement, Fernandes a pris l’habitude de cocher les mêmes cases. Il a réécrit les livres des records de la Premier League la saison dernière en délivrant 21 passes décisives sur une seule saison dans l’élite.
Il n’a échoué à atteindre la barre des dix buts toutes compétitions confondues que lors d’une seule de ses saisons à Manchester, la dernière en date, et totalise 111 réalisations en 334 matches. L’international portugais a été élu cinq fois Joueur de l’année de United et a été nommé Joueur de l’année de la PFA en 2025-2026.
L’énigmatique joueur de 32 ans est devenu un leader inspirant, lui qui porte le brassard de capitaine, et devrait signer un nouveau contrat à un moment donné dans un avenir pas trop lointain, compte tenu de son importance évidente pour la cause collective.
Fernandes est-il à un niveau similaire à celui de Scholes ?
S’il n’y a aucun doute sur son talent et sa capacité à peser sur les matches en club comme en sélection, a-t-il atteint un niveau similaire à celui qu’avait autrefois atteint l’ancien international anglais Scholes ?
Quand cette question a été posée à Anderson, qui occupait le même entrejeu que Scholes, le Brésilien, qui s’exprimait en association avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « Je pense que Bruno Fernandes est incroyable, qu’il a des qualités incroyables, c’est un joueur incroyable. C’est un top joueur à notre époque, mais je pense que Scholes est à un autre niveau. Il est à un niveau complètement différent.
« Je pense que Scholes est proche des tout meilleurs milieux de terrain de la planète. Je pense à Xavi, [Andres] Iniesta. Bruno, je le place plus près de [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, ainsi que [Claude] Makelele. [Michael] Essien, pour moi, et [Toni] Kroos.
« Je pense qu’ils occupent des positions différentes. Je pense que Scholes, quand il démarre, il commence un peu au milieu, il redescend un peu, il joue en défense et en attaque en même temps. Et Bruno Fernandes, je pense que Fernandes est davantage entre le milieu et l’attaque, un peu comme au même poste quand [Wayne] Rooney jouait. Je pense que Bruno Fernandes est un peu comme ça. Je pense qu’ils sont complètement différents, mais Scholes, c’est Scholes. Scholes, c’est une autre planète.
« J’ai joué avec lui pendant huit ans. Scholes, ce n’est pas seulement sur le terrain, c’est aussi à l’entraînement. Parfois, ça me faisait chier : je faisais tout le match, je courais partout, le ballon arrivait à Scholes pendant 10 minutes, et il marquait. Ça me rendait toujours triste, en colère ! Je courais partout, Scholes venait à mon poste, marquait. C’est ça, Scholes. Il est le même à l’entraînement. Joueur incroyable, personne incroyable. »
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13 ans depuis le dernier titre de Manchester United en Premier League
Scholes a raccroché les crampons, pour la deuxième et dernière fois, en 2013, en suivant Ferguson vers la retraite. United n’a jamais vraiment été le même depuis, avec une disette de 13 ans dans la course au titre de Premier League.
Fernandes fait partie de ceux chargés de ramener Manchester United au sommet. Il a fait de son mieux pour servir cette cause, portant parfois presque à lui seul le club, mais il reste à voir s’il rejoindra certains noms prestigieux sur la liste étoffée des champions d’Angleterre.
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