Manchester United n'a pas réussi à remporter ce trophée depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013. Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer et Ruben Amorim n'ont pas réussi à rétablir la domination nationale à Old Trafford.

Des sommes colossales ont été dépensées pour réaliser ce rêve, mais ces investissements considérables n'ont guère porté leurs fruits. Fernandes est largement considéré comme l'un des meilleurs transferts réalisés par United ces dernières années, depuis son arrivée à Manchester en janvier 2020.

Il a largement justifié les 47 millions de livres sterling (62 millions de dollars) initialement dépensés par les Red Devils, assumant les fonctions de capitaine tout en disputant 318 matches. Fernandes a marqué 105 buts pour United et dépassé la centaine de passes décisives, devenant ainsi le troisième joueur, après Ryan Giggs et Wayne Rooney, à atteindre les trois chiffres dans ces deux domaines.

Cependant, des rumeurs de départ ont récemment circulé. Fernandes a déclaré que United était disposé à le céder à l'été 2025, alors que la Saudi Pro League manifestait son intérêt, et une vente pourrait encore être approuvée en 2026.