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« Bruno Fernandes est un tricheur ! » - Un ancien attaquant de l’Angleterre s’en prend au capitaine de Manchester United et affirme que la défaite dans le derby contre Manchester City était un « karma » pour le carton rouge de Phil Foden
Agbonlahor fustige les simagrées de Fernandes
Le derby de Manchester à Old Trafford s’est enflammé à la suite d’un point chaud entre Fernandes et Foden, qui a vu la star de Manchester City être expulsée. Le capitaine de United semblait avoir commis deux fautes sur Foden alors que ce dernier était au sol, mais c’est la réaction qui a suivi de Foden qui a valu le carton rouge.
« En fin de compte, Bruno Fernandes est un tricheur, a déclaré Agbonlahor sur talkSPORT. C’est un joueur exceptionnel, mais c’est un tricheur. Tu as donné deux coups de pied à Foden alors qu’il était au sol, ce qui aurait dû te valoir un carton rouge. Ensuite, Foden a à peine réagi et toi, tu te roules par terre alors que tu n’as pas mal. Un vrai arbitre va les voir et dit : “Vous deux, ça suffit.” Un jaune chacun, et on joue. Ce n’est jamais un carton rouge. »
- Getty Images Sport
Le « karma » frappe Manchester United
Malgré le fait d’avoir joué contre dix hommes pendant la grande majorité de la rencontre, United s’est incliné 1-0 sur un but d’Erling Haaland. Cette réalisation a été entourée de controverse, Enzo Fernandez semblant être hors jeu au début de l’action, une décision finalement validée par la VAR malgré le drapeau du juge de touche.
« C’est pour ça que le karma vous rattrape, a poursuivi Agbonlahor. Peut-être que le but de Haaland, qui aurait dû être refusé, c’est le karma qu’on reçoit parfois dans le football pour le carton rouge de Phil Foden. »
Échec tactique à Old Trafford
Agbonlahor s’en est également pris à la performance de United, estimant que l’équipe de Michael Carrick n’avait pas su tirer profit de sa supériorité numérique. Il a souligné que plusieurs joueurs clés n’avaient pas été au niveau requis pour un rendez-vous d’une telle importance. Le consultant s’est montré particulièrement critique envers l’organisation défensive de l’équipe et son incapacité à prendre le jeu à son compte face à City, malgré l’expulsion précoce de Foden.
« Vous avez perdu le match parce que Fernandes n’a pas répondu présent, [Matheus] Cunha n’a pas répondu présent, [Bryan] Mbeumo n’a pas répondu présent, a-t-il poursuivi. [Diogo] Dalot a été horrendous au poste d’arrière droit, [Patrick] Dorgu n’est pas un arrière gauche. Vous avez perdu le match parce qu’en supériorité numérique, pendant 70 minutes, vous avez décidé de reculer. Vous avez décidé de ne pas y aller franchement.
« Comment Manchester City peut-il être la meilleure équipe à 10 ? Vous avez perdu le match pour différentes raisons. Vous n’avez pas répondu présent, l’événement a pesé sur beaucoup de joueurs, pas à cause du but qui n’aurait pas dû être accordé. »
- AFP
Keane s’interroge sur l’écartement de Foden
Agbonlahor n’a pas été la seule personnalité de premier plan à remettre en cause l’arbitrage pendant le derby. La légende de Manchester United Roy Keane, sur Sky Sports, a lui aussi fait part de son incompréhension concernant le carton rouge adressé à Foden. Keane a estimé que si quelqu’un s’était rendu coupable de geste violent lors de l’altercation initiale, c’était le capitaine de United plutôt que l’ailier de City, qui, selon lui, a été injustement puni pour une légère réaction.
« Foden se relève et réagit, évidemment, donc il est maintenant expulsé. Ce qui est étrange, c’est que si vous regardez l’action, Bruno l’accroche, concède la faute et lui donne un petit coup de pied », a expliqué Keane lors de son analyse d’après-match. « Foden est expulsé et j’imagine que c’est considéré comme un geste violent. Pour moi, c’est Bruno qui est violent ici. Je dois le dire. »
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