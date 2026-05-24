Sous le maillot de United, le milieu de terrain affiche un bilan global impressionnant de 106 buts en 327 apparitions, mais il n’a pas manqué de rappeler qu’un meneur de jeu n’est rien sans des finisseurs efficaces. Après avoir délivré sa 20e passe décisive contre Nottingham Forest lors du dernier match des Red Devils, il a déclaré : «« Je suis très reconnaissant de voir leur réaction plutôt que la mienne, car je voulais que Bryan [Mbeumo] célèbre son but. Je ne voulais pas que cela tourne autour de moi, car au bout du compte, marquer un but est ce qu’il y a de plus important dans le football. Et tout le mérite revient à Bryan, car s’il ne l’avait pas mis au fond des filets, mon record n’existerait pas. Ces records ne sont donc possibles que si vos coéquipiers font les choses aussi bien que vous. »