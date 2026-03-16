Bruno Fernandes est plus important pour Manchester United que Cristiano Ronaldo à son apogée – et c'est clairement lui le Joueur de l'année de la Premier League

« Le pilote doit travailler plus dur que n’importe qui », explique Candy au bobsledder jamaïcain Sanka Coffie dans *Cool Runnings*. « C’est le premier à arriver et le dernier à partir. Quand ses copains sont tous sortis boire une bière, lui, il est dans sa chambre à étudier des photos de virages. »

Cela ne signifie en aucun cas que l’équipe de Manchester United a pour habitude de faire la fête en buvant de l’alcool pendant la saison, aussi désastreuses que puissent avoir été les performances de certains joueurs au cours de ces dernières années tumultueuses.

Fernandes est toutefois le « moteur » incontesté de l’équipe, et se démarque nettement de ses coéquipiers tant par son rythme de travail que par sa rigueur. C’est un gagnant invétéré, toujours prêt physiquement et mentalement pour le combat, qui exige le plus haut niveau d’exigence de lui-même et de son entourage.

Cristiano Ronaldo était exactement pareil, en particulier lors de son premier passage à Old Trafford, couronné de trophées, et Fernandes mérite désormais d’être cité dans le même souffle que son compatriote portugais, même s’il n’a pas encore remporté autant de titres. Il porte Manchester United à bout de bras depuis son arrivée en janvier 2020, et cette saison pourrait bien être son apogée : le titre de Joueur de l’année de la Premier League lui est sans doute promis s’il maintient son niveau impressionnant jusqu’en mai.