Bruno Fernandes, le « sans cervelle », freine-t-il Manchester United ? Le capitaine des Red Devils est critiqué alors qu'une question importante concernant le titre de Premier League est posée
Le capitaine de Manchester United, Fernandes, incarne le transfert judicieux
Manchester United n'a pas réussi à remporter ce trophée depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013. Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer et Ruben Amorim n'ont pas réussi à rétablir la domination nationale à Old Trafford.
Des sommes colossales ont été dépensées pour réaliser ce rêve, mais ces investissements considérables n'ont guère porté leurs fruits. Fernandes est largement considéré comme l'un des meilleurs transferts réalisés par United ces dernières années, depuis son arrivée à Manchester en janvier 2020.
Il a largement justifié les 47 millions de livres sterling (62 millions de dollars) initialement dépensés par les Red Devils, assumant les fonctions de capitaine tout en disputant 318 matches. Fernandes a marqué 105 buts pour United et dépassé la centaine de passes décisives, devenant ainsi le troisième joueur, après Ryan Giggs et Wayne Rooney, à atteindre les trois chiffres dans ces deux domaines.
Cependant, des rumeurs de départ ont récemment circulé. Fernandes a déclaré que United était disposé à le céder à l'été 2025, alors que la Saudi Pro League manifestait son intérêt, et une vente pourrait encore être approuvée en 2026.
Aide ou obstacle : qu'apporte Fernandes à Manchester United ?
Parker estime que les Red Devils devraient être ouverts aux offres, car on pourrait faire valoir que United deviendrait plus fort - et plus réaliste dans sa quête du titre - s'il privilégiait une approche différente dans son moteur.
Parker, double vainqueur du titre de Premier League, s'est exprimé en collaboration avec legalne kasyna online et a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé son avis sur Fernandes : « À l'heure actuelle, beaucoup de gens à Manchester United ont des œillères quand il s'agit de Bruno. Je pense qu'il faut voir plus loin et se poser la question suivante : peut-on vraiment prétendre au titre avec un joueur comme Bruno ? On lui a donné un rôle plus offensif, mais le problème, c'est qu'il est un handicap à moins de lui offrir un jeu parfait.
Car quand il n'a pas le ballon, il est incapable de contourner les adversaires. Il ne tacle pas, il court toujours après le ballon et il manque de discipline quand il n'a pas le ballon. Il veut juste courir, courir et courir encore. Il ne reste pas en position et ne se contente pas de ce qu'il a, il pense qu'il doit tout courir et être vu en train de courir. »
Cunha en tant que numéro 10 et signature d'un ailier gauche : conseils pour Manchester United
Matheus Cunha a été relégué plus en retrait et plus à l'extérieur par United ces derniers temps, Benjamin Sesko ayant retrouvé sa forme en tant qu'attaquant central. Parker estime que l'international brésilien pourrait être le candidat idéal pour occuper le poste de numéro 10 de Fernandes, un autre ailier étant recruté pour évoluer sur le flanc gauche.
Il a ajouté : « Je pense que Cunha vous apporterait plus avec et sans le ballon, oui, sans aucun doute. Mais les gens diront : regardez les buts que Bruno a marqués cette saison. À l'heure actuelle, je pense que vous pouvez le faire, mais regardez ses derniers matchs, où vous attendez de votre capitaine et de votre soi-disant meneur de jeu qu'il fasse quelque chose pour vous, et il n'en fait tout simplement pas assez.
« Prenez le match contre Newcastle : concéder ce penalty était inutile. Il n’avait pas besoin de faire ce tacle sur un joueur qui cherchait justement à provoquer une faute. Anthony Gordon n’est pas un joueur qui bat forcément ses adversaires avec le ballon au pied. Gordon cherchait à obtenir un penalty. Il a réessayé plus tard. C’était stupide. »
Fernandes est-il une légende de Manchester United ?
L'ancien ailier des Red Devils, Lee Sharpe, a récemment déclaré à GOAL que même si Fernandes est devenu un « grand » joueur de Manchester United, il ne restera peut-être pas dans les mémoires comme une légende du club. Contribuer à mettre fin à la longue attente du club pour remporter le titre de Premier League changerait la donne, mais il reste à voir si le milieu de terrain de 31 ans aura l'occasion de le faire.
