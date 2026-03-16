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James Westwood

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Bruno Fernandes est plus important pour Manchester United que Cristiano Ronaldo à son apogée – et c'est clairement lui le Joueur de l'année de la Premier League

Même si les Jeux olympiques d'hiver de 2026 sont désormais terminés, voir Bruno Fernandes mener le jeu pour Manchester United nous rappelle le film le plus emblématique jamais réalisé sur cet événement, et plus précisément, un discours motivant et émouvant prononcé par le regretté John Candy.

« Le pilote doit travailler plus dur que n’importe qui », explique Candy au bobsledder jamaïcain Sanka Coffie dans *Cool Runnings*. « C’est le premier à arriver et le dernier à partir. Quand ses copains sont tous sortis boire une bière, lui, il est dans sa chambre à étudier des photos de virages. »

Cela ne signifie en aucun cas que l’équipe de Manchester United a pour habitude de faire la fête en buvant de l’alcool pendant la saison, aussi désastreuses que puissent avoir été les performances de certains joueurs au cours de ces dernières années tumultueuses. 

Fernandes est toutefois le « moteur » incontesté de l’équipe, et se démarque nettement de ses coéquipiers tant par son rythme de travail que par sa rigueur. C’est un gagnant invétéré, toujours prêt physiquement et mentalement pour le combat, qui exige le plus haut niveau d’exigence de lui-même et de son entourage.

Cristiano Ronaldo était exactement pareil, en particulier lors de son premier passage à Old Trafford, couronné de trophées, et Fernandes mérite désormais d’être cité dans le même souffle que son compatriote portugais, même s’il n’a pas encore remporté autant de titres. Il porte Manchester United à bout de bras depuis son arrivée en janvier 2020, et cette saison pourrait bien être son apogée : le titre de Joueur de l’année de la Premier League lui est sans doute promis s’il maintient son niveau impressionnant jusqu’en mai. 

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WEST HAMAFP

    Une constance au milieu d'une agitation permanente

    Ronaldo a accumulé le nombre impressionnant de 218 participations à des buts en 346 apparitions sous les couleurs des Red Devils et est, aux yeux de beaucoup, le plus grand joueur à avoir jamais foulé la pelouse sacrée d'Old Trafford. Il est donc étrange que Fernandes ne soit pas considéré de la même manière, étant donné qu'il n'est qu'à 10 unités du total de Ronaldo, alors qu'il a disputé 27 matchs de moins.

    Bien sûr, les trois titres de Premier League et le triomphe en Ligue des champions remportés par United entre 2007 et 2009 donnent l'avantage à Ronaldo. Cependant, sa contribution globale n'a pas surpassé celle de joueurs tels que Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand ou Edwin van der Sar. 

    C'était une équipe construite pour remporter des succès tangibles, avec une harmonie dans le vestiaire. Fernandes n'a jamais eu ce luxe. Il a été le seul joueur à afficher un niveau brillant de manière constante au sein de l'effectif au cours des six dernières années. Même lors de la campagne de retour de Ronaldo en 2021-22, au cours de laquelle il a exigé le rôle d'attaquant de pointe et un service constant, Fernandes n'était qu'à trois unités du total combiné de 27 buts et passes décisives de son coéquipier en sélection.

    Manchester United a terminé sixième cette saison-là, huitième en 2023-2024, et a chuté à une nouvelle et effrayante 15e place la saison dernière. Le fait que Fernandes ait été si brillant malgré ces turbulences constantes est vraiment remarquable. Ronaldo n'a pas pu en faire autant face à l'adversité, comme l'a prouvé son départ forcé au début du règne malheureux d'Erik ten Hag.

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  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une place dans le trio de tête est à portée de main

    Fernandes a dû surmonter encore plus d'obstacles au cours de la saison 2025-2026, et pourtant, il a réussi à élever encore son niveau de jeu. Son influence n'a pas faibli d'un iota lorsque Ruben Amorim l'a inexplicablement converti en milieu défensif, et il s'est montré magnifique depuis que Michael Carrick l'a replacé à son poste de prédilection, le numéro 10. 

    Aston Villa est la dernière équipe en date à ne pas avoir pu résister au génie de Fernandes, s'inclinant 3-1 à Old Trafford dimanche. Le capitaine de United a enregistré 71 touches de balle, six passes décisives, 15 dribbles et six ballons récupérés lors d'une nouvelle prestation pleine d'action qui a fait toute la différence.

