Bruno Fernandes et Casemiro conseillent à Manchester United de recruter une star brésilienne alors que les Red Devils cherchent un remplaçant au milieu de terrain

La campagne de recrutement visant la star des Wolves a été renforcée par un soutien important au sein même de l'équipe première de Manchester United. Selon The Sun, Casemiro lui-même aurait recommandé son compatriote aux dirigeants du club, convaincu que l'ancien joueur de Fluminense possède exactement les qualités requises pour réussir à Manchester.

Le capitaine Fernandes serait également un admirateur du milieu de terrain, tandis que l'ancienne star des Wolves, Matheus Cunha, a lui aussi prédit qu'André rejoindrait un grand club européen. Ces recommandations ont fait remonter André dans la liste des candidats potentiels, alors que Manchester United cherche à recruter au moins deux nouveaux milieux de terrain centraux lors du prochain mercato.