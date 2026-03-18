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Bruno Fernandes et Casemiro conseillent à Manchester United de recruter une star brésilienne alors que les Red Devils cherchent un remplaçant au milieu de terrain
La star de Molineux est une cible de choix
Alors que Manchester United cherche à combler le vide laissé par le départ imminent du vétéran brésilien, le club a tourné toute son attention vers Molineux. André a été identifié comme un candidat de choix pour renforcer le milieu de terrain, après avoir fait forte impression depuis son arrivée en provenance de Fluminense en août 2024 pour 21 millions de livres sterling. Malgré ses solides performances, les Wolves occupent actuellement la dernière place du classement de la Premier League, et l'on estime qu'une offre d'environ 35 millions de livres sterling suffirait à convaincre le club de le céder – une valeur qui pourrait baisser considérablement si le club ne parvient pas à éviter la relégation, ce qui le rendrait encore plus intéressant pour les Red Devils.
Recommandations d'Andre pour les vestiaires
La campagne de recrutement visant la star des Wolves a été renforcée par un soutien important au sein même de l'équipe première de Manchester United. Selon The Sun, Casemiro lui-même aurait recommandé son compatriote aux dirigeants du club, convaincu que l'ancien joueur de Fluminense possède exactement les qualités requises pour réussir à Manchester.
Le capitaine Fernandes serait également un admirateur du milieu de terrain, tandis que l'ancienne star des Wolves, Matheus Cunha, a lui aussi prédit qu'André rejoindrait un grand club européen. Ces recommandations ont fait remonter André dans la liste des candidats potentiels, alors que Manchester United cherche à recruter au moins deux nouveaux milieux de terrain centraux lors du prochain mercato.
Concurrence pour le milieu de terrain des Wolves
Alors qu'André jouit toujours d'une grande cote, Manchester United n'est pas le seul grand club européen à suivre sa situation de près. Liverpool et le Bayern de Munich auraient tous deux manifesté leur intérêt pour l'international brésilien, qui compte 13 sélections avec son pays mais qui n'a pas été retenu dans la dernière sélection de la Seleção en vue de la prochaine trêve internationale.
Autres cibles en vue
Si André figure en bonne place sur la liste, Manchester United garde toutes ses options ouvertes alors qu’il se prépare à un été chargé sous la nouvelle direction sportive. Le club a également été associé à Adam Wharton, la star de Crystal Palace, et à Elliot Anderson, de Nottingham Forest, dans sa quête de talents ayant fait leurs preuves sur le plan national.
Carlos Baleba, de Brighton, est un autre nom fréquemment cité dans les cercles de recrutement à Old Trafford. Alors qu'un grand ménage est prévu pour lever des fonds et libérer de la place dans l'effectif, le milieu de terrain reste le secteur prioritaire pour les renforts, le club cherchant à apporter davantage de soutien à Fernandes dans le dernier tiers.
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