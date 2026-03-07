Bruno Fernandes et Harry Maguire célèbrent après avoir vu leur ancien coéquipier de Manchester United, Juan Mata, marquer un superbe coup franc

Alors que Mata s'apprêtait à tirer le coup franc à la 34e minute du match, l'actuel capitaine de Manchester United, Fernandes, a sorti son téléphone pour immortaliser ce moment. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut entendre Maguire demander : « Par-dessus le mur ? », ce à quoi Fernandes répond avec assurance : « Oui, bien sûr. Il le doit. »

La prédiction s'est avérée exacte, Mata ayant envoyé un tir enroulé dans la lucarne, provoquant des scènes de liesse en Angleterre. Alors que Fernandes poussait des cris de joie, Maguire s'est exclamé : « Oh mon Dieu ! ».

Le milieu de terrain portugais a ensuite souligné la confiance qu'il avait dans les capacités de son ami, déclarant : « La confiance que j'ai en ce gars, en filmant en direct. » instagram/brunofernandes8