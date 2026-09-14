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Bruno Fernandes, méchant de pantomime, dégoûte-t-il les supporters du football ? Michael Owen lance un avertissement alarmant après avoir vu les « hystéries » du capitaine de Manchester United le jour du derby
Foden expulsé pour un coup de pied sur Fernandes
Il restait moins de 23 minutes à jouer dans ce duel passionné entre deux ennemis jurés lorsque le premier grand tournant de cette rencontre s’est produit. Le meneur de jeu de City, Foden, a pensé avoir été bousculé par le capitaine de Manchester United près de la ligne de touche.
Fernandes a refusé de rendre le ballon et a semblé toucher son adversaire d’un coup de pied mal assuré sur la pelouse. Sans surprise, Foden n’a guère apprécié l’attention dont il faisait l’objet et, après s’être écroulé au sol, a levé le pied.
Cette semelle involontaire a touché Fernandes au ventre, ce qui l’a conduit à se laisser tomber de manière théâtrale à son tour. L’arbitre Michael Oliver s’est approché et a brandi un carton rouge en direction du n°47 formé au club de City. Foden est resté stupéfait, mais a été contraint de regagner le tunnel après qu’un examen de la VAR n’a pas permis de lui éviter cette humiliation. Aucune sanction n’a été prise contre Fernandes.
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La VAR a validé le but controversé de Haaland
Manchester United n’a pas réussi à faire valoir sa supériorité numérique par la suite, avec Erling Haaland qui a marqué ce qui s’est révélé être le but de la victoire à l’heure de jeu. Cette réalisation n’a toutefois pas été sans controverse, puisque le prolifique Norvégien avait d’abord été signalé hors-jeu\a.
Il a rapidement été établi que le triple Soulier d’or était bien en jeu, mais Enzo Fernandez s’était jeté sur un ballon, au-delà du dernier défenseur, qui est passé devant lui avant d’arriver jusqu’à Haaland. Ceux présents dans le car régie de la VAR ont estimé que le milieu argentin n’interférait pas avec l’action et ne cherchait pas à influer directement sur le jeu. Pro Ref a depuis été contraint de présenter ses excuses, en reconnaissant qu’une « erreur de jugement » avait eu lieu.
Le carton rouge et une nouvelle incohérence autour de l’assistance vidéo à l’arbitrage ont finalement détourné l’attention de ce qui est censé être l’un des plus grands et des plus beaux spectacles de Premier League, alors que des téléspectateurs le suivent aux quatre coins de la planète.
Owen livre son point de vue sur le drame du derby de Manchester
Invité à donner son avis sur les événements et à dire si Fernandes est devenu la figure la plus clivante de l’élite anglaise, l’ancien attaquant de United Owen, aujourd’hui ambassadeur de Casino.org, où il aide les joueurs britanniques à comparer les meilleurs casinos en ligne sélectionnés pour les joueurs au Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « J’ai pensé que c’était une mauvaise journée pour le football, pour être honnête.
« Nous aimons tous le football. J’ai gagné ma vie grâce à ce sport toute ma vie. Je continue à travailler dans le football, mais si vous regardez ce sport pour la première fois et que vous voyez ça, vous allez probablement éteindre la télé en voyant tout ce cinéma et ces provocations, en essayant de pousser Phil Foden à réagir, puis ce cinéma alors que vous n’êtes même pas blessé, et ensuite vous voyez le fiasco total, faute de meilleure expression, le cauchemar qu’ils ont vécu avec la VAR. Les deux plus gros incidents de ce match, et vous vous dites probablement : c’est quoi tout ce tapage autour du football ?
« C’était le côté sombre du jeu à bien des égards. Et pour un match d’une telle importance, avec autant de regards tournés vers lui à travers le monde, c’est tellement triste que tout ce dont on parle, et à juste titre, ce soit de deux actes différents, mais de deux mauvais actes. J’ai des amis qui adoraient le football et qui ne le regardent plus à cause de ce qui s’est exactement passé. Et si vous découvrez ce sport, ce n’était pas une bonne journée pour le football. »
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La VAR fait malheureusement les gros titres lors de la saison 2026-2027
Manchester United a terminé le match bredouille, le but de Haaland permettant à Manchester City de faire le court trajet retour à travers Manchester jusqu’à l’Etihad avec les trois points bien en poche, tout en préservant au passage son début de saison 2026-2027 à 100 %.
Le comportement de Fernandes suscitera inévitablement encore davantage de questions, même si l’énigmatique milieu de terrain ne s’excuse pas pour ce qu’il est ni pour sa manière d’être, tandis que la VAR se retrouve, pour la énième fois, placée sous le microscope dans une saison qui n’a commencé que depuis quelques semaines.
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