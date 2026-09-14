Il restait moins de 23 minutes à jouer dans ce duel passionné entre deux ennemis jurés lorsque le premier grand tournant de cette rencontre s’est produit. Le meneur de jeu de City, Foden, a pensé avoir été bousculé par le capitaine de Manchester United près de la ligne de touche.

Fernandes a refusé de rendre le ballon et a semblé toucher son adversaire d’un coup de pied mal assuré sur la pelouse. Sans surprise, Foden n’a guère apprécié l’attention dont il faisait l’objet et, après s’être écroulé au sol, a levé le pied.

Cette semelle involontaire a touché Fernandes au ventre, ce qui l’a conduit à se laisser tomber de manière théâtrale à son tour. L’arbitre Michael Oliver s’est approché et a brandi un carton rouge en direction du n°47 formé au club de City. Foden est resté stupéfait, mais a été contraint de regagner le tunnel après qu’un examen de la VAR n’a pas permis de lui éviter cette humiliation. Aucune sanction n’a été prise contre Fernandes.