Getty/GOAL
Traduit par
Bruno Fernandes n’est ni Roy Keane ni Bryan Robson, mais Steve Bruce, capitaine légendaire de Manchester United, explique pourquoi le Portugais, « capricieux », reste la meilleure option pour porter le brassard
Fernandes, joueur de l’année PFA, est entré dans l’histoire de la Premier League
C’est le cas depuis la finalisation, en janvier 2020, d’un transfert de 47 millions de livres (64 M$) en provenance du Sporting. Fernandes s’est immédiatement imposé dans le football anglais et n’a jamais regardé en arrière. Il a hérité du brassard de capitaine de Harry Maguire en 2023.
L’énigmatique milieu de terrain a atteint les 328 apparitions avec United, en inscrivant 107 buts au passage. La saison 2025-2026 l’a vu entrer dans l’histoire avec 21 passes décisives sur une seule saison de Premier League, dépassant Thierry Henry et Kevin De Bruyne en tête de ce classement. Il a ensuite été désigné joueur de l’année par la PFA et la FWA.
- Getty
Fernandes est-il le bon choix pour être capitaine de Manchester United ?
La valeur de Fernandes au service du collectif à Manchester ne fait aucun doute, mais certains traits de caractère, comme son penchant pour en faire des tonnes sur le terrain, lui ont parfois valu des critiques. Dans ce contexte, est-il le bon candidat pour porter le brassard de capitaine à Manchester United ?
Lorsque cette question a été posée à Bruce, un homme qui a conduit United à trois titres de Premier League, celui-ci, s’exprimant en association avec Free Bets, le site des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « On me pose cette question depuis si longtemps. À qui d’autre le donneriez-vous ?
« Il ne faut pas revenir à mon époque. Je veux dire, dans l’équipe où je jouais, on pourrait aussi y mettre Mark Hughes, je pourrais mettre Roy, Robbo, combien encore ? Il a été le joueur le plus remarquable et ce qu’il a remporté hier soir, le trophée de Joueur de l’année élu par les joueurs, montre aussi ce que les professionnels pensent de lui.
« Je ne m’étais pas rendu compte avant de l’entendre à l’instant qu’il aurait 32 ans à son prochain anniversaire [le 8 septembre]. Il a été tout simplement exceptionnel pour Man U au cours des cinq dernières années. Ses statistiques sont là, à la vue de tous.
« Écoutez, il joue avec tout ce qu’il a. Bien sûr, il y a un peu de pétulance de temps en temps, mais ce gamin est un footballeur exceptionnel et il répond présent sur la plus grande scène de toutes au sein d’une équipe qui est en difficulté depuis un moment. À mon avis, ce gamin a été le joueur le plus remarquable de Man U lors des quatre ou cinq dernières années. »
Prochain capitaine : qui héritera du brassard de Fernandes ?
Si Fernandes continuera pour l’instant à montrer la voie, viendra un jour où les adieux définitifs seront faits à ce que l’on appelle le « théâtre des rêves ». Il faudra alors trouver un nouveau capitaine.
Autre ancien joueur de Manchester United sacré champion, Lee Sharpe a récemment confié à GOAL, lorsqu’on lui a demandé qui pourrait suivre ces traces prestigieuses : « Des capitaines ? Je pense que Harry Maguire a plutôt bien fait le travail par le passé. Je suis sûr qu’on peut compter sur lui. [Lisandro] Martinez derrière, je pense qu’il a probablement l’étoffe d’un capitaine.
« Je pense que s’il peut rester en forme et jouer comme il l’a fait lors des saisons précédentes, Mason Mount, avec son expérience, serait toujours un candidat crédible. Je pense qu’il ne dirigerait pas forcément par la peur, mais par l’exemple. Je pense qu’il y en a quelques-uns.
« Je ne sais pas si Kobbie [Mainoo] est quelqu’un qui parle beaucoup dans le vestiaire, mais il y a certainement plusieurs options. Je ne sais pas, peut-être que si Bruno partait dans les deux prochaines saisons, quelqu’un pourrait aussi arriver avec l’ambition de devenir capitaine. »
- Getty
Manchester United souhaite ardemment voir son capitaine Fernandes signer un nouveau contrat
Pour l’instant, United est davantage préoccupé par le fait de lier Fernandes à un nouveau contrat. Son bail actuel, qui comprend une option de prolongation de 12 mois, doit expirer à l’été 2027.
Michael Owen fait partie de ceux qui ont expliqué à GOAL que Manchester United doit « enfreindre les règles » afin de convaincre son capitaine de rester, et il est effrayant d’imaginer, après un début de nouvelle saison décevant marqué par une défaite surprise à Hull City, où en seraient les géants de Premier League sans lui.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles