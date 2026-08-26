La valeur de Fernandes au service du collectif à Manchester ne fait aucun doute, mais certains traits de caractère, comme son penchant pour en faire des tonnes sur le terrain, lui ont parfois valu des critiques. Dans ce contexte, est-il le bon candidat pour porter le brassard de capitaine à Manchester United ?

Lorsque cette question a été posée à Bruce, un homme qui a conduit United à trois titres de Premier League, celui-ci, s’exprimant en association avec Free Bets, le site des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « On me pose cette question depuis si longtemps. À qui d’autre le donneriez-vous ?

« Il ne faut pas revenir à mon époque. Je veux dire, dans l’équipe où je jouais, on pourrait aussi y mettre Mark Hughes, je pourrais mettre Roy, Robbo, combien encore ? Il a été le joueur le plus remarquable et ce qu’il a remporté hier soir, le trophée de Joueur de l’année élu par les joueurs, montre aussi ce que les professionnels pensent de lui.

« Je ne m’étais pas rendu compte avant de l’entendre à l’instant qu’il aurait 32 ans à son prochain anniversaire [le 8 septembre]. Il a été tout simplement exceptionnel pour Man U au cours des cinq dernières années. Ses statistiques sont là, à la vue de tous.

« Écoutez, il joue avec tout ce qu’il a. Bien sûr, il y a un peu de pétulance de temps en temps, mais ce gamin est un footballeur exceptionnel et il répond présent sur la plus grande scène de toutes au sein d’une équipe qui est en difficulté depuis un moment. À mon avis, ce gamin a été le joueur le plus remarquable de Man U lors des quatre ou cinq dernières années. »