Bruno Fernandes n'est PAS une légende de Manchester United ! Le capitaine des Red Devils, « incroyable », a révélé la seule chose qui lui manque pour sceller son héritage à Old Trafford
Le palmarès de Fernandes à Manchester United est impressionnant.
Fernandes a révélé que Manchester United était disposé à le vendre pendant l'été 2025, la Saudi Pro League ayant manifesté son intérêt. Il s'est senti « blessé » après avoir appris que des offres avaient été écoutées, mais qu'aucun accord n'avait été conclu.
Il a connu une autre saison productive en 2025-2026, avec six buts et 12 passes décisives, et l'histoire s'est réécrite à Old Trafford. Fernandes a offert plus de passes décisives à ses coéquipiers reconnaissants que le grand Paul Scholes de Manchester United en Premier League.
Fernandes a marqué plus de buts sur penalty que le meilleur buteur de tous les temps, Wayne Rooney, et a dépassé les 300 apparitions pour le club toutes compétitions confondues, après avoir rejoint le Sporting en janvier 2020.
Fernandes restera-t-il dans les mémoires comme une légende de Manchester United ?
On s'est régulièrement demandé où en serait Manchester United sans Fernandes, compte tenu de son importance pour l'équipe au cours des six dernières années, mais il n'a contribué à remporter que deux trophées majeurs : la Coupe de la Ligue en 2023 et la FA Cup en 2024.
Les meilleurs joueurs à être passés par le « Théâtre des rêves » affichent des CV nettement plus brillants, ce qui pourrait finalement jouer en défaveur de Fernandes lorsqu'il s'agira de se faire une place parmi les immortels.
Interrogé sur la question de savoir si Fernandes restera dans les mémoires comme une légende de United, l'ancien ailier des Red Devils Sharpe, s'exprimant en association avec BetBrain, a déclaré à GOAL : « Je pense qu'il restera toujours dans les mémoires comme un grand joueur de United. Ce qui lui manque, ce sont les trophées remportés.
Si vous deviez sélectionner le meilleur onze de tous les temps de Manchester United, serait-il retenu malgré son manque de titres ? Mais les buts qu'il a créés, ceux qu'il a marqués et les matchs qu'il a gagnés à lui seul sont inestimables. C'est un joueur incroyable pour le club, mais il lui manque juste quelques trophées. »
Manchester United peut-il se permettre de se séparer de son capitaine Fernandes ?
Fernandes devrait à nouveau faire l'objet de rumeurs de transfert cet été, son contrat - qui comprend une option de prolongation de 12 mois - expirant en 2027. Manchester United pourrait se montrer ouvert à des offres pour un joueur qui fêtera ses 32 ans en septembre.
L'ancien défenseur des Red Devils, Wes Brown, a récemment déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si United pouvait se permettre de se séparer de Fernandes : « Peu importe ce qui arrivera à Bruno, je sais qu'il aimerait vraiment rester. Mais en même temps, si des offres stupides sont faites, que pouvez-vous faire ?
Il arrive à un âge où il veut encore faire partie de l'équipe, mais on ne peut pas tout rejeter d'un revers de main, car ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde. Je ne pense pas que quiconque le prendrait trop personnellement si cela se produisait. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour aider l'équipe.
À un moment donné, on en arrivera à cette situation critique si quelqu'un se présente, probablement l'Arabie saoudite avec tout cet argent. Si cela se reproduit, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas en vouloir à Bruno. Il faudra accepter qu'il a fait ce qu'il devait faire et passer à autre chose. »
Fernandes restera-t-il pour disputer la Ligue des champions ?
La qualification pour la Ligue des champions pourrait aider à convaincre Fernandes de rester dans son environnement actuel pendant au moins un an, Manchester United étant de nouveau en lice pour terminer parmi les quatre premiers sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick.
Fernandes a mené son équipe en tant que capitaine lors d'une série de six matchs sans défaite, dont cinq victoires. Une fois la saison nationale terminée, l'international portugais partira, aux côtés de son ancien coéquipier d'Old Trafford Cristiano Ronaldo, pour disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.
