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Bruno Fernandes établit le nouveau record de passes décisives en Premier League, surpassant Thierry Henry et Kevin De Bruyne, et couronne ainsi une saison individuelle éclatante sous le maillot de Manchester United
L’histoire se forge sur la Côte-Sud.
Fernandes a établi dimanche un nouveau record en inscrivant sa 21e passe décisive, lors de la dernière journée de championnat contre Brighton. Le meneur de jeu, arrivé à Manchester United en provenance du Sporting en janvier 2020 pour 65 millions d’euros, a tiré un corner à sa manière pour permettre à Patrick Dorgu d’ouvrir le score d’une tête. Grâce à cet exploit, Fernandes a dépassé Henry et De Bruyne, qui détenaient conjointement le record de passes décisives en une seule saison avant cette campagne, avec 20 chacun. Il a ensuite marqué lui-même, contribuant à la victoire 3-0 des Red Devils sur les Seagulls. Auteur de neuf buts cette saison, l’international portugais a été sacré Joueur de la saison de Premier League samedi. Il a également quitté l’Amex Stadium avec le titre de Meilleur meneur de jeu de la saison 2025-2026, devançant Rayan Cherki de neuf passes décisives.
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Un moment de fierté pour le capitaine
Avant d'atteindre ce cap historique, Fernandes a salué le niveau exceptionnel de ses rivaux. Interrogé par Sky Sports, l'international portugais a exprimé sa profonde gratitude. Il a déclaré : « C'est une fierté d'être cité aux côtés de Kevin et Thierry, deux des meilleurs joueurs que la Premier League ait connus depuis très, très longtemps. Avoir la chance de figurer à leurs côtés, ne serait-ce que dans cette catégorie, sans même évoquer tout ce qu’ils ont accompli en Premier League, est déjà formidable et je en suis très fier. »
Il partage les félicitations avec ses coéquipiers
Sous le maillot de United, le milieu de terrain affiche un bilan global impressionnant de 106 buts en 327 apparitions, mais il n’a pas manqué de rappeler qu’un meneur de jeu n’est rien sans des finisseurs efficaces. Après avoir délivré sa 20e passe décisive contre Nottingham Forest lors du dernier match des Red Devils, il a déclaré : «« Je suis très reconnaissant de voir leur réaction plutôt que la mienne, car je voulais que Bryan [Mbeumo] célèbre son but. Je ne voulais pas que cela tourne autour de moi, car au bout du compte, marquer un but est ce qu’il y a de plus important dans le football. Et tout le mérite revient à Bryan, car s’il ne l’avait pas mis au fond des filets, mon record n’existerait pas. Ces records ne sont donc possibles que si vos coéquipiers font les choses aussi bien que vous. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour ce recordman ?
Après avoir inscrit son nom dans les annales, Fernandes va désormais se concentrer pleinement sur la Coupe du monde avec le Portugal. Son contrat avec Manchester United expirant le 30 juin 2027, le capitaine reste un élément essentiel pour les ambitions futures du club, et selon certaines informations, il serait sur le point de signer une prolongation de contrat très lucrative.