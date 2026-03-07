Getty
Bruno Fernandes et Harry Maguire célèbrent après avoir vu leur ancien coéquipier de Manchester United, Juan Mata, marquer un superbe coup franc
La victoire de Mata : le soutien de ses anciens coéquipiers
Mata, 37 ans, s'apprêtait à tirer un coup franc lors du match de son équipe, Melbourne Victory, contre Sydney FC, tandis que ses anciens coéquipiers de Manchester United regardaient le match sur grand écran. Malgré la distance qui sépare Manchester et le championnat australien, les liens entre les joueurs restent forts, Fernandes et Maguire suivant la carrière du meneur de jeu après avoir joué à ses côtés pendant plusieurs saisons en Premier League anglaise.instagram/brunofernandes8
Les stars d'Old Trafford réagissent à la magie de Mata
Alors que Mata s'apprêtait à tirer le coup franc à la 34e minute du match, l'actuel capitaine de Manchester United, Fernandes, a sorti son téléphone pour immortaliser ce moment. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut entendre Maguire demander : « Par-dessus le mur ? », ce à quoi Fernandes répond avec assurance : « Oui, bien sûr. Il le doit. »
La prédiction s'est avérée exacte, Mata ayant envoyé un tir enroulé dans la lucarne, provoquant des scènes de liesse en Angleterre. Alors que Fernandes poussait des cris de joie, Maguire s'est exclamé : « Oh mon Dieu ! ».
Le milieu de terrain portugais a ensuite souligné la confiance qu'il avait dans les capacités de son ami, déclarant : « La confiance que j'ai en ce gars, en filmant en direct. »instagram/brunofernandes8
Hommages rendus par d'anciens coéquipiers
Après ce tir spectaculaire, Fernandes a partagé la vidéo avec ses followers sur Instagram, en taguant le défenseur anglais. Il a ajouté une légende soulignant à quel point ils n'avaient aucun doute sur les talents de Mata sur les coups de pied arrêtés, en écrivant : « On savait bien qu'il ne pouvait pas rater de là, n'est-ce pas @harrymaguire93 ? »
Mata a été informé du soutien de son ancien club après le match et s'est réjoui de cette amitié durable. Rayonnant, le vétéran a déclaré : « Je les adore et je suis heureux qu'ils suivent nos matchs. J'espère que Bruno marquera un but similaire lors du prochain match ! » Le passage de Mata à United s'est terminé en 2022, après 285 apparitions, 51 buts et 44 passes décisives en huit ans.
Impact de l'A-League et fans internationaux
Depuis qu'il a quitté le Theatre of Dreams, Mata a joué à Galatasaray, Vissel Kobe et Western Sydney Wanderers avant de trouver sa place actuelle au Melbourne Victory. Sa popularité dépasse les frontières de Manchester, son ancien coéquipier à Galatasaray, Dries Mertens, s'étant récemment rendu en Australie spécialement pour voir l'Espagnol en action depuis les tribunes.
Malgré le talent de Mata qui a permis à son équipe de mener 1-0, Melbourne Victory n'a pas réussi à remporter la victoire, le match contre Sydney s'étant terminé sur un score de 2-2. Néanmoins, le vainqueur de la Coupe du monde continue de défier son âge, avec quatre buts et dix passes décisives en 20 apparitions cette saison, alors qu'il poursuit son parcours footballistique à travers le monde.