    Son superbe corner, repris de la tête par Casemiro, a débloqué la situation dans un match qui s'était avéré frustrant pour les hôtes jusqu'alors, et il a délivré une passe millimétrée en première intention à Matheus Cunha, qui a pu s'échapper et marquer le deuxième but de United. Ce résultat final assure à l'équipe de Carrick une avance de trois points à la troisième place, avec une qualification pour la Ligue des champions en ligne de mire.

    Sur les 54 points accumulés par United jusqu'à présent, Fernandes a été impliqué dans 25 d'entre eux. C'est autant que ce qu'avait réussi Ronaldo lors de la saison 2007-2008, où le club avait remporté le doublé national et européen, ce qui lui avait valu le premier de ses cinq Ballons d'Or. À huit journées de la fin de la saison, Fernandes pourrait même viser les 38 points que les buts et passes décisives de Robin van Persie avaient rapportés lors du dernier titre de Premier League remporté par le club il y a 13 ans, tant sa quête d'excellence est implacable. 

  • Fernandes-BeckhamGetty/GOAL

    Faire de l'ombre à Beckham

    Les deux passes décisives de Fernandes contre Aston Villa lui ont permis d'atteindre un total de 16 pour la saison, soit huit de plus que son plus proche poursuivant, Rayan Cherki, et à seulement quatre unités du record historique de la Premier League sur une seule saison, détenu actuellement conjointement par Kevin De Bruyne et Thierry Henry. Il a également battu le record de son club détenupar David Beckham, qui avait totalisé 15 passes décisives pour Manchester United lors de la saison 1999-2000.

    « C'est une très belle réussite. Ça ne va rien changer à ce que je veux, mais c'est génial de figurer aux côtés d'un joueur qui, évidemment, était l'un de ceux que tout le monde admirait, tant pour ses centres que pour ses passes », a déclaré Fernandes à MUTV après le match. « Comme tout le monde essayait de l’imiter dans son jardin, en faisant comme Beckham, même si ce n’était qu’en balançant le bras, comme il le faisait, pas vraiment avec le ballon ! Je suis évidemment très heureux d’avoir réussi cela [battre son record]. »

    La technique de Beckham était assurément exceptionnelle, et ses moments forts figurent parmi les meilleurs de l’histoire de United. Son jeu global n’était toutefois pas comparable à celui de Fernandes. Alors que Beckham avait tendance à avoir besoin de beaucoup d’espace pour exécuter l’une de ses passes en profondeur caractéristiques, Fernandes est capable de les créer de n’importe où sur le terrain, même sous une pression intense. Il mène le jeu à lui seul et couvre chaque centimètre carré du terrain ; le rôle de Beckham se limitait simplement à apporter de la profondeur et à délivrer la passe décisive. Aussi doué qu’il fût dans ce domaine, l’Anglais était davantage un rouage dans une machine qu’un moteur.

    Pour illustrer davantage l'impact de Fernandes, il est désormais le troisième joueur de United seulement à avoir atteint les 100 buts et 100 passes décisives toutes compétitions confondues, après Rooney et Giggs. Il est entré au Panthéon alors qu'il a principalement joué dans des équipes incapables de rivaliser pour les trophées les plus prestigieux, ce qui est extrêmement rare dans un club d'élite.

  • Fernandes-RiceGetty/GOAL

    Les meilleurs de la Premier League

    Declan Rice est présenté comme le favori pour le titre de Joueur de l'année de la PFA, alors qu'Arsenal est en passe de remporter son premier titre de Premier League depuis 22 ans, ce qui est tout à fait compréhensible. Ses talents sur les coups de pied arrêtés ont été essentiels au plan de jeu des Gunners, souvent critiqué mais extrêmement efficace, et ses capacités à récupérer le ballon ont largement contribué à ce que l'équipe affiche le meilleur bilan défensif du championnat.

    Ce serait toutefois une véritable parodie s'il devançait Fernandes lors du vote final. Le capitaine de Manchester United est un footballeur supérieur à tous les égards, et les statistiques de Rice sont loin d'égaler les siennes, bien qu'ils aient tous deux évolué au même poste pendant la première moitié de la saison.

    Fernandes compte 23 actions décisives, juste derrière le buteur hors pair de Manchester City, Erling Haaland (29), tandis que Rice n'en totalise que 11, bien qu'il ait disputé trois matches de Premier League de plus que le talisman de United. Gabriel Magalhaes, Antoine Semenyo et Igor Thiago sont également en lice pour le prix de la PFA, mais aucun d'entre eux n'arrive non plus à la cheville de Fernandes.

    Ses 16 passes décisives ont rapporté à elles seules 18 points à United cette saison, soit plus que tout autre joueur de l’histoire de la Premier League, tandis qu’il occupe également la première place en 2025-2026 pour les passes en profondeur et la deuxième pour les passes réussies dans le dernier tiers. Créer des occasions est l’essence même du football, et Fernandes est un expert hors pair en la matière. 

