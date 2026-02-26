Bruno Fernandes n'est PAS une légende de Manchester United ! Le capitaine des Red Devils, « incroyable », a révélé la seule chose qui lui manque pour sceller son héritage à Old Trafford

Fernandes a révélé que Manchester United était disposé à le vendre pendant l'été 2025, la Saudi Pro League ayant manifesté son intérêt. Il s'est senti « blessé » après avoir appris que des offres avaient été écoutées, mais qu'aucun accord n'avait été conclu.

Il a connu une autre saison productive en 2025-2026, avec six buts et 12 passes décisives, et l'histoire s'est réécrite à Old Trafford. Fernandes a offert plus de passes décisives à ses coéquipiers reconnaissants que le grand Paul Scholes de Manchester United en Premier League.

Fernandes a marqué plus de buts sur penalty que le meilleur buteur de tous les temps, Wayne Rooney, et a dépassé les 300 apparitions pour le club toutes compétitions confondues, après avoir rejoint le Sporting en janvier 2020.