Le derby de Manchester à Old Trafford s’est enflammé à la suite d’un point chaud entre Fernandes et Foden, qui a vu la star de Manchester City être expulsée. Le capitaine de United semblait avoir commis deux fautes sur Foden alors que ce dernier était au sol, mais c’est la réaction qui a suivi de Foden qui a valu le carton rouge.

« En fin de compte, Bruno Fernandes est un tricheur, a déclaré Agbonlahor sur talkSPORT. C’est un joueur exceptionnel, mais c’est un tricheur. Tu as donné deux coups de pied à Foden alors qu’il était au sol, ce qui aurait dû te valoir un carton rouge. Ensuite, Foden a à peine réagi et toi, tu te roules par terre alors que tu n’as pas mal. Un vrai arbitre va les voir et dit : “Vous deux, ça suffit.” Un jaune chacun, et on joue. Ce n’est jamais un carton rouge. »