    Retirez-le de l'effectif et United est infiniment plus faible, ce qui n'est pas le cas des autres joueurs mentionnés ci-dessus avec leurs équipes. En effet, lorsque Fernandes a été mis hors jeu par une blessure pendant les fêtes, ils ont laissé filer de précieux points contre les Wolves et Leeds, en difficulté, ce qui a finalement coûté son poste à Amorim.

    Si Fernandes était parti l'été dernier, alors qu'il suscitait l'intérêt de l'Arabie saoudite, les Red Devils ne seraient pas près du trio de tête, et la cote de la Premier League aurait chuté sans son dernier véritable anticonformiste.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une nomination au Ballon d'Or ?

    Étonnamment, Fernandes ne figure pas parmi les 30 finalistes du Ballon d'Or depuis quatre saisons ; sa seule nomination remonte à 2021, où il avait terminé à la 21e place ex æquo avec Lautaro Martinez. Cette nomination faisait suite à sa fantastique première saison complète à Manchester United, au cours de laquelle il avait été impliqué dans 46 buts, dont 30 en Premier League.

    S'il dépasse ce deuxième chiffre cette fois-ci, battant ainsi le record d'assistances détenu par De Bruyne et Henry, une deuxième nomination serait certainement à l'ordre du jour, même si France Football le pénalisera inévitablement du fait que Manchester United ne participe pas aux compétitions européennes. Il est également possible, bien que peu probable, qu'une bonne Coupe du monde avec le Portugal le propulse dans le top 10, là où un joueur de son calibre devrait se trouver.

    Manchester United n'a pas su offrir à Fernandes la tribune qu'il mérite. Il a fait preuve d'une loyauté sans faille, consacrant ses meilleures années au club malgré de mauvaises décisions en coulisses qui l'ont empêché d'accéder au cercle très fermé de l'élite. À 31 ans, le temps joue désormais contre lui pour y parvenir, et si aucun plan solide n'est proposé cet été pour assurer le succès, personne ne pourrait lui en vouloir de prendre la porte.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick détient la clé

    Si cela devait arriver, l'objectif de Manchester United de remporter la Premier League d'ici 2028 serait immédiatement compromis. Sir Alex Ferguson a encore décroché deux titres de champion et mené l'équipe jusqu'en finale de la Ligue des champions après le départ de Ronaldo pour le Real Madrid en 2009, mais les fondations sont aujourd'hui loin d'être aussi solides. Le départ de Fernandes est impensable à l'aube d'une nouvelle ère, ce que reconnaît du moins celui qui pourrait la diriger.

    « Bruno n’est certainement pas quelqu’un que nous voudrions perdre, je peux le dire, mais pour cet été et au-delà, il m’est difficile de m’avancer trop loin là-dessus, mais il est certain qu’il est important pour nous », a déclaré Carrick ce week-end. United a remporté sept de ses neuf derniers matchs depuis que Carrick a remplacé Amorim, et il a tiré le meilleur de Fernandes en gagnant instantanément sa confiance. 

    «Michael a tout gagné ici et il sait ce que cela signifie pour ces supporters, ce que cela signifie pour le club de gagner et tout ce qu’il faut pour gagner dans ce club de football. Je pense que cela apporte quelque chose de spécial à l’équipe », a déclaré Fernandes à TNT Sports en février. « Je pense que Michael est arrivé avec les bonnes idées pour donner des responsabilités aux joueurs. Il s’exprime très bien. J’étais sûr que Michael pouvait être un excellent entraîneur, et il est en train de le prouver. »

    La tentation pour Fernandes de partir si sa clause libératoire, estimée à 57 millions de livres sterling (76 millions de dollars), est respectée sera bien moindre si Carrick se voit confier le poste d’entraîneur à part entière. L’ancien milieu de terrain de United connaît le club sur le bout des doigts et possède l’autorité et le sang-froid qui faisaient défaut à son compatriote légendaire Ole Gunnar Solskjaer lorsqu’il a obtenu le poste dans des circonstances similaires en 2019. 

    Le fait d’avoir une réelle influence sur l’avenir de Fernandes devrait faire pencher la balance en faveur de Carrick face à d’autres candidats pressentis comme Julian Nagelsmann et Roberto De Zerbi. Avec quelques ajustements supplémentaires au niveau de l’effectif, United peut redevenir une véritable force la saison prochaine, à condition que son maestro portugais reste le cœur battant de l’équipe.

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