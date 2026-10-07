S’il n’y a aucun doute sur son talent et sa capacité à peser sur les matches en club comme en sélection, a-t-il atteint un niveau similaire à celui qu’avait autrefois atteint l’ancien international anglais Scholes ?

Quand cette question a été posée à Anderson, qui occupait le même entrejeu que Scholes, le Brésilien, qui s’exprimait en association avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « Je pense que Bruno Fernandes est incroyable, qu’il a des qualités incroyables, c’est un joueur incroyable. C’est un top joueur à notre époque, mais je pense que Scholes est à un autre niveau. Il est à un niveau complètement différent.

« Je pense que Scholes est proche des tout meilleurs milieux de terrain de la planète. Je pense à Xavi, [Andres] Iniesta. Bruno, je le place plus près de [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, ainsi que [Claude] Makelele. [Michael] Essien, pour moi, et [Toni] Kroos.

« Je pense qu’ils occupent des positions différentes. Je pense que Scholes, quand il démarre, il commence un peu au milieu, il redescend un peu, il joue en défense et en attaque en même temps. Et Bruno Fernandes, je pense que Fernandes est davantage entre le milieu et l’attaque, un peu comme au même poste quand [Wayne] Rooney jouait. Je pense que Bruno Fernandes est un peu comme ça. Je pense qu’ils sont complètement différents, mais Scholes, c’est Scholes. Scholes, c’est une autre planète.

« J’ai joué avec lui pendant huit ans. Scholes, ce n’est pas seulement sur le terrain, c’est aussi à l’entraînement. Parfois, ça me faisait chier : je faisais tout le match, je courais partout, le ballon arrivait à Scholes pendant 10 minutes, et il marquait. Ça me rendait toujours triste, en colère ! Je courais partout, Scholes venait à mon poste, marquait. C’est ça, Scholes. Il est le même à l’entraînement. Joueur incroyable, personne incroyable. »